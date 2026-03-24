Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Politique publique

Réalité et désinformation : Philip K. Dick avait déjà écrit l’étude de l’Arcom

Nous pensions combattre des mensonges venus d’ailleurs, empaquetés par les réseaux, servis par des machines et relayés par des foules plus crédules que nous. L’étude de l’Arcom raconte une vérité moins confortable. Le faux n’attaque pas de l’extérieur : il trouve déjà, en chacun, une brèche ouverte. À ce point précis, Philip K. Dick cesse d’être un romancier de science-fiction pour redevenir un anatomiste du réel qui vacille.

Le 24/03/2026 à 17:23 par Nicolas Gary

| 3 Partages

Publié le :

24/03/2026 à 17:23

Nicolas Gary

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L’étude dévoilée par l’Arcom ce 24 mars n’apporte pas seulement un chiffre de plus au grand inventaire contemporain des paniques numériques. Elle dit autre chose, de plus dérangeant : la fausse information ne prospère pas sur quelques marges crédules, chez des publics aisément désignables, mais sur un terrain commun.

L’autorité de régulation a interrogé 2000 personnes en ligne, du 14 au 26 novembre 2025. Sept affirmations fausses et trois vraies leur ont été soumises. Résultat : 22 % des répondants ont tenu pour certaines au moins quatre des sept contrevérités proposées, tandis que 23 % seulement ont correctement identifié l’ensemble des fausses informations. Pire encore, plus des trois quarts des sondés en ont cru au moins une. Le constat n’humilie pas une minorité : il compromet tout le monde.

Le faux n’a pas de camp, mais bien un public

L’étude ajoute une nuance décisive. Les profils les plus perméables s’informent davantage via les « médias algorithmiques » — réseaux sociaux, plateformes, outils d’intelligence artificielle — tandis que les moins perméables consultent plus souvent les médias traditionnels et disposent plus fréquemment d’un niveau d’études supérieur.

Mais le cœur du diagnostic se situe ailleurs : 60 % des personnes interrogées pensent savoir reconnaître une fausse information, alors que seuls 23 % estiment les autres capables d’en faire autant. L’époque se raconte volontiers qu’elle vit sous la menace du faux ; elle continue surtout de se croire personnellement moins exposée que son voisin.

C’est ici que Philip K. Dick entre en scène. Non comme prophète commode des plateformes, ni comme saint patron recyclé de toutes les angoisses technologiques, mais comme romancier d’une faiblesse plus ancienne. L’écrivain américain, né en 1928 et mort en 1982, a bâti une œuvre où des personnages se débattent dans des environnements illusoires, incapables de stabiliser ce qu’ils voient, ce qu’ils croient et ce qu’ils sont. Chez lui, la réalité n’est jamais un sol ; elle tremble, se dédouble, se négocie.

Nous ne croyons pas moins, nous croyons autrement

Relire Dick à l’aune de l’Arcom, c’est comprendre que la désinformation n’est pas une anomalie historique surgie avec les interfaces tactiles. Elle révèle une fragilité constitutive du rapport au réel. Dans Le Maître du Haut Château, publié en 1962 (trad. Michelle Charrier) et couronné par le prix Hugo, les personnages doivent s’orienter dans un monde alternatif où la trame même de l’histoire a bifurqué. Le roman ne met pas simplement en scène le mensonge : il installe ses figures dans un univers où l’évidence a cessé d’être une garantie.

À LIRE - Trump bannit l’IA Claude : un scénario que John le Carré aurait reconnu

Dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques?, paru en 1968 (trad. Sébastien Guillot), la question de l’humanité se brouille au point de contaminer les critères mêmes du jugement ; l’ouvrage interroge à la fois l’empathie, l’artifice et la viabilité de la réalité. Ubik (trad. Hélène Collon), enfin, pousse la logique jusqu’à l’effritement général des repères, au bord d’un monde qui se défait sous les yeux de ceux qui le traversent.

