Le Seigneur des Anneaux : Stephen Colbert et Peter Jackson unis pour un nouveau film

À partir du 21 mai prochain, Stephen Colbert ne présentera plus The Late Show sur la chaine CBS, ce qui marquera la fin d'une émission culte de la télévision américaine, née en 1993 et alors animée par David Letterman. Mais l'animateur ne restera pas désœuvré pour autant, puisqu'il participera à l'écriture d'un futur film de Peter Jackson, qui renoue à cette occasion avec Le Seigneur des Anneaux.

New Line Cinema et Warner Bros. Pictures coproduiront en effet The Lord of the Rings: Shadow of the Past (Le Seigneur des Anneaux : L'Ombre du Passé), long-métrage qui adaptera un chapitre de La Communauté de l'anneau, intitulé en français « Brouillard sur les hauts des Galgals ».

Dans cette partie du premier livre de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Frodon, Sam, Merry et Pippin ont quitté Tom Bombadil pour se diriger vers Bree. Après un fameux repas des hobbits, les quatre compagnons s'endorment, pour se réveiller piégés par un esprit maléfique, un Être des Galgals.

Le film suivra Sam, Merry et Pippin, quatorze ans après le départ de Frodon pour les Terres Éternelles de Valinor, alors que les amis se remémorent leur grand périple. La propre fille de Sam, Elanor, mènera pour sa part une enquête historique sur la Guerre de l'Anneau...

Pour l'instant, aucune information n'a été donnée sur la distribution de ce futur film, et les éventuels retours d'Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan ou Billy Boyd, qui incarnaient respectivement Frodon, Sam, Merry et Pippin dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux.

Six chapitres à adapter

Dans un entretien diffusé sur les réseaux sociaux de Peter Jackson, ce dernier échange avec Stephen Colbert, qui lui explique : « Tu sais ce que les livres et ce que tes films représentent pour moi, mais je n'ai jamais cessé de revenir à ces six chapitres, au début de La Communauté, que vous n'aviez pas repris dans le premier film à l'époque. »

Cette partie du livre fait notamment apparaitre Tom Bombadil, un personnage à la fois puissant et mystérieux, maître de la Vieille Forêt et des hauts des Galgals. Son absence du film de Peter Jackson avait suscité quelques regrets de la part des amateurs, malgré la qualité générale du long-métrage.

Dernièrement, Bombadil a fait une apparition sous les traits de Rory Kinnear dans la deuxième saison de la série Les Anneaux de pouvoir, produite par Amazon.

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Grand fan de l'œuvre de Tolkien et des films de Jackson, Colbert souhaiterait faire de ce passage de La Communauté une « histoire à part entière, qui s'insèrerait dans un plus grand récit ». Il travaillera sur le scénario avec Philippa Boyens et Peter McGee, sans oublier, évidemment, Peter Jackson et Fran Walsh, déjà à l’œuvre pour les trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit.

Rappelons qu'un film d'animation, Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim, est sorti en 2024, réalisé par Kenji Kamiyama, et qu'un autre long-métrage, en prise de vues réelles cette fois, est attendu pour le 15 décembre 2027. Lord Of The Rings : The Hunt For Gollum, réalisé par Andy Serkis, se placera cette fois entre la fin du Hobbit et La Communauté de l'anneau. Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou en signent le scénario.

Photographie : Stephen Colbert, en 2023 (Montclair Film, CC BY 2.0) et Peter Jackson, en 2014 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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