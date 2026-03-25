À Villers-Cotterêts, une exposition autour de La Bibliomule de Cordoue

Du 18 avril au 30 août 2026, la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, présente une exposition gratuite consacrée à La Bibliomule de Cordoue, bande dessinée de Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau. Imaginé par Timothée Boucher avec l’association On a Marché sur la Bulle, le parcours réunit planches originales, installations et dispositifs participatifs autour du livre et de la transmission des savoirs.
Le 25/03/2026 à 17:16 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
25/03/2026 à 17:16
0
Commentaires
0
Partages
L’exposition reprend l’histoire de Tarid, bibliothécaire chargé de sauver des manuscrits menacés de destruction. Accompagné d’une cheffe copiste et de son apprenti, il transporte ces ouvrages à dos de mule pour les mettre à l’abri.
Le parcours rassemble trente-cinq planches originales et des dessins préparatoires. L’ensemble est intégré à une scénographie qui évoque la bibliothèque de Cordoue et restitue l’environnement du récit.
La circulation dans les salles suit une progression narrative. Les images, les objets et les installations sont agencés pour replacer le visiteur au cœur de l’histoire et de ses enjeux liés à la conservation des livres.
À l’entrée, une vitrophanie en forme de moucharabieh présente des mots d’origine arabe passés dans la langue française. Elle introduit directement la question des échanges linguistiques.
Une installation de feuilles suspendues, portant des messages inspirés d’Averroès, accompagne une présentation ouverte de la bande dessinée. Elle met en relation la diffusion des idées et le rôle du livre.
Un point d’écoute propose un entretien avec les auteurs consacré à la création de l’album. Dans une autre salle, un espace de type scriptorium permet de reproduire des illustrations sur tables lumineuses. Un jeu mural invite à retrouver des mots à partir de leur définition.
Un dispositif participatif complète le parcours : le visiteur est invité à choisir un ouvrage à sauver et à le placer dans le panier d’une mule, en référence à un dessin de Wilfrid Lupano.
Le 18 avril, une rencontre avec Wilfrid Lupano et Léonard Chemineau est organisée autour de la création de la bande dessinée, suivie d’une séance de dédicaces.
Deux rendez-vous du cycle « Les Bibliothèques imaginaires » complètent la programmation. L’un propose une lecture d’un extrait de Don Quichotte accompagnée d’une conférence sur les destructions de bibliothèques le samedi 18 avril à 17h. L’autre réunit artistes et conteurs avec Marie NDiaye, Bocar Niang et Laure Wolf autour de la transmission orale le samedi 16 mai à 17h.
Des ateliers sont proposés à plusieurs dates, dont « Fabrique ta petite bande dessinée » pour les enfants à partir de 7 ans, ainsi qu’un atelier « Bd Comics » destiné aux adolescents en août.
À la sortie, la librairie de la Cité propose une sélection d’ouvrages, notamment de bande dessinée. Un tirage limité de l’affiche de l’exposition, signé et numéroté, est également disponible.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 26/11/2021
264 pages
Dargaud
35,00 €
Plus d'articles sur le même thème
À Angoulême, la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image ouvrira, le 18 mai prochain, l'exposition « LGBTQomics : lettres d'amour à la bande dessinée ». Labellisée « Exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture, elle explorera les œuvres et artistes qui rendent visibles toutes les identités sexuelles et de genre.
25/03/2026, 10:29
Du 5 mai au 18 octobre 2026, la Bibliothèque nationale de France (BnF) consacrera une exposition à la presse alternative des années 1970. Présenté allée Julien-Cain dans le site François-Mitterrand de la BnF, à partir de 170 documents issus de ses collections, ce parcours retracera l’essor, les formes et le déclin de cette « presse parallèle » née dans le sillage de Mai 68. L’événement vise à mettre en lumière un phénomène longtemps marginalisé, en valorisant un fonds aujourd’hui reconnu comme patrimoine.