Les Clans de la Lune alphane (trad. François Truchaud) radicalise encore ce vertige. Publié en 1964, le roman imagine une colonie lunaire peuplée d’anciens patients psychiatriques, organisés en sociétés distinctes selon leurs pathologies. Chaque groupe impose sa propre logique, ses normes, sa cohérence interne. Ce qui, ailleurs, relèverait du délire devient ici principe d’organisation collective. 

Dick ne se contente plus de troubler la perception individuelle : il montre des réalités concurrentes coexistant sans hiérarchie stable. Le lecteur ne peut plus s’appuyer sur un critère extérieur pour départager le vrai du faux, le rationnel de l’irrationnel. Cette construction extrême éclaire d’un jour cru la mécanique contemporaine de la désinformation : non pas une simple altération du réel, mais la juxtaposition de systèmes de croyances autonomes, chacun suffisamment cohérent pour se donner l’apparence du vrai.

Le réel, ce récit qui résiste mal

La leçon, pour notre présent saturé de flux, se révèle moins futuriste qu’anthropologique. Nous ne croyons pas d’abord parce qu’une plateforme nous manipule avec génie ; nous croyons parce qu’un récit plausible, répété, bien ajusté à nos attentes, occupe la place du réel avant même que la vérification n’ait commencé.

L’Arcom note d’ailleurs que 97 % des Français disent être exposés aux fausses informations et 80 % jugent indispensable de lutter contre elles. Cette conscience existe. Elle ne suffit pas. Savoir que l’on vit au milieu des pièges n’immunise pas contre eux. C’est même l’un des paradoxes les plus dickiens de l’affaire : la lucidité proclamée cohabite avec l’erreur effective.

Le plus troublant, au fond, tient à ce déplacement. La vieille opposition entre vérité et mensonge ne suffit plus à décrire ce qui se joue. La fausse information gagne moins parce qu’elle trompe grossièrement que parce qu’elle imite avec adresse les formes du vraisemblable. Dick l’avait compris avant beaucoup d’autres : le danger ne réside pas seulement dans le faux, mais dans l’instabilité de nos instruments de perception.

À LIRE - Philip K. Dick : avec Ubik, inspray, expirez

Si le président de l’Arcom, Martin Ajdari, juge aujourd’hui nécessaire une régulation « plus directive [et] verticale » des plateformes, c’est parce que la corégulation lui paraît désormais insuffisante. Il a raison sur un point essentiel : la technique doit être gouvernée. Mais la leçon littéraire demeure plus sévère. Aucune régulation, si nécessaire soit-elle, n’abolira cette faille première : l’être humain n’habite pas spontanément le vrai. Il y travaille, mal, tard, et sous influence.

C’est pourquoi l’étude de l’Arcom rappelle que lire demeure un apprentissage du discernement. Non parce que la littérature délivrerait des certificats de vérité, mais parce qu’elle entraîne à reconnaître les cadres, les voix, les manipulations, les points de vue. Dick ne nous apprend pas à débusquer mécaniquement l’infox ; il nous oblige à une discipline plus exigeante : douter de la solidité du décor. En 2026, ce n’est déjà pas si peu.

Crédits photo : Glenn Fleishman, CC BY 2.0

 

DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Ubik

Philip K. Dick, K. dick Philip, K. dick Philip, Collon Hélène trad. Hélène Collon

Paru le 16/02/2022

256 pages

J'ai lu

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290365458
9782290365458
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le Maître du Haut Château

Philip K. Dick trad. Michelle Charrier

Paru le 30/03/2022

379 pages

J'ai lu

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290365311
9782290365311
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Blade Runner

Philip K. Dick trad. Sébastien Guillot

Paru le 16/02/2022

282 pages

J'ai lu

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290365182
9782290365182
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les clans de la lune alphane

Philip K. Dick trad. François Truchaud

Paru le 16/02/2022

283 pages

J'ai lu

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290365359
9782290365359
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Un timbre dédié au Discours de la servitude volontaire de La Boétie

