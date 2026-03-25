Livres, presse, images : la bataille mondiale pour rémunérer les contenus

À première vue, l’affaire paraît technique. Un guide sur la gouvernance de l’intelligence artificielle, une étude mondiale sur la copie privée : rien qui semble promis aux conversations de librairie. Et pourtant, ces deux publications dessinent une ligne de front très concrète pour l’édition.

Derrière les sigles et les mécanismes de gestion collective, une question simple revient avec insistance : qui paiera demain pour l’usage des textes, des images, des journaux, des livres et des revues, quand les machines en feront leur matière première ou quand les copies privées continueront de circuler sur des terminaux toujours plus nombreux ?

C’est le mérite du nouveau guide publié par l’IFRRO que de ramener le débat à son noyau dur. Le document examine toute la chaîne de l’IA, depuis l’utilisation d’œuvres protégées dans les phases d’entraînement jusqu’à la génération et à la diffusion des contenus produits. Sa thèse ne souffre guère l’ambiguïté : les modèles d’IA s’appuient sur de vastes quantités d’œuvres souvent protégées par le droit d’auteur ; hors exception applicable, leur usage suppose une autorisation préalable.

Plus nettement encore, l’organisation défend l’idée qu’aucune exception ne couvre intégralement l’entraînement des IA dans tous les cas, notamment en contexte commercial, et qu’une logique de licence constitue la voie la plus praticable.

Pour l’édition, l’enjeu ne relève donc plus du commentaire abstrait. Il touche au cœur de la chaîne de valeur. Les livres, les articles, les partitions, les publications universitaires et les images forment une partie du carburant informationnel dont les systèmes ont besoin.

Dès lors, la question n’est pas seulement de savoir si ces corpus ont été aspirés, mais dans quelles conditions ils l’ont été, par qui, et contre quelle rémunération. L’IFRRO insiste d’ailleurs sur la nécessité d’une transparence réelle dans les données d’entraînement et sur la capacité effective des auteurs et ayants droit à faire respecter leurs prérogatives.

Le texte va plus loin. Il observe que les contenus synthétiques soulèvent désormais des difficultés propres, qu’il s’agisse de manipulation, de désinformation ou d’imitations suffisamment proches pour troubler la frontière entre inspiration, style et reproduction.

Il rappelle aussi que, dans la plupart des juridictions, l’auteur demeure un humain, et non une machine. Cette précision, qui pourrait paraître triviale, devient décisive à mesure que la rhétorique de l’automatisation tend à dissoudre la source même de la création.

Le second document, consacré à la copie privée, agit comme un rappel salutaire : les mécanismes anciens n’ont pas disparu parce qu’une technologie plus neuve est arrivée. L’étude mondiale publiée par le CISAC, le BIEM, l’IFRRO et Stichting de Thuiskopie conclut que la rémunération pour copie privée a généré 1,06 milliard d’euros dans le monde en 2024.

Surtout, elle souligne que ces recettes demeurent globalement stables depuis près de vingt ans, alors même que les usages ont basculé vers les smartphones, le stockage en nuage et les appareils connectés.

Pour le livre, la nouveauté décisive tient à l’intégration explicite, dans cette édition 2026, des droits reprographiques couvrant la reproduction des textes et des images. Le signal envoyé au secteur ne prête guère à confusion : la copie privée n’est plus un sujet réservé à la musique ou à l’audiovisuel.

Elle concerne aussi les auteurs, journalistes, artistes visuels et éditeurs de livres, de journaux, de magazines et de revues savantes. Anita Huss-Ekerhult, secrétaire générale et directrice générale de l’IFRRO, le résume sans détour : « Cette étude démontre le rôle important que jouent les systèmes de rémunération pour copie privée et reprographie dans le soutien à un vaste écosystème créatif, y compris dans le secteur du texte et de l’image. »

D’un document à l’autre, la cohérence stratégique apparaît. D’un côté, consolider des revenus existants, modestes à l’échelle du consommateur mais décisifs pour les ayants droit. De l’autre, préparer le terrain d’une rémunération des usages liés à l’IA, par des licences, des obligations de transparence et une capacité de contrôle renforcée.

Samantha Holman, présidente de l’IFRRO, le souligne : « Les secteurs de l’édition et de la création sont fondamentaux pour l’éducation, la recherche, la culture et des sociétés éclairées. » Reste à transformer cette affirmation de principe en rapports de force juridiques, économiques et politiques. Car dans cette bataille, l’édition ne défend pas seulement des droits ; elle défend la valeur même de ses contenus.

L’IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) est une organisation internationale à but non lucratif qui coordonne et promeut la gestion collective des droits d’auteur liés à la reproduction des œuvres écrites et visuelles. Elle regroupe des organismes appelés RRO (Reproduction Rights Organisations) — comme le Centre Français d'exploitation du droit de Copie en France — chargés de collecter et redistribuer des rémunérations pour divers usages.

L'étude est proposée ci-dessous en consultation et/ou téléchargement :

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Dépêche

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