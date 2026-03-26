Un récit postapocalyptique entre violence et attachement

Dans un univers frappé par une chaleur extrême et une pénurie d’eau devenue critique, les sociétés humaines se désagrègent lentement. Les terres ne produisent plus, les animaux disparaissent, et les survivants s’adaptent tant bien que mal à des conditions devenues hostiles.

Dalia, une enfant de huit ans, se retrouve seule après un séjour prolongé dans un hôpital délabré, où elle a croisé deux autres enfants marqués par des accidents et le silence. Leur souvenir la poursuit alors qu’elle tente de retrouver une forme de stabilité.

Recueillie par une ancienne institutrice, elle découvre un apprentissage singulier, centré sur l’accompagnement des morts. À la disparition de cette figure protectrice, Dalia poursuit sa route jusqu’à un village dominé par la question de l’eau, où elle travaille auprès d’un boucher dont les activités laissent planer une inquiétude diffuse. Dans cet environnement rude, elle doit composer avec la violence du quotidien, tout en cherchant des formes d’attachement et de sens dans un monde qui semble avoir perdu ses repères.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Née à Venise, Ginevra Lamberti s’est imposée comme une voix de la littérature italienne contemporaine. Elle est l’autrice de plusieurs romans, dont certains ont été traduits en français. Son écriture explore des univers marqués par des tensions sociales et existentielles, et ses textes ont également été diffusés dans plusieurs langues, témoignant d’une réception au-delà de l’Italie.

Par Clotilde Martin

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