23/03/2026, 11:47
Au printemps 2026, la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition aux carnets d’Henri Gaudin. Du 12 mai au 12 juillet, la galerie des Donateurs du site François-Mitterrand présente ces cahiers de travail, mêlant esquisses, notes et réflexions, réalisés par l’architecte entre 1969 et 2012. Récemment entrés dans les collections de l’institution, ces documents offrent un aperçu rare du processus créatif d’Henri Gaudin (1933-2021), figure marquante de l’architecture contemporaine française.
16/03/2026, 15:03
Du 19 au 25 mars 2026, la galerie Robillard à Paris présente Un air de famille, une exposition consacrée au travail de l’illustrateur belge Quentin Gréban. L’événement réunit les illustrations originales de son album Grands-Parents, récemment publié aux éditions Mijade, ainsi qu’une sélection d’œuvres issues de ses livres consacrés aux relations familiales. Un vernissage en présence de l’artiste est organisé le 18 mars à partir de 18h.
10/03/2026, 10:27
Le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration de Strasbourg consacre au dessinateur F’murrr une grande exposition intitulée « Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr, annoté par Camille Potte », présentée du 6 mars au 30 août 2026. Organisée dans le cadre des Rencontres de l’Illustration et du Printemps du dessin, elle constitue à ce jour la plus vaste exposition institutionnelle dédiée à l’auteur.
09/03/2026, 18:13
Du 20 au 29 mars 2026, l’espace de L’ahah, situé Cité Griset dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, accueille l’artiste Dominique De Beir pour une exposition intitulée « Suites à L’ahah ». À l’occasion de cet événement, l’artiste présente un ensemble de dessins, peintures et livres, en dialogue direct avec la parution de son nouvel ouvrage Dos, publié par Roven éditions.
06/03/2026, 12:00
Du 26 juin au 8 novembre 2026, le musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin consacrera une exposition d’envergure à une figure aussi fascinante que dérangeante : Satan. Intitulée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle, cette manifestation entend proposer la première grande étude monographique consacrée à la transformation du diable en anti-héros romantique, symbole de liberté, de transgression et de modernité artistique.
26/02/2026, 17:42
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac organise à Paris, les samedi 4 et dimanche 5 avril 2026, la 7e édition du week-end « L’Anthropologie va vous surprendre ! », en accès libre et gratuit. La programmation, consacrée au thème « Temps et rythmes » et pensée en lien avec le 20e anniversaire du musée réunit conférences, mini-conférences, commentaires d’œuvres, projections et un concert-lecture.
25/02/2026, 16:43
Jusqu'au 30 avril 2026, l’Hôtel du département à Alençon accueille « Mot à Mot », la nouvelle exposition de l’artiste plasticienne Val d’Off, organisée par le Fonds départemental d'art contemporain de l'Orne. À travers un parcours centré sur l’écriture manuscrite et le papier journal recyclé, l’artiste explore le mot comme matière première.
23/02/2026, 14:23
À l’occasion du 90ᵉ anniversaire de la naissance de Georges Perec (7 mars 1936 – 3 mars 1982), les Archives de Paris consacrent une exposition à l’écrivain, présentée du 21 février au 22 mai 2026. Intitulée « Georges Perec, archives d’une enfance », elle propose une enquête inédite dans les traces administratives, familiales et historiques qui entourent l’enfance de l’auteur de W ou le souvenir d’enfance.
17/02/2026, 18:28
L'ambassade finlandaise en France, avec l'organisation Finnish Literature Exchange (qui promeut la traduction depuis le finlandais), la Fondation culturelle finlandaise, la Fondation Kone et Frame Contemporary Art Finland, fait de 2026 l'année de la BD finlandaise en France. Cinq expositions rythmeront la période, en partenariat avec certains événements autour du 9e art.
11/02/2026, 15:15
Du 20 février au 21 mars, la galerie parisienne Huberty & Breyne présente « Œuvres complètes », une exposition d'Ilan Manouach. Ce dernier s'est spécialisé dans les œuvres monumentales reliées, en proposant des intégrales de mangas très populaires. ONEPIECE, en 2022, avait interpelé : l'artiste revient avec cinq nouvelles créations.
