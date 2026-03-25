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Les Mystères d'Eversand de Victor Dixen : La Suivante, le manoir où tout se referme

Il y a, dans certaines maisons de fiction, une manière d’ouvrir la porte qui ressemble déjà à un piège. Avec Eversand, Victor Dixen convoque l’Amérique des dynasties, le gothique des grandes demeures et l’économie très concrète de la survie sociale. Sous les fleurs trop vives et les politesses de palace, le roman installe un territoire clos, sensuel et inquiétant, où chaque faveur semble présentée comme une dette, et chaque dette comme un serment.

Le 25/03/2026 à 13:36 par Nicolas Gary

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Publié le :

25/03/2026 à 13:36

Nicolas Gary

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Il faut un sacré aplomb pour ouvrir un roman par une jeune femme assiégée par des mouches, dans une chambre de bonne, au sommet d’un manoir qui semble respirer comme une bête. Victor Dixen choisit l’attaque frontale. D’emblée, Eversand Hall se donne moins comme un décor que comme un organisme hostile, presque liturgique, où le gothique flirte avec l’empoisonnement moral.

« Les fleurs maléfiques d’Eversand Hall poussent sur un terreau de sable et de sang. J’ai longtemps été fascinée par leur étrange beauté qui défie les saisons. » Ce seuil fait plus qu’installer une ambiance : il fixe la promesse du livre, celle d’un lieu luxuriant dont la splendeur repose sur une corruption profonde.

Trois générations plus tard, le roman passe à la première personne et suit Birdie Baker, jeune Américaine précarisée, chassée de New York après une accusation qui a brisé son parcours universitaire. Une petite annonce pour devenir la suivante francophone d’une très vieille dame la conduit sur une presqu’île inaccessible, reliée au continent par une chaussée que la mer recouvre.

« La mer recouvre régulièrement la route. Cette chaussée submersible disparaît la moitié du temps, lorsque la marée monte. » Le détail vaut symbole : Birdie entre dans un monde clos, régi par ses propres lois, où l’on franchit une frontière plus qu’on ne rejoint une maison.

La grande réussite du livre tient à cette progression spatiale qui devient aussitôt progression narrative. À mesure que Birdie s’enfonce dans Eversand, l’hiver recule, les bourgeons éclatent, la nature se dérègle et l’hospitalité se charge de menace. « Il est difficile de venir ici, comme vous avez pu le constater. Et les habitants tiennent à leur tranquillité plus que tout. »

Chez Dixen, le secret n’est pas un supplément d’intrigue : il constitue l’architecture même du récit. La grille, la forêt, les serviteurs hiérarchisés, les commandements domestiques, la circulation des messages dans les murs, tout concourt à faire du domaine une machine à isoler, observer et absorber.

Birdie fonctionne alors comme un excellent point d’entrée. Elle n’a ni le prestige social ni les clés symboliques pour comprendre ce qu’elle voit ; elle avance à l’intuition, par curiosité, par nécessité matérielle, parfois par mensonge. Cette fragilité sociale donne au roman sa nervosité la plus concrète. Face à elle, Bellamira Rosemore échappe heureusement au simple emploi de vieille excentrique.

La relation entre les deux femmes gagne en relief dès que s’y glisse la langue française, à la fois code d’intimité et théâtre de domination feutrée. « Je suis hongroise. J’ai appris le français en mes tendres années, comme toute jeune fille de bonne famille. » En deux phrases, Dixen dessine une aristocratie survivante, cosmopolite, et déjà légèrement spectrale.

Le roman tient aussi par ses interactions. Gareth impose d’abord une froideur de cerbère ; Mrs Glood administre la maison comme une caserne ; Boone garde le seuil comme un poste-frontière ; Ronan, enfin, introduit la secousse charnelle et tragique.

