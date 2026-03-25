Bibliothèques au Japon : une expérimentation discrète qui pourrait faire école – littéralement

Au Japon, il arrive encore que la vie des bibliothèques surprenne par sa capacité à déplacer les cloisons administratives. Le numéro de mars 2026 de Toshokan Zasshi, la revue de la Japan Library Association, ne consacre pas son dossier à une innovation tapageuse, ni à une querelle technologique de circonstance, mais à un objet plus discret et sans doute plus décisif : la coopération entre bibliothèques parlementaires locales et bibliothèques publiques.

Le simple intitulé du dossier — « explorer la coopération entre salles de bibliothèque des assemblées et bibliothèques publiques » — suffit à signaler un frémissement institutionnel. La revue y réunit six contributions, des textes de cadrage aux retours d’expérience d’Ehime, d’Aichi et de Sagamihara.

Le sujet mérite mieux qu’un haussement d’épaules technique. Au Japon, les bibliothèques des assemblées locales ne relèvent pas d’un supplément d’âme documentaire : elles sont prévues par la loi. La loi japonaise sur l’autonomie locale dispose que les assemblées doivent être dotées d’une salle de bibliothèque pour soutenir le travail d’enquête et de recherche des élus. Dès 2013, le portail de veille de la Bibliothèque nationale de la Diète rappelait que ces structures constituent des bibliothèques spécialisées destinées à appuyer le travail parlementaire, tout en pouvant, dans certains cas, être ouvertes au public.

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C’est précisément là que l’affaire devient intéressante. Car la frontière entre bibliothèque d’assemblée et bibliothèque publique, longtemps pensée comme allant de soi, apparaît de moins en moins satisfaisante au regard des besoins réels : documentation territoriale, accès aux sources administratives, expertise thématique, appui aux politiques publiques, médiation de l’information locale.

Les standards rappelés par la Japan Library Association vont d’ailleurs dans ce sens. Ils énoncent que les bibliothèques doivent « promouvoir activement la coopération avec d’autres institutions et organismes, notamment par l’usage partagé des documents et des informations. » Mieux : ils citent explicitement, parmi les partenaires à mobiliser, la Bibliothèque nationale de la Diète et les bibliothèques rattachées aux assemblées des collectivités locales.

Autrement dit, ce que donne à voir Toshokan Zasshi n’a rien d’un caprice intellectuel. La revue enregistre, au contraire, une évolution déjà inscrite dans les normes professionnelles et dans les besoins du terrain. Le cas d’Ehime en fournit un indice solide. En 2021, le portail Current Awareness de la Bibliothèque nationale de la Diète signalait une révision du règlement de la bibliothèque de l’assemblée préfectorale d’Ehime : celle-ci formalisait non seulement des services de référence et d’information, mais aussi une coopération avec la bibliothèque préfectorale, la salle des documents administratifs, la Bibliothèque nationale de la Diète et d’autres bibliothèques parlementaires.

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Un document de vision publié par la préfecture allait dans la même direction, en soulignant les limites d’une salle parlementaire isolée et la nécessité d’un partenariat avec la bibliothèque préfectorale, forte d’environ 680.000 volumes.

La Bibliothèque nationale de la Diète, justement, ne se contente pas d’observer. Dans la présentation de ses missions, elle rappelle qu’elle fournit documents, formation et information aux bibliothèques japonaises afin d’améliorer leurs services, et qu’elle anime une base collaborative de référence où les bibliothèques partagent réponses et outils de recherche.

Le 23 mars 2026, elle a encore publié les résultats d’un programme de recherche de deux ans sur l’état des activités de soutien et de coopération menées par les bibliothèques préfectorales auprès des bibliothèques municipales, fondé sur une enquête adressée aux 47 bibliothèques préfectorales et sur des entretiens de terrain.

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Ce faisceau d’indices dessine une scène plus large que le seul monde des bibliothèques. Il raconte un pays où l’information publique, la documentation législative et le service de lecture publique cessent, par endroits, de s’ignorer poliment. Dans un moment où tant d’institutions culturelles s’épuisent à commenter leur modernisation, le Japon offre ici quelque chose de plus rare : une expérimentation sobre, presque austère, mais profondément politique.

Car faire travailler ensemble bibliothèques parlementaires et bibliothèques publiques, ce n’est pas seulement rationaliser des collections ou mutualiser des compétences. C’est traiter la connaissance locale comme une infrastructure civique.

Crédits photo : lucasruffiner CC0

Par Clément Solym

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