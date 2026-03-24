Prix Cazes : la sélection finale pour ses 90 ans dévoilée

Comme le veut la tradition, le prix sera remis à la Brasserie Lipp, lors d’une soirée prévue en avril 2026. Quatre titres restent en lice :

Les Explorateurs, d’Iegor Gran, P.O.L.

L’extinction des vaches de mer, d’Adèle Rosenfeld, Grasset

L’enfant du vent des Féroé, d’Aurélien Gautherie, Noir sur Blanc

Je suis la fille de Casanova, de Cécile Guidot, Mercure de France

Plusieurs de ses lauréats ont par la suite été distingués par de grandes récompenses littéraires, comme le prix Goncourt, le Femina ou l’Interallié. Parmi eux figurent notamment Solange Fasquelle, François de Closets, Olivier Todd, Jean-Paul Enthoven ou, plus récemment, Nathan Devers.

Le jury de cette édition est présidé par Léa Santamaria. Il réunit également Claude Guittard, secrétaire général, ainsi que Mohammed Aïssaoui, Gautier Battistella, Mathilde Brezet, Marie Charrel, Gérard de Cortanze, Nicolas d’Estienne d’Orves, Christine Jordis et Éric Roussel.

En 2025, le jury a distingué Francis Grembert pour son roman Les deux tilleuls (Arléa).

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Crédits photo : La Brasserie Lipp, située au 151 boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris (Celette, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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