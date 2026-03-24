Je la tue” : Nassira El Moaddem et Stock portent plainte contre le sénateur Thierry Meignen

La maison d’édition indique avoir pris connaissance « avec sidération » de déclarations comportant « des menaces particulièrement graves et des insultes » visant l’autrice de Main basse sur la ville. Enquête au Blanc-Mesnil, territoire trahi de la République, publié en février dernier.

« De tels propos, d’autant plus graves qu’ils émanent d’un élu de la République, constituent une atteinte insupportable aux valeurs démocratiques les plus fondamentales », poursuit l’éditeur, précisant qu’il a été « décidé en conséquence de déposer immédiatement plainte auprès du Procureur de la République ».

Des propos d’une extrême violence

Ces déclarations interviennent dans un contexte politique local déjà tendu, marqué par la perte récente de la mairie par la droite. En 2026, Demba Traoré, candidat sans étiquette porté par une coalition de gauche, a remporté le scrutin, mettant fin à plus d’une décennie de gestion par Thierry Meignen et son entourage.

Réélu maire en 2020, il devient sénateur de la Seine-Saint-Denis le 28 juillet 2021 en remplacement de Philippe Dallier, démissionnaire de son mandat. Contraint de quitter la mairie en raison de cette nouvelle fonction, il transmet alors son mandat à son premier adjoint, Jean-Philippe Ranquet, tout en demeurant conseiller municipal et président du groupe majoritaire.

Pour Nassira El Moaddem, ces propos ne constituent pas un épisode isolé. La journaliste évoque, auprès de 20 Minutes, une accumulation de pressions : « Après avoir été suivie durant mes six ans d’enquête, après avoir été intimidée, après le vol de mes outils professionnels devant l’école de mes enfants, quelle est la prochaine étape ? »

Contactée par ActuaLitté pour recueillir sa réaction et apporter des précisions, l’autrice n’a pas donné suite à ce stade. Le groupe Les Républicains au Sénat a indiqué ne pas souhaiter commenter ces propos.

Reconquête... par la lecture

Publié chez Stock, Main basse sur la ville est le résultat d’un travail d’enquête au long cours. L’autrice y documente près de dix ans de gestion municipale au Blanc-Mesnil, depuis l’arrivée de Thierry Meignen au pouvoir en 2014, après plusieurs décennies de municipalité communiste.

Le livre décrit un système de pouvoir étendu à de nombreux secteurs : logement, associations, vie culturelle, immobilier ou encore politiques sociales. « Clientélisme, népotisme, chasse aux sorcières, censure, racisme, affairisme immobilier, manipulation, harcèlement » : la quatrième de couverture résume la mécanique que l’enquête entend mettre au jour.

L’enquête explore également les relations entre l’entourage de Thierry Meignen et la sphère de l’extrême droite, notamment à travers des passerelles avec le parti Reconquête d’Éric Zemmour.

C’est dans ce contexte que le livre revient sur un épisode précis : l’attribution, en décembre 2020, d’une subvention municipale de 20.000 euros à l’association Alexandre et Aristote, présidée par Sarah Knafo - aujourd’hui figure centrale de l’entourage de Zemmour et candidate à la mairie de Paris, avant de se retirer de la course entre les deux tours.

À l’époque, cette décision avait suscité des interrogations, d’autant que Sarah Knafo ne disposait d’aucun ancrage local. L’association devait accompagner la municipalité dans ses politiques de lecture et sensibiliser les lycéens. Selon l’enquête, les effets de cette initiative sont restés difficiles à identifier, et l’épisode apparaît comme révélateur de logiques d’alliances et de réseaux à l’œuvre dans l'ancienne gestion municipale.

Crédits photo : Nassira El Moaddem (© Astrid di Crollalanza)

Par Hocine Bouhadjera

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