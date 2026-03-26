Une identité volée, une vérité insaisissable : plongée dans un face-à-face dérangeant

Rien que la vérité. L’histoire vraie d’un journaliste et d’un assassin, de Michael Finkel, traduit de l’anglais par Julie Sibony et publié aux éditions Marchialy, paraît le 6 mai : le récit revient sur la chute d’un journaliste compromis par un mensonge et sa confrontation inattendue avec un meurtrier ayant usurpé son identité.
Le 26/03/2026 à 07:00 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
26/03/2026 à 07:00
0
Commentaires
0
Partages
La carrière de Michael Finkel bascule lorsqu’il est pris en faute par sa rédaction après la publication d’un article mensonger. Écarté, il traverse une période de remise en question marquée par l’isolement et le doute. C’est alors qu’une affaire criminelle attire son attention : un homme arrêté pour meurtre a utilisé son nom.
Intrigué par cette coïncidence troublante, Finkel entre en contact avec lui. S’engage une correspondance prolongée, où chacun avance ses vérités, ses omissions et ses stratégies. Entre quête de réparation et manipulation, le face-à-face se transforme en exploration des mécanismes du mensonge et de ses conséquences.
Le livre s’inscrit dans une tradition de récits mêlant enquête et introspection, en s’attachant à la relation complexe entre deux figures que tout oppose mais que le mensonge relie. À mesure que les échanges se poursuivent, la frontière entre sincérité et fabrication se brouille, donnant au récit la tension d’un affrontement psychologique.
Les éditions Marchialy vous proposent un extrait en avant-première :
Michael Finkel est un auteur américain et ancien grand reporter au New York Times. Son travail s’intéresse notamment aux trajectoires singulières et aux personnalités marquées par l’obsession. Il s’est fait connaître avec Le Dernier Ermite, puis Le Voleur d’art, deux ouvrages qui ont rencontré un large public. Rien que la vérité constitue son premier livre centré sur sa propre expérience.
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 07/05/2026
Marchialy
23,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Publié aux éditions Robert Laffont, L’eau est plus précieuse que le temps de Ginevra Lamberti, traduit de l’italien par Delphine Gachet, met en scène un monde asséché où une enfant tente de survivre et de grandir malgré l’effondrement des repères, dans un récit qui explore la violence et les rares formes de tendresse encore possibles.
26/03/2026, 08:00
Un beau jour d’été, une jeune femme arrive à Marseille. Elle a vingt et un ans et est enceinte. Selon ses faux papiers, elle s’appelle Sylvianne Rochas – le dernier d’une longue série de pseudonymes. Élevée par une mère mystérieuse et fantasque, qui vient juste de mourir à New York, elle n’a plus de famille, pas d’argent et nulle part où aller.
25/03/2026, 08:00
Une histoire d’amitié surprenante entre Gaspard la grenouille et Hamlet le hérisson que tout oppose jusqu’au jour où ils décident de s’allier pour voler un trésor... Impossible pour Gaspard la grenouille et Hamlet le hérisson de s’entendre...et ce dès leur première rencontre !
25/03/2026, 07:00
Avec L’Assassin de Pigalle, publié le 8 avril 2026 chez City éditions, Gabriel Katz propose un polar ancré dans le Paris de l’immédiat après-guerre, où une enquête criminelle met au jour les zones grises de l’Épuration et les violences encore à vif de la collaboration.
24/03/2026, 08:28
Les éditions Ilatina mettront en librairie Jules César le 11 juin prochain, une bande dessinée signée Ricardo Ferrari et Eduardo Risso. Le livre suit les seize dernières années de la vie du chef romain, du Triumvirat avec Crassus et Pompée jusqu’aux Ides de Mars.
21/03/2026, 08:00
Avec Un Suisse au Donbass, Sotchi-Marioupol-Yalta 2023-2024, de Jean-Christophe Emmenegger, publié aux Éditions du Canoë le 14 avril 2026, l’auteur livre un récit de voyage dans une région marquée par la guerre, fondé sur ses séjours à Marioupol et en Crimée, où il rapporte les perceptions et expériences de populations locales rencontrées sur place.
