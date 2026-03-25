Salah Oudahar : une voix donnée aux pierres

Dans cette saison, d’une certaine manière hors saison, le silence règne et fait entendre ses voix : la musique des jeux terrestres entre la nudité envoûtante des galets et la mousse blanche du ressac de la mer ; la fraîcheur d’une crique dont l’eau turquoise se rit de la suffisance des falaises volcaniques ; les caresses qu’imprègne la végétation luxuriante sur le regard d’un poète en quête de l’encre verte.

Ces images et ces impressions ne sont ni un rêve ni un mirage se jouant d’un désenchanté du tourisme de masse, mais le fruit d’une immersion dans le nouveau livre du poète Salah Oudahar, Ce pays d’où tu viens. Les galets de l’oubli. Mêlant poèmes et photographies, chaque page prête l’oreille au « bruissement du vent » pour retrouver l’ombre des absents, l’histoire des signes errants d’une guerre souterraine. « Ses spectres ses fantômes / Ses ombres ses décombres » sont pérennes.

Ce livre, inondé de lumière, ravive l’espérance du « chaudron des rêves premiers. » Les pièces du recueil, s’étendant des années 1970 jusqu’à nos jours, livrent une vie versifiée de l’auteur. « Chant de pierre / Lettre de feu », les vestiges ensevelis de l’enfance remontent paisiblement à la surface des mots et donnent au texte son esthétique propre. Une lanterne mystérieuse éclaire les nuits du commencement, marquées par « deux songes / Entre deux tombes. »

Pages 14 et 78 des Cahiers de poésie de Salah Oudahar

Chemins encombrés du temps, sillons toujours recommencés, le poète adresse une missive à son ombre afin de ressaisir le sens des détails perdus de l’intime : « Ton père ses meules à grain ses pierres / Ta mère son pain chaud / Son métier à tisser ses chants ses rire ses youyous / Le retour des champs au soleil couchant / Les derniers parfums de l’été. »

Ici, l’évocation de l’enfance n’est nullement nostalgique. L’imaginaire de l’artiste a pour demeure plusieurs rives, de nombreux espaces. Il n’est pas seulement le témoin d’une époque, mais un verbe qui déclame sa propre traversée : « Réminiscence / De ta présence en ces lieux / L’été de ton enfance / L’Indépendance / Ces lieux / Aujourd’hui abîmés / Défaits / Étrangers / Qui ne sont plus les nôtres. »

Tendresse pour les jours de l’innocence, lucidité à l’égard du temps présent. Les bruissements, les murmures et les chuchotements de la langue gardent intact le souvenir d’un matin incertain qui, essoufflé, criait : « Je courais / Je courais / L’autre été », mais sans atteindre la chimère aimée.

La qualité des images contenues dans le livre de Salah Oudahar donne de l’épaisseur aux mots et au rythme de l’écriture. Une mer d’or, des galets luisants, un ciel clair, un alphabet pour chaque vague au repos ; l’ombre diaphane de la lumière naissante ouvre à nouveau les portes du ciel.

À l’image de l’homme solitaire se gorgeant de soleil, ou de la jarre aux traits antiques abandonnée sur un tapis d’herbe non loin du rivage, le poète retrouve la maison des premiers balbutiements – jadis érigée sur une terre aujourd’hui lointaine : « Lueur au loin / Dans cette nuit ta demeure / Faille vacillante / Des bruits de pas ». L’absent est de retour. Il dit : « La nuit / Je te reconstitue / Pays. »

« Tout s’éloigne maintenant / S’évapore dans les souvenirs de cet été finissant ». La saison fragile erre sur la plage ; seul le ressac accueille ses complaintes et ses blessures, ses anciens chants. Aux portes de la nouvelle saison, hors du lieu, loin des regards, le sable, ivre du sang de treille, dessine un espace dans le reflet des danses incandescentes. « Corps brûlant / Bouche ouverte / Voix sans voix / Éteinte », Salah Oudahar érige, avec une forte sensibilité qu’il faut saluer, un nouveau pont reliant le pays d’où tu viens aux galets de l’oubli.

Par Faris Lounis

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