Prix Bédélys 2026 : 35 finalistes, dans six catégories

Le Festival BD de Montréal met en avant une sélection couvrant six catégories, allant de la production québécoise à l’international, en passant par les œuvres jeunesse et l’autoédition. Cette diversité se retrouve dans les profils des artistes retenus, incluant à la fois des créateurs établis et des auteurs publiant leur premier ouvrage.

« Quelle incroyable sélection! Il y en a pour tous les goûts et on y souligne le travail d’artistes qui en sont à leur premier livre. [...] Je suis aussi particulièrement fière de rappeler que toutes les BD finalistes sont faites par des humain·es, sans utilisation d’intelligence artificielle générative », a déclaré Mélanie La Roche, directrice générale du FBDM.

La sélection résulte du travail de six jurys indépendants réunissant 93 membres bénévoles issus des milieux du livre. Ceux-ci ont examiné plus de 917 titres au cours du processus. Le prix Bédélys jeunesse se distingue en étant attribué par des groupes de jeunes lecteurs provenant de bibliothèques montréalaises.

Une cartographie des tendances de la bande dessinée

Catégorie Bédélys Québec :

Cannon de Lee Lai (Drawn & Quarterly)

La glace part en morceaux de Charlotte Gosselin (Pow Pow)

Les canots de Satan d’Alexandre Fontaine Rousseau et Xavier Cadieux (Pow Pow)

Migrasyon de Jimmy Suzan (Éditions de la Pastèque)

Pétales et pépins de Floramaille (Nouvelle adresse)

Catégorie Bédélys jeunesse Québec :

Ataria Zéro d’Alex A. (Presses Aventure)

Chroniques de ruelles T.2 : Les rencontres de Zara de Sampar (Éditions Michel Quintin)

La maison cachette d’Erika Soucy et Geneviève Bigué (Éditions de La Pastèque)

Le facteur de l'espace T.4 : Panique à la poste! de Guillaume Perreault (Éditions de La Pastèque)

Mimose & Sam, la maison disparue de Cathon (Comme des géants)

Catégorie Bédélys indépendant francophone :

Carnet d'un·e anxoissé·e de GourdonR

L'Avenir du monde se joue au salon de thé de Chakare

Les pieds d'Isadora de Karima Lacroix

Survivre de Sacha Bernard

Un éclat dans la nuit de Maïa Zeidan

Catégorie Bédélys indépendant anglophone :

As Seen on Conan d’Alex Nem

Life After Life de Joshua Barkman

Take That de Nina Drew

The Bookbinder's Slaughter de Keenan Poloncsak

Where the Cat Is de Jody Soh

Catégorie Bédélys jeunesse (7 à 14 ans) :

Go Akio T.1 – Le plus jeune lumisurge de Chasa (Presses Aventure)

Golem Nanny de Zimra (Drakoo)

Jefferson d’Antoine Ronzon, d’après l’œuvre de Jean-Claude Mourlevat (Gallimard BD)

La Nuit aux loups de VAN (Casterman)

Sans voix d’Alessandro Atzei, Manuele Morlacco et Lidia Bolognini (Glénat)

Catégorie Bédélys étranger :

Beneath the trees where nobody sees de Patrick Horvath (trad. Margot Negroni, Ankama)

Drome de Jesse Lonergan (trad. Virgile Iscan, 404 Graphic)

Les guerres invisibles de Marina Lisa Komiya (trad. Anaïs Koechlin, Casterman)

Les sentiers d’Anahuac de Romain Bertrand et Jean Dytar (Éditions Delcourt)

Mitsuo T.1 de Jérôme Hamon et Gijé (Le Lombard)

Rouge signal de Laurie Agusti (Éditions 2042)

Sangliers de Lisa Blumen (L'employé du moi)

Shin Zero T.1 de Guillaume Singelin et Mathieu Bablet (Rue de Sèvres - Label 619)

Soli Deo Gloria de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis)

Virgile de Mazel et Zidrou (Le Lombard)

Des soutiens institutionnels et professionnels

Télé-Québec remettra le prix Bédélys jeunesse Québec, accompagné d’une bourse de 1500 $ et d’une capsule vidéo produite avec la personne lauréate. La Librairie Planète BD attribuera le prix Bédélys Québec, également doté d’une bourse de 1500 $.

Les lauréats des catégories indépendantes francophone et anglophone recevront une bourse de 1000 $ ainsi qu’une demi-table lors de la prochaine édition du festival. Le FBDM met en avant, à travers ces dispositifs, le rôle de l’autoédition comme espace de création.

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La remise des prix se déroulera lors de la soirée d’ouverture à Ausgang Plaza, marquant le lancement du festival organisé sur la rue Saint-Denis en collaboration avec la SDC Rue Saint-Denis et Télé-Québec.

Les lauréats de l'édition 2025 étaient : Catherin pour Momm (éditions Pow Pow), Jocelyn Boisvert et Enzo pour La bibliothèque enchantée T.1 : Le livre aspirateur (Éditions Michel Quintin), Lucile Bernard pour Je ne suis pas un accident, Natacha Novem pour THE PEOPLE, Lisou de Marion Achard et Toni Galmés pour Quand la nuit tombe (Delcourt) et Alix Garin pour Impénétrable (Le Lombard).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits illustration : Prix Bédélys

Par Dépêche

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