10/02/2026, 15:03
Du 18 février au 14 mars 2026, la Galerie Daniel Maghen réunit deux figures du 9e art : Victor Hubinon, dessinateur historique de Barbe-Rouge, et Bernard Vrancken, au moment de la parution de Nouvelle France, scénarisé par Stephen Desberg. L’affiche annonce une exposition-vente portée par un double moteur : la puissance d’un classique et l’arrivée d’un album neuf, en grand format.
08/02/2026, 10:27
À l'occasion de la première édition du Carnaval de Fontevraud, le musée d’Art moderne inaugure, à compter du 14 février prochain, une exposition entièrement centrée sur le Carnaval de Paris au XIXe siècle. À cette époque, la fête est telle qu'elle éclipse le fameux Carnaval de Venise...
04/02/2026, 13:39
La Galerie Daniel Maghen, installée dans le 1er arrondissement de Paris, a conçu avec la famille d'André Juillard (1948-2024) la première rétrospective consacrée à son œuvre. Elle est à découvrir jusqu'au 14 février prochain, sous l'intitulé « Une vie à dessiner ».
02/02/2026, 12:14
Longtemps dispersé, parfois mutilé, souvent oublié, un pan majeur du patrimoine royal français réapparaît aujourd’hui. Réunis pour la première fois à grande échelle, les tapis monumentaux commandés par Louis XIV racontent autant la splendeur du pouvoir que la fragilité de la mémoire historique. Entre chef-d’œuvre artistique, enquête patrimoniale et sauvetage séculaire, cette exposition révèle un trésor que le Roi-Soleil lui-même ne contempla jamais.
02/02/2026, 11:58
Entre deux rayonnages, une bibliothèque rouvre un tiroir secret : ce que les lecteurs glissent, oublient, abandonnent. À la Bibliothèque publique historique d’État de Russie (GPIB), l’exposition Secrets des anciennes collections aligne ces traces minuscules — une botanique de papier, un musée de poche, une archéologie du quotidien.
01/02/2026, 17:06
À partir du 10 février et jusqu'au 14 juin 2026, la Rotonde du musée de la BnF, située sur le site Richelieu, accueille une exposition consacrée à Chypre, à l'occasion de la Présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne. Antiquités, manuscrits, dessins, gravures et documents d’archives issues des collections de l'établissement seront mis à l'honneur, aux côtés de prêts de la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et de l’église de la Vierge Phanéroméni de Nicosie.
30/01/2026, 16:15
Du 14 avril au 6 juillet 2026, la Bibliothèque de l’Arsenal, site de la Bibliothèque nationale de France, présente « La poudre et l’encre. Une conversation avec Patrick Boucheron », une exposition gratuite conçue comme un dialogue inédit entre l’historien et les conservateurs de la bibliothèque. À partir d’une sélection de pièces issues des collections de l’Arsenal, l’exposition explore les rapports complexes, ambivalents et parfois troublants entre les livres et la violence.
27/01/2026, 14:21
Du 22 janvier au 13 décembre 2026, une première exposition monographique en France est consacrée à Chaïm-Charles Kaliski (1929-2015), au musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ). Intitulée Chaïm Kaliski, Jim d’Etterbeek, elle réunit 120 dessins, photographies et documents d’archives, et propose un parcours chronologique mettant en lumière la trajectoire d’un artiste singulier, profondément marqué par la Shoah.
22/01/2026, 12:25
En 2026, pour le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, le musée Guimet consacre l’ensemble de sa programmation à la culture coréenne. À Paris, trois expositions, une installation monumentale en façade et de nombreux événements proposent un parcours allant du royaume du Silla aux expressions contemporaines, en passant par la K-Beauty et la peinture en trompe-l’œil.