Le 18 mai 2026, La Poste met en circulation un timbre consacré à Étienne de La Boétie, auteur du Discours de la servitude volontaire. Conçu par Pierre Bara et tiré à 702.000 exemplaires, il sera proposé en avant-première les 15 et 16 mai à Paris, Sarlat-la-Canéda et Le Taillan-Médoc, avant une diffusion nationale dans les bureaux de poste et en ligne. Cette émission s’inscrit dans le programme philatélique dédié aux grandes figures et œuvres du patrimoine.

24/03/2026, 12:02

ActuaLitté

Le cabinet de curiosités d'Atlantide, musée des imaginaires et mémoire du festival

Au cœur du festival Atlantide, organisé du 19 au 22 mars dernier à Nantes, se trouve un cabinet de curiosités, réunissant des objets légués par les invités de l'événement à l'occasion de leur passage. Laisser un peu de soi-même, de son imaginaire, afin d'interroger, de susciter les conversations : toute la démarche d'Atlantide s'incarne dans cette collection constituée depuis l'origine, et qui abrite aujourd'hui plus de 400 objets.

24/03/2026, 11:59

ActuaLitté

Une bibliothèque accueille les manuscrits qu’ont refusés les éditeurs

Aux Pays-Bas, à Utrecht, la bibliothèque publique lance Jouw Boek, un dispositif ouvert à tous les textes non publiés. Sans sélection, sans filtre éditorial, l’initiative entend offrir un lectorat à des écrits restés dans les tiroirs. Une manière de repenser le rôle des bibliothèques, à l’heure où les manuscrits se multiplient bien au-delà des capacités de publication.

23/03/2026, 16:52

ActuaLitté

Japon : des lecteurs relancent une librairie de centre-ville à Hiroshima

Souvent, les rideaux de librairies tombent sur les commerces comme s’il s’agissait d’une fatalité comptable. À Hiroshima, des lecteurs ont refusé en bloc la résignation. Ici, pas de nouvelle pétition : ils ont rouvert un front. Avec des étagères, des choix de livres, des alliances patientes et une idée simple, presque subversive aujourd’hui : une ville qui perd ses librairies perd aussi une part de son pouls.

23/03/2026, 16:29

ActuaLitté

Barcelone transforme les BD de Francisco Ibáñez en parcours urbain 3D

Il arrive qu’une ville rende hommage à un auteur par une plaque, un square, une cérémonie polie. Barcelone choisit mieux : elle dissémine un imaginaire dessiné dans ses lieux de lecture et fait entrer la bande dessinée dans le mobilier sensible de l’espace public. Avec Francisco Ibáñez, ce ne sont plus seulement des albums que l’on célèbre, mais une manière très urbaine de rire, de lire et d’habiter collectivement la fiction. À hauteur d’yeux, là.

23/03/2026, 10:41

ActuaLitté

Confusions médiatiques : ces écrivaines que l'on confond... encore

Dans l'assourdissant vacarme des réseaux et leur lot d'indignations, il suffit parfois d’une syllabe de travers pour fabriquer une autre femme, une autre pensée, une autre cible. En Espagne, un article revient sur l'un de ces désastres ordinaires : la confusion répétée entre écrivaines publiques. On croit sourire d’une bévue et l'on aboutit à un marasme des plus déplaisants...

18/03/2026, 17:55

ActuaLitté

Rome : les 40 000 livres pour enfants d'une bibliothèque historique menacés

À Rome, les vieilles pierres savent tout faire : séduire les touristes, vendre des cartes postales, recycler l’éternité. Mais lorsque 40.000 livres pour enfants risquent d’être chassés d’un palais du centre historique, la ville change brusquement de visage. Sous les façades nobles et les ombres de Campo de’ Fiori, une question remonte, insolente : une capitale protège-t-elle encore ses lecteurs les plus jeunes, ou seulement son décor ? 

