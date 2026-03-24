Géopolitique et numérique : 5 essais pour comprendre les nouveaux rapports de force en 2026

Divers spécialistes venant de domaines différents se sont lancés dans l’écriture des ouvrages afin de mieux expliquer les liens entre la géopolitique et le numérique. Ainsi, politologues, ingénieurs, philosophes, hauts fonctionnaires publient régulièrement des analyses pour décrypter cette nouvelle forme de « guerre ». Découvrez ci-dessous quelques exemples d’essais qui vous aideront à mieux vous plonger dans le lien entre géopolitique et numérique.

Quand la géopolitique se joue sur les données

Aujourd’hui, les essais consacrés à la souveraineté numérique, la guerre informationnelle et l’IA constituent une catégorie éditoriale à part entière. Les publications sont produites par des universitaires, des praticiens et des spécialistes à divers niveaux. Elles documentent la transformation des rapports de force à l’ère du digital entre les puissances. Autrefois réservés aux spécialistes, ces sujets touchent maintenant un lectorat plus large, d’autant plus qu’à divers niveaux, le numérique intervient systématiquement dans nos vies.

La convergence entre géopolitique et numérique ne se résume pas au monde éditorial. Elle touche aussi divers programmes de l’enseignement supérieur, notamment ceux concernant les sciences politiques et le numérique. C’est pour cela que, par exemple, l'école ia 18.06, établissement d’enseignement supérieur privé situé à Molsheim, en Alsace, a construit son projet pédagogique à la croisée des sciences politiques et du numérique. Elle considère en effet que les dimensions politique et numérique ne peuvent plus être séparées, comme vous allez le remarquer dans les ouvrages ci-dessous.

5 essais pour décrypter la nouvelle donne mondiale

La littérature portant sur les thématiques de la géopolitique et du numérique s’est beaucoup enrichie ces dernières années. Parmi les ouvrages disponibles, voici 5 qui valent forcément le détour.

Technopolitique : Comment la technologie fait de nous des soldats ?

Publié aux éditions du Seuil en 2023 et ayant pour auteure Asma Mhalla, cet ouvrage aborde la souveraineté des données et du cloud. Il analyse de façon méthodologique la dépendance européenne aux infrastructures numériques des Américains et des Chinois. L'auteure montre comment le cloud, les plateformes et les données sont devenus des outils de puissance géopolitique.

Atlas de l’Intelligence Artificielle

Si vous recherchez un livre qui aborde l’IA et la démocratie, vous pouvez opter pour Atlas de l’Intelligence Artificielle de Kate Crawford, publié par Yale University Press en octobre 2021 et traduit en français chez Zulma. Le livre explore les implications politiques et sociales des systèmes d’IA contemporains. Il montre qu’une IA désincarnée et neutre est un mythe.

La guerre de l’information : les États à la conquête de nos esprits

Dans cet ouvrage en rapport avec la guerre informationnelle et le renseignement écrit par Davis Colon sorti aux éditions Tallandier, en 2023, il est question des stratégies d’influence et de désinformation. Le livre met en avant le rôle des réseaux sociaux, des données et des techniques d’OSINT dans les conflits modernes. En 2026, cet essai est important pour mieux comprendre les nouvelles formes de guerres hybrides.

The Digital Sovereignty Trap : Avoiding the Return of Silos

Ce livre a pour auteur Anu Bradford et a été publié par Oxford University Press en 2023. Il analyse les tensions entre régulation, souveraineté et globalisation numérique avec une comparaison des approches européenne, américaine et chinoise. L'auteure parle de l’effet des régulations comme le RGPD et les lois sur les plateformes. L’ouvrage est excellent pour mieux comprendre la diplomatie numérique.

Power and Progress : Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity

Vous êtes en quête d’un bouquin dont la thématique est entre la convergence Tech et les sciences sociales ? Vous pouvez jeter un coup d’œil sur Power and Progress de Daron Acemoglu et Simon Johnson sorti aux éditions PublicAffairs en 2023 (Pouvoir et progrès - Technologie et prospérité, notre combat millénaire). Le livre propose une lecture historique des relations entre progrès technologique et organisation sociale. Les auteurs montrent aussi qu’il n’y a pas de technologie neutre. Elle dépend des choix politiques et peut donc renforcer les inégalités ou servir l’intérêt collectif.

Sciences politiques et numérique : une convergence dans les formations

Les thématiques explorées par les essais cités plus haut ne restent pas dans les livres. Elles montrent le changement que nous vivons aujourd’hui. Désormais, les formations en sciences politiques intègrent systématiquement des modules consacrés aux enjeux numériques, comme les cryptomonnaies, la protection des données personnelles, l’utilisation des outils d’analyse de données massives.

Cette révolution pédagogique répond à une réalité professionnelle. Les futurs diplomates, analystes du risque, conseillers politiques, et autres auront à exercer leurs métiers dans des environnements où la technologie numérique est omniprésente. Il faudra donc maîtriser le numérique pour prendre des décisions éclairées dans leurs domaines respectifs.

Le bachelor sciences politiques de l’école 18.06, établissement d'enseignement supérieur privé situé à Molsheim, en Alsace, illustre bien cette approche. Il combine relations internationales, géopolitique et modules numériques. Avec cette base, les étudiants ont la possibilité de poursuivre le Mastère Diplomatie d’affaire ou Mastère Sûreté & Renseignement. Ils s’en sortent avec des compétences leur permettant de comprendre les rapports de force technologiques et de ne pas seulement avoir à les subir.

Crédits illustration Pexels CC 0

Par Victor De Sepausy

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