21/01/2026, 17:18
À Paris et à Bruxelles, la galerie Martel consacre le début de l’année 2026 à la bande dessinée et au dessin d’auteur avec deux expositions distinctes. À Paris, Fragments d’expositions (24 janvier – 28 février 2026) réunit cinq artistes contemporains. À Bruxelles, la galerie propose une monographie de Guido Crepax intitulée Nous nous sommes tant aimés, Valentina… (7 février – 11 avril 2026), centrée sur son héroïne emblématique et sur son travail de composition narrative.
21/01/2026, 17:10
Du 5 février au 18 avril 2026, la Galerie Gallimard consacre une exposition aux dessins originaux réalisés par François Schuiten pour le tirage de tête de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Les œuvres originales sont présentées, et des tirages en série limitée de plusieurs de ces dessins, ainsi que le livre - en édition courante et en tirage de tête - seront disponibles à la vente.
21/01/2026, 15:27
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, l’Hôtel Littéraire Le Swann met à l’honneur une figure essentielle mais parfois discrète de l’histoire littéraire française : Alexandre Vialatte, premier grand traducteur et lecteur de Franz Kafka en France. Le mardi 20 janvier 2026 à 19h, l’établissement parisien inaugure une exposition exceptionnelle intitulée « Vialatte, découvreur de Kafka », réunissant éditions originales, manuscrits et lettres autographes issus de la collection des Hôtels Littéraires.
20/01/2026, 17:07
Le Fonds Enki Bilal ouvrira ses portes au public avant l’été 2026, dans un lieu emblématique situé rue Charlot, au cœur du quartier du Marais, à Paris. Ce nouvel espace culturel se consacrera à l’art contemporain, à la bande dessinée et au street art.
20/01/2026, 11:36
Du 10 avril au 6 septembre 2026, la Monnaie de Paris présente « CLING ! La bande dessinée parle cash », une exposition consacrée à la représentation de l’argent dans le neuvième art. Installée dans les salons historiques de l’Hôtel de la Monnaie, elle réunit œuvres patrimoniales et créations contemporaines pour analyser, à travers des personnages emblématiques, la place de l’économie dans la bande dessinée.
14/01/2026, 16:15
Du 18 mars au 28 juin 2026, le musée des Arts décoratifs présente au cabinet des Dessins, Papiers peints et Photographies l’exposition Le langage des murs. Estampages de la Chine à Notre-Dame. Conçue à l’occasion du Salon du dessin et du Printemps asiatique, elle explore la technique de l’estampage, de son origine chinoise à ses usages contemporains lors du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris.
14/01/2026, 10:34
Du 5 février au 15 novembre 2026, le Musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille l’exposition « L’aventure éditoriale Delcourt. 40 ans au rythme du 9e art ». Commissariée par Cathia Engelbach et Victor Macé de Lépinay, elle retrace quarante ans d’histoire des éditions Delcourt à travers 150 planches originales.
13/01/2026, 15:38
Du 24 janvier au 30 août 2026, la Cité internationale de la langue française, installée au château de Villers-Cotterêts, consacre plusieurs mois de programmation à Nos langues arabes. Un intitulé volontairement pluriel, pour rappeler la diversité des usages, des écritures et des héritages liés à cette langue, profondément ancrée dans l’histoire culturelle française.
13/01/2026, 11:56
Présentée à la Galerie Martel, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, l’exposition Never Again!.. And Again… And Again…, réunissant Joe Sacco et Art Spiegelman, connaît un prolongement jusqu’au 17 janvier, porté par un large succès public et critique. L’événement, qui rassemble les planches publiées notamment dans Le 1 ainsi que de nombreux dessins et études préparatoires, a également atteint son objectif solidaire.
09/01/2026, 17:30
À partir du 24 janvier et jusqu’au 17 mai 2026, La Chapelle de Clairefontaine accueille une exposition consacrée à la dernière grande aventure gravée de Pablo Picasso. Intitulé Les 156 – dernières gravures, l’ensemble réunit l’intégralité d’une série réalisée entre 1970 et 1972, alors que l’artiste s’approche de ses 90 ans. Une période tardive, donc, mais tout sauf apaisée.