18/03/2026, 11:29

ActuaLitté

Espagne : la bibliothèque secrète d’un noble accusé de sodomie retrouvée quatre siècles plus tard

Dans les vieilles maisons ibériques, les murs gardent secrets ces oeuvres que l’Église, l’État et la peur ont voulu emmurer. À Barcarrota, quelques livres du XVIe siècle ont survécu à la chaux, au zèle inquisitorial et à l’oubli administratif. Derrière la poussière des archives, un nom remonte à la surface : celui d’un homme qui lisait comme on se cache pour échapper aux censueurs... et se cachait pour continuer à lire.

16/03/2026, 12:40

ActuaLitté

Inde : offrir une bibliothèque à chaque maison pour relancer la lecture

Le combat pour la lecture ne se livre plus seulement dans les écoles, les salons ou les bibliothèques publiques. Il se déplace au ras du quotidien, sur une étagère, dans un coin de salon, à portée de main. Au Karnataka (État du sud-ouest de l'Inde), la question n’est plus seulement de publier davantage, mais de savoir si le livre mérite encore une place fixe dans la maison. Et derrière ce meuble imaginaire, il y a déjà tout un marché, une langue et une génération à reconquérir.

14/03/2026, 10:42

ActuaLitté

MajinBook : 539.000 livres numériques pour cartographier la littérature mondiale

Le livre n’a jamais autant laissé de traces, et pourtant il demeure difficile à saisir dans son ampleur réelle. Entre bibliothèques patrimoniales, plateformes de lecteurs et archives parallèles, la littérature circule désormais dans un paysage éclaté, presque illisible à l’œil nu. MajinBook surgit à cet endroit précis : là où la culture devient donnée, où la bibliographie se change en cartographie, et où compter les livres revient déjà à raconter le monde.

14/03/2026, 09:01

ActuaLitté

Russie : trop de drogues dans les livres de Stephen King, Pelevine ou Palahniuk

Dans la Russie de 2026, la police du texte n’avance plus seulement par interdictions franches : elle colle aussi des étiquettes. Un triangle, un avertissement, une liste qui s’allonge chaque semaine — et soudain le roman cesse d’être un territoire trouble pour devenir un objet à signaler. Sous couvert de santé publique, le livre entre dans une nouvelle bureaucratie du soupçon, où la littérature paie le prix d’un mot, d’une scène, d’une allusion.

12/03/2026, 11:28

ActuaLitté

Dan Houser, créateur du jeu Grand Theft Auto, ouvre sa maison d’édition

Le livre adore les frontières jusqu’au jour où quelqu’un les piétine avec méthode. Cette fois, ce n’est ni un éditeur historique, ni un agent flamboyant, ni un milliardaire pressé : c’est l’un des grands architectes du chaos vidéoludique contemporain. Dan Houser traverse le couloir qui sépare la console de la librairie avec un catalogue en tête, des partenaires en place et une idée simple : l’histoire vaut davantage que son support.

10/03/2026, 14:41

ActuaLitté

La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?

Plus de 20 ans après sa publication, la bande dessinée de Marjane Satrapi, Persepolis, et son adaptation animée, reviennent au centre du débat, dans le sillage de la guerre menée par les États-Unis et Israël à l’Iran. Ce week-end, des planches ont largement circulé sur les réseaux sociaux, engendrant un âpre débat : représentations problématiques ou oeuvre universelle, dont le vrai sujet est la liberté. Faut-il brûler Persepolis ?

09/03/2026, 14:15

ActuaLitté

Inde : une foire collecte des livres pour la bibliothèque de la prison

Dans une foire du livre, les stands vendent d’ordinaire des histoires, mais en écrivent plus rarement. Entre deux piles de romans et d’essais, des visiteurs de Trichy ont déposé des volumes destinés à une bibliothèque qui ne donne sur aucune vitrine : celle de la prison centrale. Les ouvrages quittent le circuit marchand pour franchir d’autres portes, là où la lecture devient parfois l’un des rares espaces encore ouverts.

