Soutenir L'Étagère du bas

De beaux albums avec des textes intelligents, tendres, de l'humour et qui prônent souvent le dépassement de soi. Notre catalogue compte 65 livres : des créations françaises et des traductions suédoises. Nous imprimons en Europe sur du papier écoresponsable et sommes diffusés/distribués par Harmonia Mundi.

En tant que fondatrice de L’Étagère du bas, j’ai décidé de lancer une campagne de financement participatif pour faire face à des difficultés de trésorerie. Parce que le personnel et le professionnel sont souvent intimement liés en tant qu’entrepreneuse, un événement de ma vie privée a fragilisé ma maison d’édition : j’ai eu un cancer du sein fin 2024 et j’ai passé la moitié de l’année 2025 à avoir des traitements lourds pour me soigner.

Pendant ce temps-là, L’Étagère du bas a été en pause forcée et, pour une petite maison d’édition indépendante, il est très risqué d’un point de vue économique de ne pas publier pendant six mois. Pendant mes traitements, j’ai continué à travailler quand la forme et le moral étaient au rendez-vous parce que je suis passionnée par mon travail et très attachée à ma maison.

Cependant, malgré moi, j’ai pris du retard sur plusieurs choses et les finances ont manqué de rentrées d’argent... Depuis la reprise des parutions courant 2025, il y a eu des nouveaux albums, des salons du livre, des ateliers pour enfants, des signatures en librairie, mais cela n’a pas suffi à remettre à flot ma trésorerie.

Aujourd’hui, je choisis d’être transparente (et pas d’attirer la pitié) pour expliquer cette campagne. Certain.e.s trouveront peut-être cette démarche impudique, mais j’ai eu besoin d’expliquer comment cette maladie est une double peine pour moi, car, si je vais mieux aujourd’hui du point de vue de la santé, elle me pénalise encore d’un point de vue professionnel.

Voilà pourquoi je demande aux ami.e.s de L’Étagère du bas de se mobiliser pour m’aider à poursuivre la parution de mes albums jeunesse. Si j’arrive à atteindre l’objectif de 5000€, cela me permettrait de payer des factures en retard (pour être très concrète) et de m’aider à publier les prochains livres à paraître en avril, mai et juin :

- Cyd, le cygne magique, le sixième album d’Ulrika Kestere, figure suédoise emblématique de notre catalogue

- Décrocher les étoiles d’Arnaud Nebbache

- Et deux réimpressions d’albums parus au début de la maison d’édition qui manquent au catalogue (Louise et Marions-les !)

Si l’objectif est dépassé, ce que j’espère vraiment, je pourrai envisager plus sereinement les prochaines parutions et poursuivre tout le travail fait au quotidien avec passion, en apportant le même soin à la fabrication de nos ouvrages avec des imprimeurs européens (via une démarche écoresponsable).

La maison d’édition aura 10 ans en octobre 2026 et j’espère de tout cœur pouvoir fêter cet anniversaire important, dépasser cette période actuelle délicate et continuer à faire nos albums. Beaucoup de projets intéressants sont dans les tiroirs et attendent de voir le jour…

Si vous souhaitez nous accompagner dans cette grande aventure, il y a plusieurs manières via la campagne Ulule : faire un don de la somme voulue, faire un don d’une certaine somme avec la contrepartie associée ou acheter en prévente Cyd, le cygne magique d’Ulrika Kestere.

Je vous remercie pour le temps de lecture et vous remercie aussi d’avance pour le soutien que vous pourriez apporter à L’Étagère du bas.

Pour soutenir la campagne, ce sera à cette adresse.

Par Projet Ulule

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