21/03/2026, 07:35
Le 25 juin prochain, Eidola éditions publiera Mimo : Les dinosaures de l’apocalypse, une bande dessinée signée Mazan, Isabelle Dethan et Ronan Allain. Ce nouveau volet retrouve Mimo et Hector au retour des antipodes, au moment où leur quotidien bascule entre intrus survivalistes, élans amoureux et menace grandissante. Le livre annonce aussi un prolongement documentaire consacré aux fouilles paléontologiques d’Angeac-Charente.
21/03/2026, 07:00
Le Murmure du corbeau. Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire, signé Nadine Monfils, paraît le 3 avril 2026 met en scène Charles Baudelaire en enquêteur, plongé dans une intrigue sombre où meurtres énigmatiques et figures inquiétantes s’entrelacent.
20/03/2026, 08:48
Signé et illustré par Benoît Vieillard, l’album La Légende de Bonnie & Clyde — T1 : Selon Blanche Barrow paraîtra aux Éditions du Tiroir le 19 mai 2026. Le livre lance un triptyque consacré à la cavale du gang Barrow et choisit d’entrer dans cette histoire par une voix singulière : celle de Blanche, embarquée malgré elle dans une fuite où se mêlent l’amour, la peur et la loyauté.
20/03/2026, 08:00
Le 28 mai 2026, les éditions Eidola dévoilent Ouaf !, un ouvrage jeunesse signé et illustré par Joana Estrela. L’autrice y met en scène une fillette seule à la ferme, lancée dans une journée de soins, de surveillance et d’imprévus auprès de ses animaux.
20/03/2026, 07:00
Les éditions iLatina publieront ce 19 mai La Soldadera, un volume signé Walter Slavich et Enrique Breccia qui remet la Révolution mexicaine au premier plan. Dans ce grand récit de vengeance et de poussière, une future mariée abandonnée se lance dans une poursuite implacable. Un album qui annonce tension, figures rugueuses et contrastes de noir et blanc mené par un dessinateur très attendu.
19/03/2026, 07:30
Le 29 avril, les Éditions du Tiroir publieront On a volé la Coupe du monde, 1966, un album de Bruno Bazile, auteur et illustrateur de ce quatrième volume de L’Heure H. Le livre rouvre un épisode ahurissant de l’histoire du football : à Londres, le trophée Jules Rimet disparaît avant le Mondial. Bazile en tire une bande dessinée nerveuse, documentée, drôle, vive et tendre par instants, et portée par un sens aigu du récit, sans rien lâcher de la vérité des faits. Le résultat promet une lecture vive, précise et pleine de relief.
19/03/2026, 07:00
Ryuhei Tamura, l’auteur de Beelzebub, revient en France avec un nouveau manga de science-fiction intitulé COSMOS. Recommandée par plusieurs auteurs du milieu, cette série paraîtra prochainement en librairie.
18/03/2026, 08:00
Le 29 avril 2026, Les Éditions du Tiroir ouvrent un nouveau chapitre avec Les nouvelles Enquêtes Scapola — T1 : Les Templiers noirs. Georges Van Linthout et Luc Van Linthout signent un album relié qui relance l’aventure sur fond de ruines, de secrets et de forces obscures : un duo d’auteurs belges et une parution qui installe d’emblée une atmosphère de mystère et de danger. Portée par une tension annoncée comme constante, cette nouveauté place Alys et Ludo dans un mystère où chaque piste épaissit la nuit.