Le personnage évite la simple figure du mauvais garçon grâce à la violence inscrite sur son corps et à l’épaisseur de son passé. « Je suis le seul qui vient sur cette tombe, me confie-t-il d’une voix douce-amère. Le seul qui se souvient de son existence. » Cette mémoire funéraire donne au livre une profondeur mélodramatique bienvenue : derrière le romanesque flamboyant, Dixen n’oublie pas que les dynasties prospèrent sur des effacements.

Le défaut du roman naît d’ailleurs de sa qualité principale. À force d’accumuler signes, anomalies, présages et dispositifs, il arrive que la mécanique du mystère se voie un peu trop. Certains dialogues explicatifs soulignent plus qu’ils ne suggèrent, et la distribution des rôles secondaires paraît par moments très typée.

Mais cette légère surcharge s’accorde aussi au projet : Eversand relève du feuilleton gothique assumé, du conte vénéneux, de la saga familiale qui préfère l’excès maîtrisé à la fadeur psychologique. Le résultat est un texte fortement visuel, sensuel, traversé d’odeurs, de matières, de seuils et de voix.

Sans dévoiler ses derniers mouvements, on peut dire que La Suivante réussit ce qu’elle annonce : faire d’une embauche de détresse l’entrée dans une serre empoisonnée où classe, désir, filiation et emprise se mêlent. Le roman avance avec une vraie science du verrou et de l’entrebâillement. Il ouvre assez pour captiver, referme assez pour inquiéter, et laisse derrière lui cette impression rare d’avoir visité un lieu fictif dont on retient aussitôt le climat, la topographie et la morsure.

Le recrutement débutera ce 2 avril. Les tomes 1 à 4 sortiront d’ailleurs le même jour.

 

 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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24/03/2026, 12:13

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Agatha Christie à l’italienne : un crime à l’église et des suspects trop parfaits

Un meurtre à l’hostie empoisonnée, une église de Gênes, et une enquête qui prend des airs de jeu de piste à la Agatha Christie version italienne : avec Le point de vue de Dieu, Antonio Paolacci et Paola Ronco (Rivages) poursuivent leur série policière à quatre mains consacrée au sous-préfet Paolo Nigra.

24/03/2026, 10:06

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Un meurtre à Pigalle ravive les secrets de la collaboration

Avec L’Assassin de Pigalle, publié le 8 avril 2026 chez City éditions, Gabriel Katz propose un polar ancré dans le Paris de l’immédiat après-guerre, où une enquête criminelle met au jour les zones grises de l’Épuration et les violences encore à vif de la collaboration.

24/03/2026, 08:28

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Un libraire face à un mystère ancien

1911... À la demande du bibliophile Matthew Torpedovitch, Hector Valand, le libraire aventurier, part à la recherche de la Chasse spirituelle, le mythique manuscrit perdu d’Arthur Rimbaud. 

24/03/2026, 07:00

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Silver Surfer : histoire d'une solitude cosmique

Le surf ne se pratique pas seulement sur les vagues. Depuis soixante ans, un corps d’argent fend les silences cosmiques, chargé d’une faute originelle qu’aucune galaxie n’absout. Icône mutique, prophète malgré lui, le Silver Surfer traverse l’histoire Marvel comme une question ouverte — et cette anthologie en capte enfin les fractures.

23/03/2026, 18:22

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Reportages de guerre (1944-1945)

23/03/2026, 18:09

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Je ne suis ni à Dieu ni au diable

23/03/2026, 17:51

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Cartes imaginaires : ce que les cartes racontent vraiment

On croit savoir ce qu’est une carte. Un outil, un repère, une manière de se situer dans l’espace. Pourtant, il suffit d’ouvrir le catalogue Cartes imaginaires. Inventer des mondes, publié par les éditions de la BnF, pour comprendre qu’il n’en est rien. 

23/03/2026, 10:41

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Les Frères Karamazov, de Dostoïevski : au nom du père, des fils et du trop d’esprit

Plus limpidement que jamais, dans Les Frères Karamazov (trad. Henri Mongault), Dostoïevski fait vivre ce qui le brûle. À travers trois fils que tout éloigne, Dmitri, Ivan, Aliocha, il ausculte l’ombre humaine jusqu’à la rendre rayonnante. Pour cela, il divise, anime et schématise comme seul un roman peut le faire : à travers son récit et ses personnages, dans ce qui suggère un polar apologétique.

