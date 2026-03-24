Interforum : une cagnotte lancée pour aider les salariés de la logistique d'Editis

Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.
Le 24/03/2026 à 15:10 par Dépêche
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24/03/2026 à 15:10
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Face à la hausse des prix du carburant, FO Interforum met en cause l’absence de réponse de la direction envers les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour venir travailler. Dans un tract diffusé en interne, le syndicat affirme que cette hausse frappe d’abord les revenus les plus modestes et dit avoir demandé une prime exceptionnelle carburant, un chèque carburant pour les salariés concernés et des mesures de soutien ciblées sur les plus bas salaires.
Selon ce document, la direction n’aurait pas ouvert de discussion sur ces demandes. FO indique qu’elle se limite à rappeler l’existence d’une prime transport et à attendre d’éventuelles mesures gouvernementales. Le syndicat insiste aussi sur un écart de traitement entre les salariés de terrain et les fonctions de direction, en soulignant que ces dernières bénéficieraient de véhicules de fonction et de la prise en charge du carburant.
Un second texte, plus offensif, recentre le propos sur les salariés de la logistique d’Interforum. FO les présente comme essentiels au fonctionnement quotidien de l’entreprise et juge injuste qu’ils supportent seuls les effets de la flambée des prix. Le texte cite également des avantages accordés aux membres de la direction, comme la prise en charge du carburant, des péages et du stationnement.
Dans ce contexte, le syndicat annonce le lancement d’une cagnotte Leetchi destinée à aider les salariés de la logistique à financer leurs trajets domicile-travail. FO précise que cette initiative doit circuler en interne, mais aussi être relayée auprès d’éditeurs, d’auteurs, de membres du Syndicat national de l’édition, de partenaires et de journalistes.
À travers cette démarche, le syndicat cherche à faire sortir le sujet du cadre strict de l’entreprise pour en faire une question plus large, touchant à la place et aux conditions de travail de la logistique dans la chaîne du livre.
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La propagandiste, premier roman de Cécile Desprairies publié aux éditions du Seuil en 2023, était examinée par la justice française à la demande du frère et d'une cousine de l'autrice. Ces derniers estimaient que le texte portait « atteinte à la mémoire des morts » en présentant différents membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal judiciaire de Paris, tout en reconnaissant des injures, des atteintes à l'honneur et des passages outrageants, a conclu à l'absence d'une intention de nuire aux ayant droits vivants.
19/03/2026, 13:05
Dans les fichiers Excel budgétaires, la culture écope régulièrement des rogatons – à la manière de l'Homme dans le mythe de Prométhée que raconte Platon. Sauf qu'au détour d’une ligne, surgit ce qui compte vraiment : des écrivains dans les classes, des bibliothèques qu’on empêche de vieillir debout, une édition qu’on refuse de laisser glisser hors champ. Au Québec, le budget 2026-2027 raconte moins un triomphe qu’une contre-offensive.
19/03/2026, 12:16
Les prix ne grimpent jamais seuls dans les cybercommerces : ils avancent suivant des logiques d'algorithmes, particulièrement étudiés. L’affaire Amazon raconte ce vieux réflexe des empires modernes : tout consigner quand cela sert, tout volatiliser quand le dossier se rapproche trop près du nerf. À Seattle, le prétoire n’examine plus seulement un géant : il ausculte la fabrique même de l’opacité.
19/03/2026, 11:11
Le cabinet de la ministre de la Culture accueille deux nouveaux conseillers. Hélène Dalifard est ainsi chargée de la presse et de la communication, tandis que Christophe Pacohil hérite pour sa part d'un poste de « conseiller spécial » auprès de Catherine Pégard.
19/03/2026, 09:46
DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.
19/03/2026, 09:15
Disney a mis fin à la licence confiée à Unique Heritage Media pour l’édition en français de plusieurs magazines, dont Le Journal de Mickey et Picsou Magazine. L’éditeur l’a confirmé ce mardi 18 mars et indique que ces titres continueront à paraître sous sa responsabilité jusqu’au 31 mars 2027, date de fin annoncée du dispositif actuel. Dans l’intervalle, une réorganisation interne est en discussion et les abonnés doivent être informés ultérieurement de l’identité du nouvel éditeur.
