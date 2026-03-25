La Drac Centre-Val de Loire recherche toujours une nouvelle direction

La vacance prévue du poste de directrice régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire, à l'origine fixée au 1er avril prochain, est désormais repoussée au 1er juillet 2026. Le ministère de la Culture a renouvelé son appel aux candidatures, afin de prendre la suite de Christine Diacon, nommée en 2022 par Rima Abdul Malak.

Christine Diacon a notamment supervisé la relocalisation de la Drac au sein de la cité administrative Coligny à Orléans, en fin d'année 2024.

Sont attendus, pour prétendre occuper ces fonctions, « une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles », ainsi qu'« une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels ». Une « forte capacité de dialogue social » et une « expérience confirmée » font aussi partie des prérequis.

Service déconcentré relevant du ministère chargé de la Culture, doté de 116 emplois affectés sur plusieurs sites, la direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département.

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La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent : connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine, promotion de l'architecture, soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, développement du livre et de la lecture, éducation artistique et culturelle et transmission des savoirs, promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, promotion de la langue française et des langues de France.

Plus d'informations sur le poste à cette adresse.

Photographie : La Cité administrative Coligny, à Orléans, qui abrite la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire (illustration, Croquant, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

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