Au bonheur des livres : Claire Chazal reçoit Alain Finkielkraut et Tania de Montaigne

Vendredi 27 mars à 23h, Claire Chazal présente un nouveau numéro d’Au bonheur des livres en compagnie d’Alain Finkielkraut et de Tania de Montaigne.

Lire demeure une manière précieuse de s’extraire du tourbillon de nos sociétés contemporaines, souvent marquées par le bruit et la fureur, où l’invective remplace trop fréquemment la pensée et la polémique tient lieu de dialogue.

Sur le plateau de l’émission, cette réalité se donne à voir à travers les échanges. Alain Finkielkraut, pourtant habitué aux débats vifs et aux emportements publics, publie avec Le cœur lourd (Gallimard) un ouvrage dans lequel il revient sur son parcours intellectuel et humain.

Tania de Montaigne, connue pour son engagement et sa vigilance sur les questions de racisme, s’intéresse quant à elle, dans Un violent désir de chaleur humaine (Grasset), à la haine qui se déploie sur les réseaux sociaux.

Tous deux souligneront, au fil de la discussion avec Claire Chazal, la nécessité de redéfinir des relations fondées sur le respect et l’enrichissement mutuel, à travers une réflexion partagée.

Crédits photo : Au bonheur des livres

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com