08/01/2026, 17:00
À Aix-en-Provence, une exposition inédite choisit la bande dessinée pour raconter Saint-John Perse autrement. À l’occasion des 50 ans de la Fondation qui porte son nom, archives patrimoniales et création graphique contemporaine se répondent, dessinant le portrait mouvant d’un poète à la trajectoire hors norme, du 24 janvier au 21 mars 2026 à la Galerie de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.
06/01/2026, 13:37
Le Musée Lambinet, à Versailles, consacre une exposition à Claude Simon intitulée Claude Simon, sur les sentiers de la création, présentée du 16 janvier au 22 mars 2026. L’événement propose une immersion dans l’univers plastique et littéraire de l’écrivain, à travers un ensemble d’œuvres rarement montrées au public.
05/01/2026, 13:24
Du 10 février au 15 octobre 2026, le Mémorial de la Shoah à Paris présente Simone Veil, mes sœurs et moi, une exposition conçue par David Teboul. À partir d’archives familiales en grande partie inédites, le parcours retrace l’histoire de la fratrie Jacob, de l’enfance à Nice à l’après-guerre, en interrogeant les liens entre mémoire intime et histoire de la Shoah.
29/12/2025, 17:41
Fermé depuis juin 2022 pour des travaux, le Musée Jean de La Fontaine, installé dans la maison natale du fabuliste à Château-Thierry (Aisne), doit rouvrir le vendredi 16 janvier 2026. La Ville de Château-Thierry assume le projet, avec le soutien de l’État, de la Région Hauts-de-France, du Département de l’Aisne et de mécènes. Le chantier a porté sur la restauration du bâtiment, mais aussi la création d’un nouvel accueil et une refonte complète du parcours de visite, avec des dispositifs de médiation et des aménagements d’accessibilité.
29/12/2025, 12:52
Au printemps 2026, plusieurs expositions parisiennes sont consacrées à des figures dont l’œuvre entretient un lien direct avec l’écriture. De Madame de Sévigné à Victor Hugo, en passant par Brion Gysin et Lee Miller, ces rendez-vous abordent la littérature à travers la correspondance, le roman, la poésie ou le récit, en dialogue avec les arts visuels.
22/12/2025, 16:42
Autres articles de la rubrique Sortir
Plus de dix ans après Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées (2014) et vingt ans après Le Retour du roi (2003), le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson repart en Terre du Milieu avec The Lord of the Rings : Shadow of the Past. Encore sans date de sortie, ce nouveau long-métrage sera coécrit par Stephen Colbert, animateur de The Late Show sur CBS et grand amateur de l'univers de J.R.R. Tolkien.
25/03/2026, 16:04
À Bruxelles, du 26 au 29 mars 2026, la Foire du livre déroule une série de rendez-vous où l’imaginaire sert de point de convergence entre genres et sensibilités. Fantasy, romantasy, polar, débats sur le futur ou cultures graphiques s’y croisent à travers des rencontres marquées par la présence d’auteurs internationaux, de figures attendues et de thématiques qui interrogent mémoire, fiction et réalités contemporaines.
24/03/2026, 12:17
Le festival Étonnants Voyageurs se tiendra du 23 au 25 mai 2026 à Saint-Malo. Pour sa 36e édition, près de 180 auteurs et artistes sont annoncés. L’écrivain Pierre Lemaitre en est le grand invité. La programmation accorde une place centrale aux formes sérielles, dans un contexte de renouvellement des récits au long cours.
24/03/2026, 11:28
Du 9 au 12 avril 2026, Agde accueille la première édition du Festival Pages & Images, consacré aux adaptations d’œuvres littéraires au cinéma. Organisé par plusieurs acteurs culturels locaux, l’événement propose rencontres, performances et formats immersifs. Une soirée dédiée à The Great Gatsby (Gatsby le Magnifique), de Francis Scott Fitzgerald, est prévue le 10 avril.
