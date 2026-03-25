Farces, pièges et un projet un peu interdit

Tout commence par une formidable bagarre au bord de l’eau, quand ni l’un ni l’autre ne sait encore qu’ils vont se retrouver sur les mêmes bancs d’école quelques jours plus tard. Malgré les protestations de Gaspard, la maîtresse est catégorique : il sera le guide de Hamlet.

Ils enchaînent les farces et les croches-pattes l’un envers l’autre jusqu’au jour où Gaspard doit se rendre à l’évidence : Hamlet pourrait bien lui être utile pour mettre la palme sur la boîte à bonbons de la maîtresse... Gaspard et Halmet réussiront-ils à s’entendre et mener à bien leur plan ?

Les éditions La Joie de Lire vous proposent un extrait en avant-première :

Alice Keller est née à Bologne en 1988. Après avoir étudié à l’Académie des Arts Dramatiques de Milan, elle se tourne vers le théâtre. En parallèle elle cultive sa passion pour l’écriture et la peinture et participe à de nombreuses expositions.

Veronica Truttero est née à Padoue en 1991 et a étudié à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne. En 2015, elle ouvre avec Alice Keller et Sara Panzavolta, Momo, une librairie pour enfants à Ravenne.

Traduit de l'italien par A. Rochedy.

Parution le 17 avril 2026.

Par Clément Solym

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