23/03/2026, 10:35

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Un premier roman ambitieux dans les coulisses de la police italienne

Ce premier roman d’un ancien du FBI italien est un thriller original et de très bonne facture qui revisite avec intelligence les clairs-obscurs de la peinture du Caravage. On a bien failli passer à côté de l’arrivée (l’an passé) d’un nouvel auteur de la scène du polar italien ! La condamnation des vivants, de Marco di Franchi, traduction de l'italien par Françoise Bouillot. 

21/03/2026, 10:49

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De l’IA aux mythes sanglants : des essais qui frappent fort

Il y a des semaines où les livres commentent l’époque ; il y en a d’autres où ils la prennent à la gorge. Un idéologue américain ressurgit dans le vacarme trumpiste, l’IA s’invite dans l’intimité, Goya laisse derrière lui une héritière fantôme, une comtesse sanguinaire vacille sous l’enquête, et le temps lui-même cesse d’aller de soi. Lecture, ici, n’apaise rien : elle ouvre les plaies sous le vernis du présent.

21/03/2026, 09:50

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Les rendez-vous de L'Isle-sur-la-Sorgue de France Huser : une amitié avec René Char

René Char est un personnage romanesque qui a traversé le XXe siècle avec sa silhouette de joueur de rugby, sa révolte intérieure et son œil en observation permanente de poète.

21/03/2026, 08:33

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La fin de Jules César racontée en BD

Les éditions Ilatina mettront en librairie Jules César le 11 juin prochain, une bande dessinée signée Ricardo Ferrari et Eduardo Risso. Le livre suit les seize dernières années de la vie du chef romain, du Triumvirat avec Crassus et Pompée jusqu’aux Ides de Mars. 

21/03/2026, 08:00

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Un Suisse au Donbass : le récit de voyage de Jean-Christophe Emmenegger

Avec Un Suisse au Donbass, Sotchi-Marioupol-Yalta 2023-2024, de Jean-Christophe Emmenegger, publié aux Éditions du Canoë le 14 avril 2026, l’auteur livre un récit de voyage dans une région marquée par la guerre, fondé sur ses séjours à Marioupol et en Crimée, où il rapporte les perceptions et expériences de populations locales rencontrées sur place.

21/03/2026, 07:35

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Mimo : Les dinosaures de l’apocalypse, la nouvelle aventure d’Eidola éditions

Le 25 juin prochain, Eidola éditions publiera Mimo : Les dinosaures de l’apocalypse, une bande dessinée signée Mazan, Isabelle Dethan et Ronan Allain. Ce nouveau volet retrouve Mimo et Hector au retour des antipodes, au moment où leur quotidien bascule entre intrus survivalistes, élans amoureux et menace grandissante. Le livre annonce aussi un prolongement documentaire consacré aux fouilles paléontologiques d’Angeac-Charente.

21/03/2026, 07:00

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La Danse sur le volcan : la voix de la révolte

Port-au-Prince, fin du dix-huitième siècle. Une effervescence sans pareille règne sur les quais. La raison : l'arrivée tant attendue d'un nouveau gouverneur. Il y a dans l’air une légère odeur de renouveau, voire même d’espoir. 

20/03/2026, 16:11

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Les coeurs sont faits pour être brisés

20/03/2026, 14:50

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Les Enfants de la Forêt aux rennes

20/03/2026, 12:30

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Mourir deux fois

20/03/2026, 11:46

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Baudelaire détective : la suite de la série policière de Nadine Monfils

Le Murmure du corbeau. Les Fleurs du crime de Monsieur Baudelaire, signé Nadine Monfils, paraît le 3 avril 2026 met en scène Charles Baudelaire en enquêteur, plongé dans une intrigue sombre où meurtres énigmatiques et figures inquiétantes s’entrelacent.

