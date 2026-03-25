Wikipédia serre la vis : l’IA n’a plus le droit d’écrire les articles

Il y a dans la décision de Wikipédia quelque chose d’ironique et, au fond, de profondément littéraire. À l’heure où les modèles de langage promettent d’écrire plus vite, plus lisse, plus abondamment, l’encyclopédie la plus consultée du monde rappelle une vieille évidence de métier : un texte n’a de valeur que si l’on peut en remonter la chaîne, phrase après phrase, jusqu’à ses sources. Le style ne suffit pas. La fluidité ne prouve rien. La vraisemblance, moins encore.

La version anglophone de Wikipédia a ainsi validé, au terme d’un débat communautaire, un cadre qui proscrit l’usage des grands modèles de langage pour générer ou réécrire le contenu des articles encyclopédiques.

La page de discussion consacrée à cette règle indique que la communauté a soutenu une formulation jugée plus claire et plus directe, tout en ménageant quelques usages limités, notamment pour la correction stylistique et la traduction sous contrôle humain. La proposition de mars 2026 résume la ligne adoptée : « Le texte généré par des grands modèles de langage viole souvent plusieurs des règles centrales de contenu de Wikipédia. Pour cette raison, l’usage de ces modèles pour générer ou réécrire le contenu des articles est interdit, sauf dans les exceptions précisées ci-dessous. »

L’interdiction n’a donc rien d’un réflexe technophobe. Elle découle d’une expérience accumulée par les contributeurs : les LLM rédigent avec aplomb, mais cet aplomb masque mal une faiblesse structurelle. Wikipédia accepte encore une aide de surface, pour lisser une formulation, à condition que l’outil « n’introduise pas de contenu propre » et que chaque modification soit relue à l’aune des sources. Même logique pour la traduction assistée : elle demeure tolérée, mais seulement sous surveillance étroite, par des personnes capables de contrôler les deux langues. Autrement dit, l’IA ne disparaît pas ; elle descend d’un cran et cesse d’être auteure.

Ce recul n’a rien d’abstrait. Début mars, 404 Media rapportait plusieurs cas où des traductions assistées par IA avaient injecté des erreurs dans des notices. L’un des exemples examinés portait sur une famille nobiliaire française : une référence bibliographique et un numéro de page semblaient impeccables, mais la page invoquée ne parlait pas du sujet. L’éditeur Ilyas Lebleu, connu sous le pseudonyme Chaotic Enby, expliquait avoir procédé à des vérifications ponctuelles et être tombé presque aussitôt sur plusieurs anomalies.

Son constat résume le problème : « Certains articles avaient permuté des sources ou ajouté des phrases non sourcées sans aucune explication, tandis que l’article sur l’élection sénatoriale française de 1879 ajoutait des paragraphes appuyés sur des documents totalement sans rapport avec ce qui était écrit. »

Le signal est d’autant plus fort qu’il dépasse l’édition anglophone. Sur Wikipédia en espagnol, une consultation close le 29 janvier 2026 visait précisément à accepter ou rejeter la rédaction d’articles au moyen de chatbots ou de LLM. Le texte préparatoire exposait déjà les motifs de la défiance : « Une partie de la communauté s’inquiète particulièrement de leur usage dans la création de contenu, à cause du contenu parasite et des hallucinations générés par l’IA. Et tandis que la communauté cherche des solutions de fond, l’usage de l’IA s’accélère et se diffuse sans contrôle. »

Pour le monde du livre, l’épisode mérite mieux qu’un haussement d’épaules. Il touche au cœur de la fabrique textuelle contemporaine : qui écrit, qui vérifie, qui signe, qui répond d’une phrase ? Dans l’édition comme dans l’encyclopédie, l’enjeu n’est pas seulement la production de texte, mais l’administration de la preuve. La tentation de déléguer la prose à des machines gagne partout, des résumés aux notices, des argumentaires aux quatrièmes de couverture. Wikipédia oppose ici une réponse presque classique : plus un texte paraît facile, plus il faut se méfier de sa provenance.

La décision intervient, de surcroît, au moment où Wikipédia voit changer son environnement. Wikimedia CH relevait le 13 mars 2026 que les vues humaines avaient reculé de 8 % en 2025, pendant que les consultations par des applications automatisées, dont les IA, avaient bondi de 50 %. J

Jenny Ebermann y voyait un basculement vers un usage indirect du savoir par « réponses courtes » fournies par moteurs, assistants vocaux et applications d’IA. C’est toute la contradiction du moment : les machines lisent Wikipédia de plus en plus, tandis que Wikipédia refuse qu’elles en écrivent le cœur.

Il serait tentant d’y voir un combat d’arrière-garde. C’est l’inverse. L’encyclopédie rappelle, avec une rigueur presque austère, qu’un texte crédible ne tient pas par son aisance mais par sa vérifiabilité. Dans une époque saturée de prose synthétique, cette exigence vaut manifeste.

Crédits photo : geralt CC 0

Par Clément Solym

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