24/03/2026, 10:56
À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.
23/03/2026, 18:22
Avec 60.000 visiteurs en cinq jours, la 40e édition du Salon du livre de Genève s’achève sur une forte fréquentation. L’événement, devenu un rendez-vous culturel majeur en Suisse romande, a une nouvelle fois mis en avant la vitalité du secteur et le lien durable entre le public et la création littéraire.
23/03/2026, 11:28
Le domaine Parenthèse, niché au cœur de la forêt d’Orléans, accueillera le 13 septembre 2026 la première édition du Festival Les Muses, un événement culturel inédit dans le Loiret, articulé autour de la littérature, des arts graphiques et de la rencontre avec les créateurs.
22/03/2026, 08:42
Le Salon international de l’édition indépendante revient à Paris du 4 au 6 avril 2026, à la Halle des Blancs Manteaux. Trois jours de rencontres avec une centaine d’éditeurs, autrices et auteurs engagés pour une littérature libre et plurielle.
20/03/2026, 18:02
À Angoulême, la succession du Festival international de la bande dessinée se joue désormais sur deux scènes à la fois : celle de l’appel à projets lancé pour bâtir un nouvel événement à partir de 2027, et celle du tribunal, où les anciens organisateurs contestent la démarche.
20/03/2026, 15:10
Organisé les 14 et 15 mars à Rennes, le festival Rue des livres a refermé sa 18e édition après deux journées rythmées aux Cadets de Bretagne. Un week-end marqué par une forte fréquentation et une diversité de propositions qui ont largement trouvé leur public.
20/03/2026, 12:42
La série d’action Black Torch, tirée du manga de Tsuyoshi Takaki, fera prochainement son arrivée en version animée. Diffusion mondiale prévue sur Crunchyroll, avec une sortie annoncée pour juillet 2026 — hors Asie.
19/03/2026, 17:33
Le festival littéraire nantais Atlantide rempile pour une quatorzième édition, du 19 au 22 mars prochain, dans plusieurs lieux de la Venise de l'ouest. Son directeur artistique depuis 2018, l'écrivain franco-congolais Alain Mabanckou, revendique une programmation tournée vers l'international et la jeune création.
19/03/2026, 16:23
Le festival des Imaginales revient à Épinal (Vosges) du 28 au 31 mai 2026 pour une 25e édition placée sous le thème « Alter ego : et si l’Autre n’existait pas ? ». Dirigé artistiquement par Gilles Francescano, l’événement réunira pendant quatre jours plus de 200 écrivains, illustrateurs, universitaires et passionnés autour des littératures de l’imaginaire. Gratuit et ouvert à tous, le festival s’impose comme un rendez-vous majeur du genre en France.
19/03/2026, 11:41
La réalisatrice Anne Fontaine prépare une nouvelle adaptation cinématographique, Le Serpent majuscule, tirée du premier roman de Pierre Lemaitre. Le projet réunit un casting composé d’Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde et Raphaël Personnaz.
18/03/2026, 18:17
Le 27 mai, les salles françaises accueilleront Le Dernier Souffle d’un Yakuza, titre français de Housenka, premier long métrage de Baku Kinoshita. L’annonce émane du distributeur All The Anime France, qui précise une sortie en VF et VOSTFR. Derrière ce lancement, il y a un pari singulier : faire entrer dans le circuit français un film d’animation japonaise adulte, funèbre et sans tapage.
18/03/2026, 16:35
À Nantes, le festival Atlantide célèbre, du 19 au 22 mars 2026, une nouvelle édition placée sous le signe du dialogue des imaginaires et des voix du monde. Entre rencontres, lectures et moments partagés, il esquisse le portrait d’un lieu où la littérature devient un espace vivant d’échange.
17/03/2026, 17:42
Le festival Quai des Bulles ouvre les candidatures de son concours « Jeunes Talents » 2026, du 17 mars au 17 août. Destiné aux auteurs non publiés, il propose de créer une ou deux planches de bande dessinée autour du thème « Roses corsaires ». Les projets sélectionnés seront exposés en octobre à Saint-Malo, puis en tournée en 2027.