07/03/2026, 11:29

ActuaLitté

Deux livres vieux de 200 ans retrouvés en boutique caritative… avec 50 ans de retard

À Leeds, l’histoire commence loin des rayonnages feutrés. Dans une boutique caritative de Beverley, à l’est du Yorkshire, deux volumes épais réapparaissent au milieu des dons anonymes. Sur la page de garde, le tampon fait foi : Leeds Central Library. La date d’échéance aussi : mars 1976. Cinquante ans de retard, et un retour par la porte la plus improbable.

 

07/03/2026, 10:57

ActuaLitté

“Je revendique la “littérature du supermarché”, le livre à côté du yaourt.”

Avant même l’intrigue, c’est la circulation du livre qui fait débat : où doit se vendre la littérature ? La question ravive un débat ancienne : librairies, grandes surfaces, rayons du quotidien... La journaliste espagnole Sonsoles Ónega assume une ambition frontale : installer le roman dans le flux ordinaire de la consommation, jusqu’au cœur des supermarchés.

07/03/2026, 10:39

ActuaLitté

L'incroyable destin de la famille Vargas Llosa

La littérature et les concours de beauté se croisent rarement. Pourtant, un nom prestigieux de la culture mondiale pourrait bientôt apparaître sur une scène inattendue : celle d’un concours national de beauté. Candidate à Miss Pérou USA 2026, Ariadna Vargas Llosa, petite-fille du prix Nobel Mario Vargas Llosa, pourrait bien ajouter un nouveau chapitre à une saga familiale déjà riche en rebondissements...

05/03/2026, 18:22

ActuaLitté

Sicile : les pompiers sauvent 400 livres rares d’une bibliothèque au bord du gouffre

Quand la terre cède, les habitants ne sont pas les seuls à sauver : une fois à l'abris, restent les murs et ce qu'ils abritent. À Niscemi, des pompiers ont mené une opération d’une précision extrême pour extraire des ouvrages rares d’une bibliothèque menacée par un glissement de terrain. Capteurs, drones, percements et interventions brèves : un véritable film catastrophe...

03/03/2026, 14:44

ActuaLitté

Le Quart d’heure de lecture 2026 s’invite en librairie... et dans le RER

Le Centre national du livre (CNL) et la collection Librio des Éditions Flammarion s’associent à l’occasion du Quart d’heure de lecture national, organisé le 10 mars 2026. Cette cinquième édition vise à encourager chacun à consacrer quinze minutes par jour à la lecture. Douze ouvrages courts, vendus entre 2 et 3 €, seront mis en avant en librairie, tandis que la SNCF relaiera l’opération dans les rames du RER C au début du mois de mars. 

24/02/2026, 13:11

ActuaLitté

Le Guide Michelin Voyage & Cultures dévoile ses nouvelles étoiles 2026

Le Guide Michelin Voyage & Cultures a révélé son palmarès 2026, distinguant cette année 149 sites d’une, deux ou trois étoiles pour leur attractivité et leur singularité. Une annonce attendue par les acteurs du tourisme en France comme à l’international.

23/02/2026, 12:58

ActuaLitté

Cheval de Feu 2026 : 6 romans en français pour célébrer le Nouvel An lunaire

Le Nouvel An lunaire 2026 a débuté ce 17 février 2026 et les festivités s’achèvent le mardi 3 mars 2026, avec la Fête des Lanternes, point final traditionnel du cycle. L’année 2026 s’inscrit sous le signe du Cheval de Feu. Cataclop, Cataclop, Cataclop... En librairie, l’entrée dans l’année neuve s’accompagne d’un retour aux textes qui circulent : romans traduits, voix diasporiques, histoires portées par la mémoire familiale, la route, le foyer.