18/03/2026, 07:30
Shong publie chez Stand Alone Production un nouvel épisode de sa série Airsoft Tim, intitulé Airsoft Tim T.5 : Saisons de billes. Dans ce cinquième volume, les lecteurs retrouvent Tim plongé dans une aventure où le jeu, l’enquête et l’humour s’entrecroisent, tandis qu’un terrain menacé devient l’enjeu central du récit. Ancien professionnel du jeu vidéo, Chong Yong, alias Shong, replonge dans un univers qu’il maîtrise parfaitement. Les lecteurs pourront découvrir la suite des péripéties de Tim en librairie le 29 avril 2026.
18/03/2026, 07:00
Chez Stand Alone Production, Chong YONG ouvre le bal avec Alkhâne T.1 : Le stagiaire, à paraître le 29 avril 2026. Signé et illustré par l’auteur, ce premier volume entraîne le lecteur dans une aventure de fantasy pensée pour accompagner le passage de l’enfance à l’adolescence. Entre stage martial, quête de reliques et mystère ancien, l’ouvrage promet une entrée vive dans la collection Alkhâne.
17/03/2026, 07:30
Rodolphe et Christian Maucler font revivre l’univers du commissaire Raffini avec La Poupée sans tête, premier volume des Nouvelles Enquêtes du commissaire Raffini, publié aux Éditions du Tiroir. Dans cet ouvrage, les auteurs plongent le lecteur dans les coulisses du cinéma français des années cinquante, où un tournage vire brutalement au drame. Une intrigue policière élégante, nourrie d’atmosphère rétro et de suspense. À paraître le 16 avril 2026.
17/03/2026, 07:00
La sculpture – J’ai tout compris, de Colline Zellal, illustré par Rémi Saillard, paraît le 9 avril 2026 aux éditions Privat. Destiné aux jeunes lecteurs à partir de 9 ans, l’ouvrage propose cinquante questions-réponses pour parcourir l’histoire de la sculpture, depuis la Préhistoire jusqu’à aujourd’hui, à travers différentes cultures et continents.
16/03/2026, 09:00
Bruno Bazile retrouve les Éditions du Tiroir avec Louison Bobard T2 : 10 minutes de silence - une histoire vécue par Louison Bobard, attendu le 16 avril 2026. Dans ce nouvel album, un drame vient bouleverser l’équilibre de Louison, tandis que Remington se voit entraîné dans un dossier brûlant sur les morts de la route. Le décor est posé, la tension monte et leurs trajectoires, longtemps séparées, pourraient bien se recroiser de façon brutale.
16/03/2026, 07:30
André Taymans et Elisabetta Barletta signent aux Éditions du Tiroir un retour qui ravivera des souvenirs chez les lecteurs de Caroline Baldwin. Avec Miss Tattoo T2 : La Chèvre et le Tigre, attendu le 16/04/2026, le tandem boucle un premier diptyque où héritage familial, figures familières et climat politique sous tension se croisent dans une intrigue qui relance un univers très suivi, sans le figer dans la nostalgie. Le livre referme ce lancement avec netteté.
16/03/2026, 07:00
Stand Alone Production publie Aux pixels près... Tome 1 : la préprod, un album signé Shong, alias Chong Yong. Avec ce premier volume, l’auteur et illustrateur entraîne le lecteur dans les coulisses d’une production de jeu vidéo, entre festival geek, recrutement inattendu et projet menacé. Cet album raconte, avec humour, les métiers, l’ambiance et les tensions d’un univers fascinant, dans un récit pensé pour tout public. Pédagogique et humain, l’ouvrage ouvre aussi la porte aux plus jeunes lecteurs curieux.
14/03/2026, 07:30
Le 16 avril 2026, les éditions Varou publieront La Dernière Alice, Le pays perdu, un album signé et illustré par Florence Magnin. L’artiste y rouvre la porte d’un territoire que l’on croyait familier pour mieux le dérégler, et entraîne le lecteur dans une traversée où l’enfance, le rêve et l’inquiétude avancent d’un même pas, au bord d’un merveilleux univers soudain traversé de fissures. Un retour ambitieux, pensé pour séduire les curieux autant que les familles, et pour relancer dans l’année un diptyque annoncé d’emblée en deux volets.
