Un documentaire sur Claude McKay bientôt diffusé par France 5

Né en Jamaïque, Claude McKay s’impose dès les années 1920 comme une voix singulière dans les milieux littéraires et politiques. Son parcours le mène de New York à Paris, en passant par Marseille ou la Russie soviétique. Il fréquente à la fois des cercles intellectuels et des environnements populaires, au contact d’artistes, de penseurs et de travailleurs issus de différentes diasporas.

Cette trajectoire nourrit une œuvre marquée par l’expérience du déplacement et des rapports de domination. Poésie, romans et essais s’entrecroisent pour explorer les réalités sociales et raciales de son époque. L’écrivain s’inscrit ainsi dans une dynamique qui influencera la Renaissance de Harlem et les fondateurs de la « Négritude ».

Son poème If We Must Die, écrit en réaction aux violences raciales aux États-Unis, continue d’être cité un siècle plus tard. Il est régulièrement mobilisé dans des contextes contemporains, notamment dans les mobilisations liées à Black Lives Matter.

Un film construit autour des textes et des archives

Le documentaire réalisé par Matthieu Verdeil propose une relecture du parcours de Claude McKay à partir d’archives. Le récit suit les différentes étapes de sa vie, en les replaçant dans les transformations politiques et culturelles du début du XXe siècle.

Les textes de l’écrivain occupent une place centrale dans le film. Ils sont portés par la voix de Gaël Faye, accompagnée de celle de Manon Azem.

La musique originale, composée par Gérard Cohen-Tannugi, suit la mise en récit. Le film revient également sur plusieurs ouvrages de McKay, dont Banjo, Romance à Marseille et Un sacré bout de chemin, remis en circulation à cette occasion.

Depuis 2023, plusieurs institutions et événements participent à remettre en lumière l’écrivain. Expositions, lectures et programmations lui sont consacrées en France et à l’étranger, dans le cadre d’un cycle intitulé Les années McKAY 100 ans après, qui marque le centenaire de son séjour en France.

En 2026, cette dynamique se poursuit avec la publication de deux ouvrages, dont une nouvelle traduction de Banjo, ainsi que la sortie d’un album de lectures musicales réunissant plusieurs artistes. Des propositions scéniques sont également programmées.

Le Festival d’Avignon accueille notamment une lecture musicale au Palais des Papes le 15 juillet, ainsi que le spectacle KAY! Lettres à un poète disparu, présenté du 5 au 25 juillet. D’autres rendez-vous sont annoncés dans des lieux culturels, universitaires et éducatifs en Europe et aux États-Unis.

Claude McKay © Harry Ransom Center

Un parcours déjà remarqué en festivals

Avant sa diffusion télévisée, le film a été présenté dans plusieurs festivals. Il a reçu le Prix du jury de la ville de Pessac et le Prix des Lycéens du documentaire d’Histoire lors du Festival international du Film d’Histoire de Pessac en 2025.

En 2026, il a également été distingué au Festival du film de Luchon, avec un prix pour sa musique originale. Parallèlement, il figure dans plusieurs sélections officielles à l’international.

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Le documentaire est notamment programmé au FIFA Montréal et au Princeton University French Film Festival. Il est aussi présenté au Festival Music & Cinéma à Marseille le 3 avril, dans une sélection « coup de cœur ».

Crédits photo : © Carl Van Vechten Papers Relating to African American Arts and Letters.

Par Dépêche

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