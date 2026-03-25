Métadonnées du livre : ONIX change les règles du jeu au niveau mondial

Dans la chaîne du livre, les métadonnées passent pour un sujet ingrat. Elles n’ont ni le prestige de la rentrée littéraire ni l’éclat d’un prix. Pourtant, c’est là que se joue la circulation réelle des ouvrages. La mise à jour d’ONIX annoncée en mars 2026 en apporte une démonstration nette : derrière une révision technique apparemment modeste, c’est toute l’infrastructure du livre numérique et du commerce international des titres qui se resserre.

Publishing Perspectives signale la parution de ONIX 3.1.3 par EDItEUR, organisme qui entretient plusieurs standards centraux de l’édition mondiale. Le média présente cette livraison comme une « mise à jour ciblée » du cadre de métadonnées utilisé pour « décrire, distribuer et faire découvrir les livres ».

Le changement concerne donc l’ensemble de la chaîne : éditeurs, diffuseurs, distributeurs, plateformes, libraires en ligne, bibliothèques et tous les systèmes qui traitent les informations sur les ouvrages.

La révision introduit quatre évolutions. La première porte sur l’attribution des textes promotionnels. Jusqu’ici, citations, recommandations ou descriptifs circulaient avec une origine parfois floue. La nouvelle version ajoute un bloc structuré, TextSource, permettant d’identifier la source, son affiliation, voire des identifiants internationaux comme l’ISNI ou l’ORCID. Dans un marché saturé de reprises, la promesse promotionnelle gagne ainsi en traçabilité.

La deuxième évolution concerne les livres consacrés à une personne, une institution ou une entreprise. Arantxa Mellado relève que le champ SubjectDescription autorise l’ajout d’un bref contexte. Une biographie ne se limite plus à un nom : elle peut préciser immédiatement qui est la personne. Pour les catalogues riches en essais ou documents, cette précision améliore à la fois l’indexation et l’intelligibilité.

Le troisième changement touche au classement des catalogues internationaux. ONIX 3.1.3 permet d’inverser les noms d’éditeur et de marque éditoriale afin d’améliorer le tri alphabétique. Publishing Perspectives souligne qu’« il est particulièrement bienvenu de voir EDItEUR se concentrer sur l’internationalisation de plusieurs façons concrètes ». L’ajustement corrige un problème ancien : dans les langues latines, des termes comme Éditions ou Editorial masquent les noms distinctifs des maisons.

La quatrième évolution concerne la translittération et le multilinguisme. Un nouvel attribut permet de distinguer le système d’écriture utilisé pour un même texte. L’enjeu devient crucial dans les marchés où une langue s’écrit dans plusieurs alphabets ou lorsque des contenus circulent en version originale et translittérée. La découvrabilité devient alors une question de circulation internationale autant que de rigueur documentaire.

EDItEUR recommande aux utilisateurs d’ONIX 3.1 de migrer vers la version 3.1.3, même sans activer immédiatement ces fonctions. Le signal compte : le standard ne se contente plus d’organiser des notices, il qualifie désormais les provenances, les identités et les langues.

Dans un univers piloté par les plateformes et les moteurs, la visibilité ne se joue plus seulement en vitrine, mais dans ces champs invisibles où le livre apprend à se présenter correctement au monde.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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