Les Mystères d'Eversand de Victor Dixen : La Suivante, le manoir où tout se referme

Il faut un sacré aplomb pour ouvrir un roman par une jeune femme assiégée par des mouches, dans une chambre de bonne, au sommet d’un manoir qui semble respirer comme une bête. Victor Dixen choisit l’attaque frontale. D’emblée, Eversand Hall se donne moins comme un décor que comme un organisme hostile, presque liturgique, où le gothique flirte avec l’empoisonnement moral.

« Les fleurs maléfiques d’Eversand Hall poussent sur un terreau de sable et de sang. J’ai longtemps été fascinée par leur étrange beauté qui défie les saisons. » Ce seuil fait plus qu’installer une ambiance : il fixe la promesse du livre, celle d’un lieu luxuriant dont la splendeur repose sur une corruption profonde.

Trois générations plus tard, le roman passe à la première personne et suit Birdie Baker, jeune Américaine précarisée, chassée de New York après une accusation qui a brisé son parcours universitaire. Une petite annonce pour devenir la suivante francophone d’une très vieille dame la conduit sur une presqu’île inaccessible, reliée au continent par une chaussée que la mer recouvre.

« La mer recouvre régulièrement la route. Cette chaussée submersible disparaît la moitié du temps, lorsque la marée monte. » Le détail vaut symbole : Birdie entre dans un monde clos, régi par ses propres lois, où l’on franchit une frontière plus qu’on ne rejoint une maison.

La grande réussite du livre tient à cette progression spatiale qui devient aussitôt progression narrative. À mesure que Birdie s’enfonce dans Eversand, l’hiver recule, les bourgeons éclatent, la nature se dérègle et l’hospitalité se charge de menace. « Il est difficile de venir ici, comme vous avez pu le constater. Et les habitants tiennent à leur tranquillité plus que tout. »

Chez Dixen, le secret n’est pas un supplément d’intrigue : il constitue l’architecture même du récit. La grille, la forêt, les serviteurs hiérarchisés, les commandements domestiques, la circulation des messages dans les murs, tout concourt à faire du domaine une machine à isoler, observer et absorber.

Birdie fonctionne alors comme un excellent point d’entrée. Elle n’a ni le prestige social ni les clés symboliques pour comprendre ce qu’elle voit ; elle avance à l’intuition, par curiosité, par nécessité matérielle, parfois par mensonge. Cette fragilité sociale donne au roman sa nervosité la plus concrète. Face à elle, Bellamira Rosemore échappe heureusement au simple emploi de vieille excentrique.

La relation entre les deux femmes gagne en relief dès que s’y glisse la langue française, à la fois code d’intimité et théâtre de domination feutrée. « Je suis hongroise. J’ai appris le français en mes tendres années, comme toute jeune fille de bonne famille. » En deux phrases, Dixen dessine une aristocratie survivante, cosmopolite, et déjà légèrement spectrale.

Le roman tient aussi par ses interactions. Gareth impose d’abord une froideur de cerbère ; Mrs Glood administre la maison comme une caserne ; Boone garde le seuil comme un poste-frontière ; Ronan, enfin, introduit la secousse charnelle et tragique.

Le personnage évite la simple figure du mauvais garçon grâce à la violence inscrite sur son corps et à l’épaisseur de son passé. « Je suis le seul qui vient sur cette tombe, me confie-t-il d’une voix douce-amère. Le seul qui se souvient de son existence. » Cette mémoire funéraire donne au livre une profondeur mélodramatique bienvenue : derrière le romanesque flamboyant, Dixen n’oublie pas que les dynasties prospèrent sur des effacements.

Le défaut du roman naît d’ailleurs de sa qualité principale. À force d’accumuler signes, anomalies, présages et dispositifs, il arrive que la mécanique du mystère se voie un peu trop. Certains dialogues explicatifs soulignent plus qu’ils ne suggèrent, et la distribution des rôles secondaires paraît par moments très typée.

Mais cette légère surcharge s’accorde aussi au projet : Eversand relève du feuilleton gothique assumé, du conte vénéneux, de la saga familiale qui préfère l’excès maîtrisé à la fadeur psychologique. Le résultat est un texte fortement visuel, sensuel, traversé d’odeurs, de matières, de seuils et de voix.

Sans dévoiler ses derniers mouvements, on peut dire que La Suivante réussit ce qu’elle annonce : faire d’une embauche de détresse l’entrée dans une serre empoisonnée où classe, désir, filiation et emprise se mêlent. Le roman avance avec une vraie science du verrou et de l’entrebâillement. Il ouvre assez pour captiver, referme assez pour inquiéter, et laisse derrière lui cette impression rare d’avoir visité un lieu fictif dont on retient aussitôt le climat, la topographie et la morsure.

Le recrutement débutera ce 2 avril. Les tomes 1 à 4 sortiront d’ailleurs le même jour.

Par Nicolas Gary

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