22/02/2026, 10:32

ActuaLitté

Londres : un rooftop café au cœur d’une bataille sur la liberté d’expression

Dans la London Library, on entre d’ordinaire sur la pointe des pieds. Bois ciré, poussière savante, silence épais comme un velours ancien. Mais derrière les façades de St James’s Square, un autre bruit monte : celui d’une querelle moins feutrée où un café sur le toit, un ascenseur et quelques tracts interdits fissurent l’image d’un sanctuaire des lettres. Ici, l’architecture devient affaire de pouvoir, et le règlement, matière inflammable.

21/02/2026, 10:29

ActuaLitté

Le Salon de l’agriculture 2026 inaugure une librairie éphémère inédite

Pour la première fois de son histoire, le Salon international de l’agriculture accueille une librairie éphémère. Baptisé AGRI’LIBRAIRIE, cet espace inédit fait son apparition à l’occasion de cette 63e édition, organisée du 21 février au 1er mars 2026 à Paris Expo Porte de Versailles.

20/02/2026, 17:15

ActuaLitté

En 2025, les ventes de Bible ont explosé chez les 18/24 ans : la 5Gvangile

Quelque chose frémit dans les rayons irlandais. En 2025, 29.755 Bible ont trouvé preneur, soit une hausse de 11 % en un an et un sommet inédit depuis 2013. Le chiffre détonne dans un pays souvent présenté comme en voie de sécularisation accélérée. Et la surprise de que les 18-24 ans sont devenus le moteur inattendus de cette poussée. Qui pour Osée une interprétation ? 

19/02/2026, 12:38

ActuaLitté

Crue de la Charente : le Musée de la bande dessinée contraint de fermer, comme en 2021

La montée spectaculaire des eaux de la Charente frappe de plein fouet Angoulême. Dans un message publié le 14 février, la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image annonce la « fermeture exceptionnelle du Musée de la bande dessinée et de la Librairie de la bande dessinée, et ce jusqu’à nouvel ordre, en raison de la montée de la crue de la Charente et des intempéries ».

18/02/2026, 17:02

ActuaLitté

80 ans du Petit Prince : La Poste dévoile une série spéciale de quatre timbres

À l’occasion du 80e anniversaire de la première édition du Petit Prince, La Poste émet, le 30 mars 2026, une planche de quatre timbres à l’effigie du héros imaginé par Antoine de Saint-Exupéry. Une manière de saluer un texte devenu, au fil des décennies, un classique incontournable de la littérature française.

18/02/2026, 10:32

ActuaLitté

Le club de lecture de Dua Lipa fait escale à Paris

Le 25 février prochain, Dua Lipa posera ses livres au bar De Vie, dans le 2e arrondissement de Paris, pour une édition parisienne de son club de lecture Service95. Entre échanges d’ouvrages et atelier de céramique, la pop star poursuit l’extension d’un projet littéraire lancé il y a trois ans, devenu l’un des prolongements les plus singuliers de son univers artistique. Avec une question centrale : sera-t-elle présente ?

16/02/2026, 12:52

ActuaLitté

Les clubs de lecture silencieux : un succès qui fait pourtant du bruit

À Darmstadt, un jeudi soir de fin de mois, les lecteurs entrent, s’installent, coupent les notifications, ouvrent leur livre. Le principe tient en une formule nette : « Se réunir pour lire ensemble. Mais chacun pour soi. En silence. »

12/02/2026, 16:37

ActuaLitté

Une romance à sentir : les Éditions &H misent sur une couverture olfactive

Et si l’on lisait aussi avec le nez ? Les Éditions &H annoncent la parution, en avril 2026, d’In My Pistachio Era d’Emily Collins, présenté comme le premier roman de romance en France doté d’une couverture olfactive.

