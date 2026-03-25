Avec l'expo LGBTQomics, la Cité de la bande dessinée fait rimer BD et diversité

La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image prépare l'ouverture, le 18 mai 2026, de l'exposition « LGBTQomics : lettres d'amour à la bande dessinée », coproduite avec La Contemporaine de Nanterre, établissement public qui réunit une bibliothèque, un musée et un centre d'archives autour de l'histoire des XXe et XXIe siècles.

Cet événement mettra en lumière « la diversité des styles, des cultures et des voix qui participent aujourd’hui à rendre visibles toutes les identités sexuelles et de genre », et sera accompagné de différentes propositions pour inviter le public « à prendre part à ce mouvement de reconnaissance et de création ».

Parmi celles-ci, un speed meeting BD LGBTQIA+, ou encore un show drag, le 20 juin 2026 à la Bibliothèque de la bande dessinée de la Cité d'Angoulême.

Le commissariat de cette exposition est coassurée par Irène Le Roy Ladurie et Jean-Paul Jennequin. La première est chercheuse postdoctorante à l'Université de Lausanne, spécialiste de bd et de la littérature contemporaine, et elle s'intéresse en particulier, heureux hasard, aux représentations des corps et des sexualités. Elle est par ailleurs co-rédactrice en chef de Neuvième Art, la revue de la Cité de la BD.

Auteur de bandes dessinées, éditeur et traducteur, notamment de From Hell d'Alan Moore et de Black Hole de Charles Burns, Jean-Paul Jennequin a collaboré à de nombreuses publications, en particulier des fanzines (Scarce, Le Phacochère, Gorgonzola...), mais aussi des revues plus conventionnelles comme Comix Club ou Les Cahiers de la BD.

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En 2008, il a créé l'association LGBT BD, qui œuvre « pour la promotion des thématiques et de la visibilité LGBT dans la bande dessinée ». Depuis 2015, elle publie la Revue LGBT-BD, dont la dernière parution, le numéro 9, remonte à 2020.

« LGBTQomics : lettres d'amour à la bande dessinée » a été labellisée « Exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture, lequel distingue des propositions qui se démarquent « par l’originalité de leur discours, leur approche thématique inédite et par le caractère innovant de leurs actions de médiation et de communication visant à l'élargissement et à la diversification des publics ».

Notons que l'exposition, présentée à la Cité de la BD jusqu'au 21 mars 2027, prendra ensuite la direction de La Contemporaine, à Nanterre, où elle sera installée de novembre 2027 à avril 2028.

Photographie : La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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