L'Odyssée de Céleste : Kid Koala passe du livre au film

DJ légendaire, membre du groupe Deltron 3030, mais aussi de Gorillaz, pendant un temps, Kid Koala s'est tourné vers l'expression graphique en 2003 avec la bande dessinée Nufonia Must Fall, en noir et blanc et sans dialogue, parue chez ECW Press. Il avait accompagné cette publication d'une bande originale et d'un spectacle sur mesure.

En 2011, il récidive avec un nouveau récit, Space Cadet, également doté d'une BO et d'une tournée spécifique, reprenant différents éléments du roman graphique. C'est à l'occasion d'un de ces spectacles que la productrice Ginette Petit, des Films Outsiders, a suggéré l'idée d'une adaptation.

Dans L'Odyssée de Céleste, Kid Koala a conservé l'absence de dialogues, les paroles apparaissant uniquement lors des chansons du long-métrage, interprétées par Emiliana Torrini, Martha Wainwright ou encore Meaghan Smith.

Le long-métrage d'animation sera en salles à partir de ce mercredi 25 mars.

Par Antoine Oury

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