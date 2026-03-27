Le temps et notre souvenir des évènements vécus

Le livre s’articule autour de quatre explorations que l’auteur revisite avec le recul du temps. Ces expériences, d’abord vécues comme des accomplissements de rêves, sont ici reprises à la lumière d’une réflexion plus mûre. Franceschi s’interroge sur la manière dont les souvenirs se modifient, sur ce que le temps en atténue ou en révèle, et sur la possibilité d’en tirer un sens renouvelé.

Loin de figer ces moments, il les reconsidère comme des sources actives, capables d’enrichir le présent et d’ouvrir des perspectives nouvelles. La méditation du passé apparaît ainsi comme un moyen de renforcer l’expérience vécue et d’en prolonger les effets.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Écrivain et philosophe politique, Patrice Franceschi a été distingué par plusieurs prix, dont le Goncourt de la nouvelle, le prix Liotard de l’exploration et le Grand prix de l’exploration de la Société de géographie. Président d’honneur de la Société des explorateurs français, il mène une vie partagée entre écriture, engagement et aventure. Aviateur, marin et parachutiste, il a conduit de nombreuses expéditions à travers le monde, sur terre, en mer et dans les airs.

Son parcours comprend également un engagement auprès de la résistance afghane face à l’armée soviétique, puis aux côtés des forces kurdes en Syrie. Son œuvre, qui mêle romans, récits, poésie et essais, s’inscrit dans cette trajectoire marquée par la recherche d’expériences et une volonté d’explorer les possibles. Il est aussi commandant du trois-mâts La Boudeuse et membre du groupe des écrivains de marine.

Par Clotilde Martin

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