11/02/2026, 17:20

ActuaLitté

Place des Vosges, à Paris, un homme empêche les livres de mourir

Sous les arcades strictes de la Place des Vosges, la pierre surveille, le vent glisse, et la ville consomme. Puis, au ras du sol, un îlot résiste. Une nappe, des piles instables, du papier vécu. Là, Bachir installe son territoire fragile. Il parle doucement, mais ses gestes tranchent. Il récupère, il sauve, il remet en circulation ce que d’autres abandonnent.

09/02/2026, 16:24

ActuaLitté

À l'aéroport de Singapour, la bibliothèque Star Wars avec bras robotisé intrigue

À Singapour, la bibliothèque éphémère Star Wars installée par la National Library Board (NLB) au Terminal 3 de Changi aura fonctionné du 6 août 2025 au 24 janvier 2026, avec plus de 2 000 ouvrages, environ 380 titres, et une offre numérique associée. Aujourd’hui, la question ne porte plus sur l’effet d’annonce. Elle porte sur ce que l’expérience a révélé.

08/02/2026, 09:47

ActuaLitté

Fan de Heated Rivalry, le maire de New York provoque une émeute en bibliothèque

À New York, une prise de parole du maire Zohran Mamdani a déclenché un afflux vers le prêt numérique. Lors d’un point presse lié à une tempête de neige, l’élu a invité les habitants à rester chez eux et a recommandé la romance Heated Rivalry, de Rachel Reid, disponible en livre numérique et en livre audio via la New York Public Library (NYPL). Il a déclaré : « Profitez de l’offre de notre bibliothèque publique qui donne un accès gratuit à Heated Rivalry. »

07/02/2026, 22:46

ActuaLitté

Lausanne : la fresque géante de Philippe Druillet introuvable depuis 2003

À Lausanne, une fresque monumentale associée à Philippe Druillet a quitté un mur… avant de disparaitre des radars. Utopia — motif de vaisseau spatial déployé sur environ 200 m² — a longtemps occupé la façade d’un immeuble de l’avenue de Béthusy, au niveau de la place de l’Ours. Installée en 1991, l’œuvre reste visible jusqu’en 2003, avant la démolition du bâtiment lors des travaux du métro M2. Depuis, aucun lieu de conservation n’émerge clairement, malgré des recherches répétées. 

06/02/2026, 10:39

ActuaLitté

Création ou triche ? Des poésies sous algorithme dynamitent un prix littéraire

Dans le bruit de fond mondial sur l’IA, un cas néo-zélandais cristallise la querelle création/outil : un recueil de poésie sort de la sélection des Ockham New Zealand Book Awards parce que trois poèmes intègrent des lignes issues d’un générateur expérimental. Jiaqiao Liu résume l’effet couperet : « Tout livre contenant du texte rédigé par une IA n’est toujours pas autorisé à concourir. »

01/02/2026, 15:03

ActuaLitté

40.000 livres à la benne : comment une rénovation a vidé une bibliothèque de campus

À Pittsfield (Massachusetts), la bibliothèque de Berkshire Community College n’a pas rouvert comme prévu. Derrière les rayonnages neufs, une catastrophe s’est jouée dans des cartons de stockage. En août, la bibliothécaire Karen Carreras-Hubbard constate qu’« une reliure en toile était recouverte de moisissure blanche ». Puis l’alerte devient tangible : « Quelque chose a bougé. » Un insecte écrasé, puis un autre. Le diagnostic tombe : des psoques, communément appelés booklice.

31/01/2026, 10:47

ActuaLitté

Ce livre jeunesse a voyagé 36 ans dans le monde avant de retrouver sa bibliothèque

Un livre d’enfants joue les clandestins, traverse des dictatures, des ambassades, des salons diplomatiques, puis revient sagement à la bibliothèque comme un agent dormant réveillé par un bibliothécaire. Trente-six ans de cavale pour un chien qui détestait le bain : on tient là un manifeste involontaire sur la migration, la mémoire et la morale bibliothécaire. La littérature jeunesse comme passeport universel, avec tampons affectifs inclus.

24/01/2026, 21:33

Top Articles

Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.