14/03/2026, 07:00
Abandonnée alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, la jeune Halla, orpheline, grandit d’abord au contact du monde sauvage. Recueillie par une ourse, puis élevée par un dragon, elle découvre peu à peu les mystères et les dangers de l’existence avant de croiser la route des humains.
13/03/2026, 18:12
Alice, 26 ans, pensait avoir tout oublié de son agression par le mystérieux Lapin. Mais lorsqu’un incendie dévastateur embrase l’hôpital psychiatrique où elle est internée, la jeune femme se retrouve plongée dans les tréfonds de la Vieille Ville, un labyrinthe sordide aux allures de Pays des Merveilles cauchemardesque.
13/03/2026, 07:00
Comment imaginer son futur quand notre famille le fait déjà si bien pour nous ? Celle de la petite héroïne de Dans les rêves des grands n’imagine que le meilleur pour elle : sa maman rêve qu’elle devienne pilote, ou encore son papa la voit être la première femme présidente.
12/03/2026, 08:00
Celui qui survit veut mourir à la fin, roman d’Adam Silvera traduit de l’anglais par Fabien Le Roy et Cécile Ardilly, paraîtra le 23 avril aux éditions Robert Laffont. Dans ce nouveau volet situé dans l’univers de Et ils meurent tous les deux à la fin, l’auteur explore la rencontre entre deux jeunes hommes dont la trajectoire va être bouleversée par le service Death-Cast, capable d’annoncer à chacun le jour de sa mort.
12/03/2026, 07:14
Brûle bébé, premier livre de Matthieu Barbin, connu sur scène sous le nom de Sara Forever, paraîtra le 9 avril 2026 aux éditions Au diable Vauvert. Ce récit suit la trajectoire d’Alex, jeune homme issu de la banlieue bordelaise dont la découverte de la danse ouvre un chemin artistique et intime où s’entremêlent quête identitaire, création et rupture avec son milieu d’origine.
11/03/2026, 08:15
Romance challenge, de Susan Lee, paraît le 9 avril dans la collection dédiée aux romances chez Robert Laffont. Ce roman met en scène une passionnée de littérature sentimentale qui tente d’appliquer dans sa propre vie les codes narratifs qu’elle analyse et commente en ligne, avec l’espoir de vivre une histoire digne des romans qu’elle dévore. Un livre traduit par Karine Forestier.
11/03/2026, 07:11
Jaylen, Jonas et Joshua Jann viennent d’emménager dans la maison voisine. Trois frères, silencieux, presque insaisissables, dont la présence trouble immédiatement l’équilibre du quartier. Depuis la fenêtre de sa chambre, la narratrice les observe chaque nuit. Ce rituel d’observation devient rapidement une obsession. Somber jann : saison 1 de Cynthia Havendean, sera disponible le 16 avril.
10/03/2026, 09:00
Et si le danger ne résidait pas dans ce que l’on ignore, mais dans ce que la mémoire refuse de restituer ? Découvrez Tendre promesse assassine signé Laura Ezrena, à paraître le 16 avril...
10/03/2026, 08:30
Ian Soliane publie Le Pèse-Dieu chez Robert Laffont, dans la collection Ailleurs & Demain, un roman attendu en librairie le 16 avril, qui imagine un futur où les morts continuent d’exister dans un au-delà numérique. L’histoire suit un père qui décide de descendre dans cet espace virtuel pour retrouver sa fille disparue, dans un récit mêlant quête intime et exploration d’un monde situé à la frontière entre la vie et la mort.
10/03/2026, 07:07
Avec La peur dans l’âme, de Valerio Varesi, (traduit par Gérard Lecas)à paraître le 16 avril chez Agullo Éditions, l’auteur italien poursuit les enquêtes du commissaire Soneri dans un polar situé dans les montagnes des Apennins, où un village isolé voit la peur s’installer après une fusillade inexpliquée et la traque d’un criminel en fuite.
