À Villers-Cotterêts, une exposition autour de La Bibliomule de Cordoue

L’exposition reprend l’histoire de Tarid, bibliothécaire chargé de sauver des manuscrits menacés de destruction. Accompagné d’une cheffe copiste et de son apprenti, il transporte ces ouvrages à dos de mule pour les mettre à l’abri.

Le parcours rassemble trente-cinq planches originales et des dessins préparatoires. L’ensemble est intégré à une scénographie qui évoque la bibliothèque de Cordoue et restitue l’environnement du récit.

La circulation dans les salles suit une progression narrative. Les images, les objets et les installations sont agencés pour replacer le visiteur au cœur de l’histoire et de ses enjeux liés à la conservation des livres.

Un parcours enrichi de dispositifs interactifs

À l’entrée, une vitrophanie en forme de moucharabieh présente des mots d’origine arabe passés dans la langue française. Elle introduit directement la question des échanges linguistiques.

Une installation de feuilles suspendues, portant des messages inspirés d’Averroès, accompagne une présentation ouverte de la bande dessinée. Elle met en relation la diffusion des idées et le rôle du livre.

Un point d’écoute propose un entretien avec les auteurs consacré à la création de l’album. Dans une autre salle, un espace de type scriptorium permet de reproduire des illustrations sur tables lumineuses. Un jeu mural invite à retrouver des mots à partir de leur définition.

Un dispositif participatif complète le parcours : le visiteur est invité à choisir un ouvrage à sauver et à le placer dans le panier d’une mule, en référence à un dessin de Wilfrid Lupano.

Rencontres et ateliers autour de l’exposition

Le 18 avril, une rencontre avec Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau est organisée autour de la création de la bande dessinée, suivie d’une séance de dédicaces.

Deux rendez-vous du cycle « Les Bibliothèques imaginaires » complètent la programmation. L’un propose une lecture d’un extrait de Don Quichotte accompagnée d’une conférence sur les destructions de bibliothèques le samedi 18 avril à 17h. L’autre réunit artistes et conteurs avec Marie NDiaye, Bocar Niang et Laure Wolf autour de la transmission orale le samedi 16 mai à 17h.

Des ateliers sont proposés à plusieurs dates, dont « Fabrique ta petite bande dessinée » pour les enfants à partir de 7 ans, ainsi qu’un atelier « Bd Comics » destiné aux adolescents en août.

À la sortie, la librairie de la Cité propose une sélection d’ouvrages, notamment de bande dessinée. Un tirage limité de l’affiche de l’exposition, signé et numéroté, est également disponible.

Par Dépêche

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