18/03/2026, 17:28
Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.
18/03/2026, 17:20
Les Humanoïdes Associés et Pictavita ont une nouvelle interlocutrice presse. Léa Guillonnet est devenue, à compter de mars, la nouvelle responsable presse et communication des Humanoïdes Associés et Pictavita, il y a peu La Boîte à Bulles.
18/03/2026, 16:42
L’enquête ouverte après la perquisition de la librairie féministe Violette and Co, à Paris, pour « importation de publication destinée à la jeunesse comportant un contenu dangereux pour elle en raison de son caractère pornographique, illégal ou immoral », a été classée sans suite, ce 17 mars 2026. Aucune infraction n’ayant été retenue, la procédure engagée par le parquet s’arrête sans poursuite. L’intervention policière, vivement contestée, s’inscrivait dans un contexte de tensions récurrentes autour de l’établissement.
18/03/2026, 16:20
Top ArticlesBoualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
3 Commentaires
FO Interforum
24/03/2026 à 16:07
✊ URGENCE !
SOLIDARITÉ POUR LES SALARIÉS DE LA LOGISTIQUE
La Direction d’EDITIS refuse d’aider ces salariés face à la flambée des prix du carburant, c’est scandaleux !
Pendant que les membres de la Direction bénéficient de véhicules de fonction avec carburant, péages et stationnements gratuits, les salariés de la logistique, eux, doivent payer toujours plus pour venir travailler.
👉 Ce sont pourtant ces salariés qui font tourner l’entreprise au quotidien.
👉 Ce sont eux qui travaillent pour permettre aux membres de la direction de remplir leur réservoir et toucher des salaires indécents.
👉 Sans eux, rien ne fonctionne !
ET POURTANT :
❌ Aujourd’hui, la direction reste sourde.
❌ Aucune aide pour ceux qui en ont vraiment besoin.
C’est une honte ! C’est inadmissible !
💡 LA RIPOSTE FO :
FO lance une cagnotte de solidarité « Leetchi » pour aider les salariés de la logistique dans leur galère, pour aller travailler
➡️ Elle sera diffusée en interne
➡️ Elle sera relayée auprès des éditeurs, auteurs, SNE, partenaires, journalistes, etc.
➡️ Elle sera partagée aux salariés Interforum ayant un salaire moins/égal à 2200 euros bruts.
Lien de la cagnotte à partager :
https://www.leetchi.com/fr/c/solidarite-salaries-interforum-logistique-pour-aller-travailler-1149632?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing
Ou par QR code :
👉 Faites circuler !
👉 Participez !
👉 Soutenez vos collègues !
✊ La solidarité doit remplacer l’indifférence !
Luke Skywalker
24/03/2026 à 16:19
Effectivement si l’ensemble des français est concerné il est sûr que les bas salaires qui sont fréquents dans les entrepôts de logistique sont très impactés par la hausse du prix des carburants alors que les salariés hommes et femmes sont dans la plupart des cas obligés de prendre leur voiture pour aller travailler !!
Le silence de l’entreprise sur ce sujet n’est pas normal… et si l’on attend des mesures gouvernementales on risque d’être fort déçu car pour l’instant aucune solution n’est apportée de ce côté-là contrairement à ce que certains pays comme l’Espagne ou l’Italie ont pu faire en baissant les taxes sur le carburant!! Cette cagnotte de soutien est une bonne idée même si ce n’est pas aux autres salariés de supporter financièrement le refus de la direction de faire une geste par un chèque carburant par exemple.
Je ne suis pas sûr que la solidarité financière trouve un large écho auprès des autres mais j’espère me tromper.
Si la situation perdure certains salariés pourraient être tentés de se mettre en arrêt maladie pour ne plus aller travailler et l’impact serait alors beaucoup plus problématique….
Trou percé
24/03/2026 à 16:54
Ça ne m’étonne pas de cette direction elle pense que à elle. Plus les gens sont riches plus ils sont radins tout pour eux et rien pour les autres et si on se met en grève c’est eux qui vont être dans la galère