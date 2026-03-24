Interforum : une cagnotte lancée pour aider les salariés de la logistique d'Editis

Face à la hausse des prix du carburant, FO Interforum met en cause l’absence de réponse de la direction envers les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour venir travailler. Dans un tract diffusé en interne, le syndicat affirme que cette hausse frappe d’abord les revenus les plus modestes et dit avoir demandé une prime exceptionnelle carburant, un chèque carburant pour les salariés concernés et des mesures de soutien ciblées sur les plus bas salaires.

Selon ce document, la direction n’aurait pas ouvert de discussion sur ces demandes. FO indique qu’elle se limite à rappeler l’existence d’une prime transport et à attendre d’éventuelles mesures gouvernementales. Le syndicat insiste aussi sur un écart de traitement entre les salariés de terrain et les fonctions de direction, en soulignant que ces dernières bénéficieraient de véhicules de fonction et de la prise en charge du carburant.

Un second texte, plus offensif, recentre le propos sur les salariés de la logistique d’Interforum. FO les présente comme essentiels au fonctionnement quotidien de l’entreprise et juge injuste qu’ils supportent seuls les effets de la flambée des prix. Le texte cite également des avantages accordés aux membres de la direction, comme la prise en charge du carburant, des péages et du stationnement.

Dans ce contexte, le syndicat annonce le lancement d’une cagnotte Leetchi destinée à aider les salariés de la logistique à financer leurs trajets domicile-travail. FO précise que cette initiative doit circuler en interne, mais aussi être relayée auprès d’éditeurs, d’auteurs, de membres du Syndicat national de l’édition, de partenaires et de journalistes.

À travers cette démarche, le syndicat cherche à faire sortir le sujet du cadre strict de l’entreprise pour en faire une question plus large, touchant à la place et aux conditions de travail de la logistique dans la chaîne du livre.

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Par Dépêche

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