17/03/2026, 13:05
Roman de Valentine Goby paru en 2011 aux Éditions Albin Michel, Banquise s'exporte sur les grands écrans, confié aux bons soins d'Emmanuel Courcol (En fanfare). La sortie du long-métrage est prévue pour le 18 novembre 2026 par le distributeur Diaphana.
17/03/2026, 10:10
Le long-métrage d'animation In Waves, adapté de la bande dessinée homonyme d'AJ Dungo (trad. Basile Béguerie, Casterman), sera en salles le 1er juillet 2026, selon son distributeur, Diaphana. Diplômée des Gobelins en 2009 et de La Poudrière en 2011, la réalisatrice du film, Phuong Mai Nguyen, a déjà à son actif la série animée Culottées, coréalisée avec Charlotte Cambon d'après les BD de Pénélope Bagieu.
17/03/2026, 09:20
Chaque printemps, Toulouse se transforme en vaste scène pour les textes. Lectures, rencontres, performances : depuis plus de vingt ans, Le Marathon des mots fait entendre la littérature autrement, en la faisant passer par la voix, le corps et la présence des écrivains. La nouvelle édition du festival se tiendra du 8 au 12 avril.
16/03/2026, 18:14
Du 1er avril au 30 juin 2026, la 13e édition du festival Culturissimo se déroulera dans 60 villes françaises. Organisé par les Espaces Culturels E.Leclerc, l’événement propose gratuitement des lectures, spectacles et concerts portés par des comédiens, auteurs et musiciens reconnus. La programmation mêle patrimoine littéraire et actualité éditoriale, avec l’objectif de favoriser les rencontres entre artistes et publics sur l’ensemble du territoire.
16/03/2026, 17:32
Du 11 avril au 23 mai 2026, le Festival BD & Arts associés des Rencontres du 9e Art revient à Aix-en-Provence avec une édition renouvelée. Comme chaque printemps, l’événement investit plusieurs lieux de la ville et propose un parcours d’expositions inédites, toutes conçues spécialement pour le festival et accessibles gratuitement.
13/03/2026, 18:08
Au cœur du festival Atlantide, les tables rondes constituent l’un des formats privilégiés pour faire dialoguer les littératures du monde. Pendant quatre jours, des auteur·ices venu·es de différents continents y croisent leurs imaginaires et leurs analyses autour de thèmes qui traversent leurs œuvres. Ces conversations, souvent organisées à plusieurs voix, explorent la manière dont la fiction peut éclairer les tensions politiques, sociales ou historiques qui traversent les sociétés contemporaines.
13/03/2026, 17:37
La Japan Expo célèbrera en 2026 un anniversaire symbolique : les 25 ans du plus grand festival européen consacré à la culture japonaise, organisé du 9 au 12 juillet 2026 au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Manga, anime, jeux vidéo, cosplay, musique ou traditions nippones s’y côtoient chaque année, attirant plus de 230.000 visiteurs passionnés venus de toute l’Europe.
13/03/2026, 17:29
Le Salon du livre de Genève 2026, qui se tiendra du 18 au 22 mars à Palexpo, ne se limite pas aux rencontres avec les auteurs et autres débats littéraires. L’événement se distingue également par une programmation riche en expositions et dispositifs immersifs, conçus pour relier la littérature à d’autres formes artistiques, de la photographie à la bande dessinée, en passant par les archives et les expériences participatives.
13/03/2026, 16:17
La rencontre entre Franz Kafka et Dora Diamant, à l’été 1923 sur les rives de la mer Baltique, est au cœur de Dora et Franz, sauver le jour, un spectacle écrit et mis en scène par Caroline Arrouas. Présentée du 30 mars au 11 avril 2026 à l’Espace Grüber Hall du Théâtre national de Strasbourg, cette création propose de revisiter l’une des dernières histoires d’amour de l’écrivain pragois, dans une forme mêlant théâtre, musique klezmer et fragments de textes.
