Sarthe : Mazarine Pingeot annule une rencontre après la victoire du RN dans la ville

À La Flèche, la littérature n’aura pas eu le loisir de faire semblant. Invitée le dimanche 29 mars au théâtre de la Halle-au-Blé, dans le cadre du cycle « Un dimanche à la bibliothèque », Mazarine Pingeot a annulé sa participation à une rencontre consacrée à son essai Inappropriable. Ce que l’IA fait à l’humain. L’annonce figure sur le site de la ville et du Pays fléchois, qui présentaient encore récemment ce rendez-vous gratuit organisé avec la bibliothèque intercommunale Jacques-Termeau.

Le calendrier donne à ce retrait sa portée politique. Deux jours plus tôt, le 22 mars, la liste RN conduite par Romain Lemoigne a remporté la mairie de La Flèche avec 3 482 voix, soit 46,75 % des suffrages exprimés, contre 3 349 voix et 44,97 % pour la maire sortante socialiste Nadine Grelet-Certenais : 133 voix d’écart dans une ville administrée par la gauche depuis 1989. Le fait ne relève donc pas d’une vague abstraction nationale ; il s’inscrit dans un basculement municipal précis, chiffré, localisé.

Mazarine Pingeot n’a d’ailleurs pas cherché à envelopper sa décision d’une prudence de communicante. À ICI Maine, elle explique : « Je sais que tous les habitants n’ont pas voté pour le Rassemblement national. J’ai vu les résultats, dimanche soir, et avec mon équipe, on s’est dit que ce n’était plus une bonne idée de venir. »

Elle ajoute : « Je ne voulais pas venir pour parler d’IA, alors qu’il y a des sujets bien plus graves. » Arnaud Gonzague, qui devait animer la rencontre, a lui aussi renoncé, expliquant à Ouest-France qu’il ne pouvait « pas accepter de l’argent de la municipalité » dans le nouveau contexte.

Ce qui se joue ici dépasse la seule présence d’une autrice dans un agenda culturel. Une manifestation littéraire locale, d’ordinaire cantonnée aux pages sorties, se transforme soudain en scène de clarification. Non parce que la culture devrait se soumettre à la politique, mais parce qu’elle ne vit jamais hors sol.

À La Flèche, l’annulation agit comme un symptôme : sitôt un pouvoir municipal conquis par l’extrême droite, la question n’est plus seulement de savoir qui parle de livres, mais au nom de quel climat civique cette parole circule.

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Paru le 18 février 2026 dans la collection Climats des éditions Flammarion, Inappropriable. Ce que l’IA fait à l’humain plonge dans le débat ouvert par l’irruption de l’IA générative dans les usages quotidiens. Mazarine Pingeot y interroge « la double question de la vérité et de la création ». Un essai sur ce que les machines déplacent dans notre rapport au vrai, à l’invention et à l’expérience humaine ; ironie du moment, c’est finalement la vieille question du politique qui a rattrapé sa tournée de promotion.

Il serait commode de réduire l’épisode à un caprice d’écrivaine ou, inversement, à un acte héroïque. Ce serait manquer l’essentiel. L’affaire dit plutôt ceci : dans le monde du livre aussi, les invitations, les scènes et les médiations restent liées à des institutions, à des budgets, à des symboles.

Quand une ville change de majorité, elle ne modifie pas seulement une couleur partisane ; elle reconfigure la signification publique des événements qu’elle accueille. À La Flèche, avant même que le nouveau pouvoir municipal n’exerce, son simple avènement a déjà produit un effet concret sur la circulation d’une parole littéraire.

Crédits photo : Mazarine Pingeot © Astrid di Crollalanza / Flammarion



Par Cécile Mazin

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