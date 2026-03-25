Une nouvelle direction attendue pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Dotée d'un budget qui dépasse le milliard €, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) réunit par ailleurs plus de 11.000 employés. Elle assure à la fois la gestion directe de 68 établissements et le pilotage et la coordination du premier réseau éducatif mondial à l'étranger (612 établissements tous statuts confondus, en incluant conventionnés et partenaires).

Pour les services centraux, son équipe se compose de 233 équivalents temps plein, répartis entre Paris et Nantes.

Le futur ou la future directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger devra veiller à la mise en œuvre des objectifs fixés dans le cadre du plan de développement de l'enseignement français à l'étranger, à respecter le contrat d'objectifs et de moyens ainsi que les orientations définies par le conseil d'administration.

Chargé de garantir la bonne gestion financière de l'opérateur, le titulaire ou la titulaire du poste fera face à une situation complexe : l'AEFE, confrontée à une baisse des subventions et à une hausse des charges, fait face à une crise budgétaire de grande ampleur, comme l'indiquait l'agence AEF info en septembre 2025.

Le ministère insiste d'ailleurs, dans la fiche de poste, sur la capacité attendue, de la part des candidats, « à conduire le changement, à représenter l'Agence et communiquer, notamment en période de crise, à développer un dialogue social exigeant et à travailler avec l'autorité de tutelle dans le contexte des travaux conduits dans le cadre du développement de l'enseignement français à l'étranger ».

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Précédemment ambassadrice en Argentine, à partir de 2019, Claudia Scherer-Effosse, actuelle directrice générale, a été nommée à la tête de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger le 28 août 2023.

Plus d'informations sur le poste à cette adresse.

Photographie : Le lycée français René-Descartes de Phnom Penh, au Cambodge (illustration, Io Herodotus, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

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