13/03/2026, 12:38
Le Salon du livre de Genève 2026, qui se tiendra du 18 au 22 mars à Palexpo, entend faire dialoguer la littérature avec les grandes questions de notre époque. À travers une programmation de rencontres et de débats, l’événement mettra en lumière la manière dont les livres permettent d’interroger les transformations politiques, sociales et culturelles contemporaines.
12/03/2026, 16:59
La Cité internationale universitaire de Paris accueillera du 16 au 22 mars 2026 la 5e édition des Nuits de la poésie, placée cette année sous le thème « Voix de la francophonie ». Organisé à l’initiative de la Maison des étudiants canadiens, à l’occasion de son centenaire, l’événement réunira plusieurs institutions du campus autour d’une semaine consacrée à la création poétique.
12/03/2026, 15:57
L'autrice-compositrice Billie Eilish ferait ses premiers pas au cinéma dans une adaptation de La Cloche de détresse, œuvre la plus connue de la romancière et poétesse américaine Sylvia Plath. L'interprète de « Birds of a Feather » serait tout en haut de la liste des candidates constituée par la réalisatrice Sarah Polley.
12/03/2026, 09:49
Du 26 au 29 mars, la Foire du livre de Bruxelles investit Tour & Taxis autour du thème « Défier le futur ». Après un premier temps fort consacré au pouvoir des récits, ce second volet met en lumière les rencontres où auteurs, scientifiques et essayistes mobilisent la connaissance pour analyser les crises contemporaines — démocratie, identités, écologie ou information.
11/03/2026, 18:39
Du 19 au 22 mars, le festival Atlantide – Littératures du monde – investit Nantes et plusieurs lieux de la ville, dont le Lieu Unique, pour une série de rencontres consacrées aux écrivaines et écrivains venus de différents continents.
11/03/2026, 18:14
Au festival Rue des livres, certains rendez-vous donnent aux textes une dimension particulière : la scène, la voix, parfois la musique. Lectures musicales, correspondances lues à plusieurs voix, poésie contemporaine ou chant a cappella composent un parcours où les mots quittent la page pour se faire entendre.
11/03/2026, 16:57
L'acteur américain Arnold Schwarzenegger affirme qu'un nouveau film adapté des romans de Robert E. Howard est en préparation, dans lequel il manierait à nouveau l'épée de Conan le Barbare. King Conan le montrerait en roi déchu, après quatre décennies de règne.
11/03/2026, 12:11
Le Salon du livre de Genève 2026, qui se tiendra du 18 au 22 mars à Palexpo, marque un cap symbolique : celui de la 40ᵉ édition. Pour l’occasion, l’événement propose une programmation spéciale mêlant regards rétrospectifs, installations participatives et rencontres artistiques, afin de célébrer quarante années de littérature partagée, tout en se projetant vers l’avenir.
10/03/2026, 16:00
La 21ᵉ édition du Festival du Livre gourmand se tiendra à Périgueux (Dordogne) du 13 au 15 novembre 2026. L’événement dédié à la gastronomie et à l’édition culinaire sera présidé par le chef doublement étoilé Jean-François Piège. Au programme : rencontres avec des auteurs, démonstrations culinaires, débats et ateliers destinés au public.
10/03/2026, 15:25
La langue française ne voyage plus en paquebot diplomatique. Elle circule en réseau, dans les halls d’Alliance française, les bibliothèques publiques, les écoles et les villes où l’on parle français comme on garde une braise. Entre Kuala Lumpur, New York et Philadelphie, le livre avance sans fanfare d’État, mais avec obstination. Ce n’est plus un centre qui rayonne : ce sont des foyers dispersés qui refusent de s’éteindre.
10/03/2026, 10:23
Top ArticlesBoualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Leïla Slimani rejoint Andrew Wylie, le redouté “chacal” de l’édition
Commenter cet article