09/03/2026, 07:06
Lucette Routaboul : une histoire mondiale, de Jean-Robert Jouanny, paraît aux Éditions de l’Aube dans la collection « Regards croisés » le 3 avril 2026. L’ouvrage retrace la trajectoire de Lucette Routaboul, maire d’une petite commune du Tarn, dont la vie permet de parcourir près d’un siècle d’histoire rurale française et d’en saisir les transformations à hauteur d’individu.
07/03/2026, 07:30
Votre cerveau va vous sauver, de Mohamed Boclet, paraît chez Robert Laffont le 9 avril. Dans cet essai consacré aux capacités d’apprentissage et à la plasticité cérébrale, l’auteur propose d’explorer le rôle que peut jouer une meilleure compréhension de notre fonctionnement mental pour améliorer le bien-être et la santé psychique.
07/03/2026, 07:00
Ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde, nouveau roman de Stéphane Carlier, paraîtra le 2 avril 2026 aux éditions du Tripode. Le livre imagine la journée déroutante d’une immense star du cinéma français qui, du jour au lendemain, se réveille dans le corps d’un homme ordinaire et voit soudain son statut, son entourage et son identité lui échapper.
06/03/2026, 07:26
Autres articles de la rubrique Livres
Il y a, dans certaines maisons de fiction, une manière d’ouvrir la porte qui ressemble déjà à un piège. Avec Eversand, Victor Dixen convoque l’Amérique des dynasties, le gothique des grandes demeures et l’économie très concrète de la survie sociale. Sous les fleurs trop vives et les politesses de palace, le roman installe un territoire clos, sensuel et inquiétant, où chaque faveur semble présentée comme une dette, et chaque dette comme un serment.
25/03/2026, 13:36
Au mois de septembre, les rivages d’Algérie se vident de leurs visiteurs. Les estivants prennent le chemin du retour ; demeurent quelques flâneurs, accrochés aux pierres chaudes qui dessinent les contours des plages au sable fin. Durant ce mois de douceur, l’été retrouve un second souffle, un sourire enfantin, presque entièrement délivré de la trace des canicules d’août.
25/03/2026, 11:57
« A priori, personne n’aime avoir peur. Pourtant, les histoires qui reposent sur la tension dramatique, le suspense et l’horreur suscitent un intérêt indéniable. Pourquoi ? Peut-être parce qu’elles nous permettent d’exorciser nos angoisses en nous y confrontant depuis un endroit sûr... » Bienvenue dans le nouvel album de Tony Fleecs et Trish Forstner, Feral. Après les chiens de Stray Dogs, une histoire de chats… horrifique.
25/03/2026, 10:43
Guillaume Clicquot nous avait habitués à de truculents romans, jubilatoires et borderline. On se souvient avec délectation de Prenez-moi pour une conne, bourgeoise délaissée par son volage de mari qui fomente une vengeance originale et sans merci ; on pense à La fille du terrassier, à la langue bien pendue, nageuse professionnelle entraînée par un fan de Johnny.
24/03/2026, 12:13
Un meurtre à l’hostie empoisonnée, une église de Gênes, et une enquête qui prend des airs de jeu de piste à la Agatha Christie version italienne : avec Le point de vue de Dieu, Antonio Paolacci et Paola Ronco (Rivages) poursuivent leur série policière à quatre mains consacrée au sous-préfet Paolo Nigra.
24/03/2026, 10:06
Le surf ne se pratique pas seulement sur les vagues. Depuis soixante ans, un corps d’argent fend les silences cosmiques, chargé d’une faute originelle qu’aucune galaxie n’absout. Icône mutique, prophète malgré lui, le Silver Surfer traverse l’histoire Marvel comme une question ouverte — et cette anthologie en capte enfin les fractures.
