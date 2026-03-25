Feral : derrière les moustaches de chats, un survival gore d’une redoutable efficacité

Sous les pattes soyeuses, le vieux rêve domestique craque. Depuis quelques années, le comics d’horreur aime détourner les images de l’enfance : Feral (trad. Laurence Bélingard) pousse ce geste vers une zone plus nerveuse, entre tendresse pavlovienne et contamination. Le chat n’y console plus personne : il redevient un animal, donc un mystère, donc une menace possible pour tout ce que la maison croyait avoir apprivoisé. Et c’est là que le cauchemar commence.

Avec Feral, Tony Fleecs déplace l’horreur loin des cimetières et des laboratoires pour l’installer dans un territoire autrement plus familier : celui des animaux de compagnie. Le pari pourrait n’être qu’un concept de plus, un croisement opportun entre mignonnerie et gore. Il tient pourtant bien davantage.

Dès l’ouverture, s'impose une idée simple, amorçant le récit : « La vie idéale. C’était tous les jours… » Le confort domestique ne sert pas ici de décor attendrissant, mais de point de rupture. Tout ce qui suit procède de cette chute hors du foyer.

Le premier volume suit Elsie, Lord Fluffy Britches et Patch, trois chats d’intérieur arrachés à leurs humains, embarqués par les services animaliers, puis perdus dans une nature devenue illisible après un accident. Le moteur narratif est limpide : rentrer. « On va trouver Lord, et après on rentrera. » Toute la force du récit tient dans cette obstination.

Fleecs construit une trame de survie très lisible, presque primitive, où chaque déplacement devient une prise de risque, chaque rencontre un test, chaque halte une illusion de répit. Le livre ne révèle pas d’emblée toutes ses cartes, mais il fait comprendre très tôt que la forêt n’est plus un dehors neutre : elle est un milieu contaminé, hostile, régi par une violence qui rappelle explicitement l’imaginaire zombie, sans quitter pour autant la logique animale.

La réussite la plus nette du scénario tient à son point de vue. Feral ne plaque pas des psychologies humaines sur des silhouettes félines : il organise au contraire ses tensions autour de comportements, d’instincts, de dépendances et de malentendus qui naissent de la domestication. Lord s’accroche à l’idée rassurante du retour ; Elsie comprend plus vite le danger ; Patch oscille entre loyauté, panique et déni.

Quand s’impose combien la vie sauvage est rude, on ne parle pas seulement d’une opposition entre nature et maison : elle résume une hiérarchie entière du monde, celle d’animaux façonnés par la protection humaine et soudain jetés dans un espace où leurs repères ne valent plus rien. L’interaction des personnages gagne alors en netteté, parce que chaque divergence de tempérament a des conséquences immédiates sur la survie du groupe.

Cette mécanique a toutefois une limite. À mesure que les échappées, attaques et replis s’enchaînent, le récit adopte parfois une cadence de poursuite quasi continue qui tend à uniformiser la progression. Un lecteur peut sentir une forme de répétition dans l’accumulation des périls, impression relevée aussi par certaines critiques anglophones. Plus une méthode qu’un défaut, toutefois.

Fleecs préfère la pression constante à la sophistication structurelle. Le volume avance par morsures successives, par poussées de peur, et trouve son rythme dans cette fuite en avant. Ce choix peut fatiguer ; il produit aussi une lecture très physique, traversée par l’urgence.

Le vrai coup de force de Feral reste néanmoins graphique. Trish Forstner et Tone Rodriguez dessinent des chats d’une expressivité redoutable : regards immenses, postures nerveuses, souplesse domestique soudain retournée en vulnérabilité. Ce dessin, que plusieurs commentateurs rapprochent de l’animation de Don Bluth ou du classicisme Disney, ne sert pas de simple contraste ironique avec l’horreur ; il en constitue l’instrument principal.

Plus les figures paraissent douces, plus la contamination, la morsure et la panique deviennent insupportables. Brad Simpson pousse encore cette logique avec une couleur saturée, souvent rose, violette, rouge, qui déréalise les paysages sans les adoucir. L’ensemble donne au livre une identité visuelle immédiatement reconnaissable : une fable carnivore peinte comme un souvenir d’enfance qui aurait tourné.

Il faut enfin relever ce que Feral fait bien mieux que beaucoup de récits à haut concept : il ne se contente pas d’être une rencontre entre Les Aristochats et un Walking Dead darwinien. Le premier numéro, paru en mars 2024, a d’ailleurs trouvé son public très vite, jusqu’à repartir en retirage chez Image – et le voici maintenant chez Panini Comics.

Le livre comprend ce que la peur fait à des créatures qui ne dominent pas leur environnement, et il transforme cette fragilité en moteur dramatique. Sans révolutionner le récit d’infection, il lui rend de l’instinct, du mouvement et une angoisse presque tactile. Ses faiblesses de répétition comptent moins, au bout du volume, que sa capacité à faire tenir dans la même case la grâce, la terreur et la faim.

Deux éditions limitées sont également proposées chez l’éditeur. Un extrait est disponible en fin d'article.

Par Nicolas Gary

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