20/03/2026, 08:48

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La Légende de Bonnie & Clyde : un premier tome placé sous le regard de Blanche Barrow

Signé et illustré par Benoît Vieillard, l’album La Légende de Bonnie & Clyde — T1 : Selon Blanche Barrow paraîtra aux Éditions du Tiroir le 19 mai 2026. Le livre lance un triptyque consacré à la cavale du gang Barrow et choisit d’entrer dans cette histoire par une voix singulière : celle de Blanche, embarquée malgré elle dans une fuite où se mêlent l’amour, la peur et la loyauté. 

20/03/2026, 08:00

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Joana Estrela publie Ouaf !, une journée à la ferme racontée sans texte

Le 28 mai 2026, les éditions Eidola dévoilent Ouaf !, un ouvrage jeunesse signé et illustré par Joana Estrela. L’autrice y met en scène une fillette seule à la ferme, lancée dans une journée de soins, de surveillance et d’imprévus auprès de ses animaux.

20/03/2026, 07:00

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Bernhard Schlink : Ce qui reste une fois qu’on disparaît

« Si seulement il n’était pas allé chez le médecin ! Ce qui s’y était passé ne se serait pas passé, ce qu’il y avait appris, il ne l’aurait pas appris. Ce qu’il n’aurait pas appris n’aurait pas existé. » Quelque part à Berlin, Martin a soixante-seize ans. Un bel âge, après une vie bien remplie. Mais voilà qu’un beau jour, la nouvelle tombe comme un couperet : il est malade. Très malade. Il ne lui reste plus que 6 mois à vivre, tout au plus. Et maintenant ? 

19/03/2026, 15:46

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Dans les coulisses de la morgue parisienne

Les amateurs de polars croient tout savoir sur les « morgues » où officient les médecins légistes. Mais ces lecteurs iront de surprise en surprise avec ce bouquin d’un suédois qui ne l’est qu’à moitié, mais qui par contre est bien médecin légiste et qui nous propose une visite guidée « de l’intérieur », en pleine canicule, celle de 2003 qui a tant fait parler.

19/03/2026, 12:06

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La Soldadera : un western d’Enrique Breccia sur fond de Révolution mexicaine

Les éditions iLatina publieront ce 19 mai La Soldadera, un volume signé Walter Slavich et Enrique Breccia qui remet la Révolution mexicaine au premier plan. Dans ce grand récit de vengeance et de poussière, une future mariée abandonnée se lance dans une poursuite implacable. Un album qui annonce tension, figures rugueuses et contrastes de noir et blanc mené par un dessinateur très attendu.

19/03/2026, 07:30

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L’Heure H T.4 : Bruno Bazile replonge dans le mystère du trophée Jules Rimet

Le 29 avril, les Éditions du Tiroir publieront On a volé la Coupe du monde, 1966, un album de Bruno Bazile, auteur et illustrateur de ce quatrième volume de L’Heure H. Le livre rouvre un épisode ahurissant de l’histoire du football : à Londres, le trophée Jules Rimet disparaît avant le Mondial. Bazile en tire une bande dessinée nerveuse, documentée, drôle, vive et tendre par instants, et portée par un sens aigu du récit, sans rien lâcher de la vérité des faits. Le résultat promet une lecture vive, précise et pleine de relief.

19/03/2026, 07:00

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The Painted Crime : “Epstein avant l'heure ?“

Un album aux dessins superbes, vibrant hommage au cinéma des années 40-50 et aux polars hard-boiled peuplés de détectives privés, jolies pépées et belles autos.

18/03/2026, 12:13

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Quand la coke pleut : western noir sous haute tension

Quand la cocaïne tombe du ciel, ça canarde dans tous les sens et le premier roman noir et violent de l’argentin Nicolás Ferraro se montre digne d’un scénario de Tarantino.

18/03/2026, 09:00

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