23/03/2026, 18:22
Il y a, dans Les Ailes de la forêt, une promesse trompeuse : celle d’un roman d’aventure naturaliste, porté par la quête presque enfantine d’un collectionneur de papillons. Très vite, cette promesse se fissure. Ce que Jamy Gourmaud met en scène n’est pas une exploration, mais une extraction — du vivant, des hommes, des illusions. La forêt ne se contente pas d’entourer les personnages : elle les révèle, les trie, les use.
23/03/2026, 16:37
La célébrité adore se croire solide. Elle aime ses codes, ses angles, ses habitudes, ses gens pour ouvrir les portes avant même qu’elle tende la main. Puis un matin, tout décroche. Plus de reconnaissance, plus de visage social, plus de privilège visible. Il reste quoi ? Un corps, un nom déplacé, une panique très concrète, et cette vieille vérité qu’on préfère d’ordinaire laisser dormir : il suffit d’un rien pour tomber de très haut.
23/03/2026, 13:17
Il suffit parfois de dix centimètres de neige en trop, d’un lycée qui tourne sur lui-même, d’un séminaire corporate au bord de la mer et d’un silence soudain chez les enfants pour que tout le décor craque. Christopher Bouix entre là-dedans sans chercher l’équilibre ni la bienséance. Il prend la France des règlements, des experts, des parents fatigués, des chefs à slides, et il la jette dans un blizzard où plus rien ne répond.
23/03/2026, 11:13
Les palaces adorent faire croire que rien n’y entre jamais de brutal : ni la boue, ni le manque, ni la politique, ni les morts du monde extérieur. Puis la guerre monte l’allée, dépose ses hommes dans le hall et réclame les clefs. C’est là que Hôtel Avallon commence vraiment : au point exact où le vernis tient encore, mais où tout, dessous, a déjà commencé à craquer.
23/03/2026, 11:12
On croit savoir ce qu’est une carte. Un outil, un repère, une manière de se situer dans l’espace. Pourtant, il suffit d’ouvrir le catalogue Cartes imaginaires. Inventer des mondes, publié par les éditions de la BnF, pour comprendre qu’il n’en est rien.
23/03/2026, 10:41
Plus limpidement que jamais, dans Les Frères Karamazov (trad. Henri Mongault), Dostoïevski fait vivre ce qui le brûle. À travers trois fils que tout éloigne, Dmitri, Ivan, Aliocha, il ausculte l’ombre humaine jusqu’à la rendre rayonnante. Pour cela, il divise, anime et schématise comme seul un roman peut le faire : à travers son récit et ses personnages, dans ce qui suggère un polar apologétique.
23/03/2026, 10:35
Ce premier roman d’un ancien du FBI italien est un thriller original et de très bonne facture qui revisite avec intelligence les clairs-obscurs de la peinture du Caravage. On a bien failli passer à côté de l’arrivée (l’an passé) d’un nouvel auteur de la scène du polar italien ! La condamnation des vivants, de Marco di Franchi, traduction de l'italien par Françoise Bouillot.
21/03/2026, 10:49
Il y a des semaines où les livres commentent l’époque ; il y en a d’autres où ils la prennent à la gorge. Un idéologue américain ressurgit dans le vacarme trumpiste, l’IA s’invite dans l’intimité, Goya laisse derrière lui une héritière fantôme, une comtesse sanguinaire vacille sous l’enquête, et le temps lui-même cesse d’aller de soi. Lecture, ici, n’apaise rien : elle ouvre les plaies sous le vernis du présent.
21/03/2026, 09:50
Port-au-Prince, fin du dix-huitième siècle. Une effervescence sans pareille règne sur les quais. La raison : l'arrivée tant attendue d'un nouveau gouverneur. Il y a dans l’air une légère odeur de renouveau, voire même d’espoir.
20/03/2026, 16:11
Le Pèse-Dieu débarque les bottes pleines de boue, de cendre et de code. Ian Soliane n’ouvre pas une porte sur l’au-delà : il balance son lecteur dans une zone grise, saturée de deuil, de bugs et de souvenirs qui mordent encore. Au bout du chemin, un père marche après une morte. Et derrière cette poursuite, c’est toute notre époque qui clignote, froide, connectée, inconsolable.
