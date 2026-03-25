Entre chocolat, rencontres et vie à reconstruire

À Marseille, elle fait la connaissance de Louis Martin, le propriétaire d’un café-restaurant, qui l’engage comme serveuse et l’initie à la cuisine traditionnelle en lui confiant le précieux livre de recettes de sa défunte femme. Sa rencontre avec Guy, sur le vieux port, sera également décisive ; il s’apprête à ouvrir une chocolaterie et va lui enseigner les vertus et les secrets du chocolat.

Autre rencontre décisive, sur le vieux port, celle de Guy, qui s’apprête à ouvrir une chocolaterie, et qui va lui enseigner les vertus et les secrets du chocolat. Si sa nouvelle vie semble prendre un bon départ, Sylvianne, qui se fait désormais appeler Vianne, réalise néanmoins assez vite qu’autour d’elle, beaucoup ont des secrets bien gardés.

C’est aussi son cas : elle dissimule en effet un don singulier qui lui permet de ressentir les émotions profondes et les espoirs cachés de ceux qui l’entourent. Un pouvoir qui peut guérir… ou blesser. La solution pour le maîtriser serait-elle d’en faire l’ingrédient magique de ses recettes ? Joanne Harris nous fait partager ici quelques mois de la vie de Vianne, l’héroïne de son best-seller Chocolat, adapté au cinéma avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

Revenant sur le mystère de ses origines, elle nous propose une intrigue passionnante, peuplée de personnages hauts en couleur, agrémentée de recettes qui mettent l’eau à la bouche. Surtout, elle renoue avec cette magie du quotidien, des petites choses de la vie, et en particulier celle de la cuisine gourmande, qui peut permettre de trouver le bonheur en le faisant autour de soi.

Les éditions Le Cherche Midi vous proposent un extrait en avant-première :

Née dans le Yorkshire en 1964 d’une mère française et d’un père anglais, Joanne Harris est publiée dans plus de 50 pays.

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Pierre Ménard.

Parution le 23 avril 2026.

Par Clément Solym

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