20/03/2026, 13:01
Venise transpire ici moins le tourisme que la poudre, la peur et les arrière-salles où l’Europe se rêve encore gouvernable. Sous les ors, les cloches et les façades, Fabiano Massimi rouvre un instant où l’Histoire a tangué sans tomber. Le Pacte de Venise (trad. Renaud Temperini) avance dans cette valse politique, là où les dictateurs paradent, où les vaincus calculent, et où quelques hommes comprennent avant les autres que le siècle prépare sa catastrophe.
20/03/2026, 12:36
Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...
20/03/2026, 12:29
Dans une époque saturée de récits frelatés, de postures et de vérités en kit (ou en scrolls), Ivan Jablonka et Aurélie Barjonet proposent avec Écrire le réel un essai qui refuse la brume. Le tout avec la contribution d'Annie Ernaux, juste pour dire. Ce manifeste collectif rouvre une vieille ligne de front : celle où la littérature cesse d’orner le monde pour aller le contredire, l’ausculter, l’accuser — et parfois le prouver. Sortie le 25 mars.
19/03/2026, 17:12
Dans une chambre où le plafond devient planète et les nuits un territoire sans fin, tout se dérègle sans bruit. Messages anonymes, corps fatigué, amour sous tension : rien n’explose, tout s’érode. Avec Salut, tu vas bien ? (trad. Guillaume Deswarte) Martina Hefter capte ce moment précis où le réel glisse, où mentir devient une manière de tenir, et où la lucidité, loin de sauver, enferme davantage.
19/03/2026, 16:06
Small Town Sins (trad. Clément Baude) s'inscrit dans une tradition de récits où le mal est raconté sans fioritures : comment une ville entière l’absorbe, le recycle, le dissimule dans son quotidien. Sous les porches, dans les chambres vides, aux urgences, chacun tient debout comme il peut — et c’est précisément là que le livre mord.
19/03/2026, 15:46
« Si seulement il n’était pas allé chez le médecin ! Ce qui s’y était passé ne se serait pas passé, ce qu’il y avait appris, il ne l’aurait pas appris. Ce qu’il n’aurait pas appris n’aurait pas existé. » Quelque part à Berlin, Martin a soixante-seize ans. Un bel âge, après une vie bien remplie. Mais voilà qu’un beau jour, la nouvelle tombe comme un couperet : il est malade. Très malade. Il ne lui reste plus que 6 mois à vivre, tout au plus. Et maintenant ?
19/03/2026, 15:46
Les amateurs de polars croient tout savoir sur les « morgues » où officient les médecins légistes. Mais ces lecteurs iront de surprise en surprise avec ce bouquin d’un suédois qui ne l’est qu’à moitié, mais qui par contre est bien médecin légiste et qui nous propose une visite guidée « de l’intérieur », en pleine canicule, celle de 2003 qui a tant fait parler.
19/03/2026, 12:06
Avancer à pas feutrés, félinement, et bondir pour attraper sa proie au cou... Panthères fait entrer le crime dans la chair : pluie froide, nicotine et les couloirs de palais de justice et la fatigue des vivants. Valentine Vendôme y lâche une héroïne sous tension dans un monde où la procédure tient lieu de rempart pendant que tout menace de céder.
18/03/2026, 16:42
Méandres d’une île : Port-Cros est un livre d’images méditerranéennes mais surtout, pourrait-on dire de silences… La photographe Rachele Cassetta, y déploie magistralement un regard d’une rare intensité, attentif aux variations les plus subtiles de la lumière, aux lignes secrètes du paysage, aux respirations invisibles de l’île… Port-Cros apparaît alors sous son objectif comme un monde à part, unique, à la fois fragile et souverain, offert dans sa nudité minérale et végétale.
18/03/2026, 09:15
Top ArticlesBoualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Commenter cet article