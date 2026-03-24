Un vétéran d’Amazon choisi pour diriger Simon & Schuster

Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
Le 24/03/2026 à 14:14 par Hocine Bouhadjera
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24/03/2026 à 14:14
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Âgé de 62 ans, Greg Greeley présente un parcours peu classique pour diriger une maison d’édition. Chez Amazon, où il a travaillé pendant près de 19 ans, il a notamment supervisé les activités livres et médias, contribuant au développement de l’autoédition, de l’impression à la demande et à l’expansion du livre audio. Il a également participé au lancement d’Amazon Prime.
Après cette période, il a occupé des fonctions dirigeantes dans des secteurs variés : chez Airbnb, où il dirigeait la branche « Homes », puis chez Opentrons, spécialisée dans l’automatisation des laboratoires, avant de prendre la tête de Thrasio, une entreprise d’agrégation de marques vendues sur Amazon. Il a quitté cette dernière en 2024, dans un contexte de faillite.
Ce profil hybride — à la croisée de la technologie, du commerce et des plateformes — a pesé dans le choix du conseil d’administration. Celui-ci a mis en avant sa capacité à piloter des entreprises à la fois sur des marchés physiques et numériques, un atout jugé déterminant pour accompagner l’évolution du secteur.
Il devra notamment composer avec des tensions internes récentes. Début 2026, Simon & Schuster a confirmé des « ajustements » dans ses effectifs, incluant le départ de plusieurs éditeurs reconnus, dans un contexte de réorganisation lié à l’évolution du marché.
Ces changements ne sont pas isolés. Depuis son rachat par KKR fin 2023, l’éditeur a engagé plusieurs réorganisations, notamment dans ses activités internationales et commerciales, avec des nominations à la tête de filiales clés et une restructuration de certaines équipes pour adapter son organisation à ses nouvelles ambitions de croissance.
Plus largement, ces ajustements traduisent une recomposition interne typique des groupes passés sous contrôle de fonds d’investissement, où les enjeux de rentabilité, de développement international et d’adaptation aux mutations du marché - notamment numériques - conduisent à redéfinir les priorités éditoriales et commerciales.
Mise en vente par Paramount Global, sa maison mère, Simon & Schuster devait d’abord être rachetée par Penguin Random House dans le cadre d’une opération évaluée à plus de 2 milliards de dollars. Mais, en octobre 2022, un tribunal fédéral américain a bloqué cette fusion à la demande du Department of Justice, estimant qu’elle aurait réduit la concurrence sur le marché des droits américains des futurs best-sellers et pesé sur les avances versées aux auteurs.
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Après cet échec, Paramount a relancé le processus de cession, avant de conclure en août 2023 un accord avec le fonds KKR, finalisé le 30 octobre 2023 pour 1,62 milliard de dollars.
La nomination de Greg Greeley intervient également alors que l’intelligence artificielle redessine en profondeur la chaîne du livre. Utilisée pour assister l’écriture, générer des contenus marketing ou encore produire des livres audio, elle suscite à la fois des espoirs et des inquiétudes.
Le nouveau dirigeant y voit un levier d’optimisation, notamment pour la distribution et la mise en avant des ouvrages, ainsi que pour le développement de nouveaux formats. Mais il insiste sur un point : les contenus resteront, selon lui, ancrés dans des voix humaines identifiées, cœur du modèle éditorial de Simon & Schuster.
Fondé il y a plus d’un siècle, Simon & Schuster demeure un acteur central du paysage éditorial américain. Son catalogue rassemble aussi bien des auteurs à succès - Stephen King, Colleen Hoover - que des figures majeures de la littérature et de la non-fiction, comme Don DeLillo, John Irving ou Bob Woodward, sans oublier de nombreuses personnalités politiques et médiatiques.
Sous la direction de Jonathan Karp, la maison a poursuivi son développement, notamment à l’international avec l’acquisition en 2024 du groupe néerlandais VBK, ainsi que dans le secteur audio et numérique.
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Jonathan Karp avait également conservé une activité éditoriale directe, continuant à suivre certains auteurs. Son nouveau projet, Simon Six, s’inscrit dans une logique opposée à l’industrialisation du secteur : une structure réduite, ne publiant que quelques titres par an, avec une attention éditoriale renforcée.
Crédits photo : Greg Greeley (Simon & Schuster)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La propagandiste, premier roman de Cécile Desprairies publié aux éditions du Seuil en 2023, était examinée par la justice française à la demande du frère et d'une cousine de l'autrice. Ces derniers estimaient que le texte portait « atteinte à la mémoire des morts » en présentant différents membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal judiciaire de Paris, tout en reconnaissant des injures, des atteintes à l'honneur et des passages outrageants, a conclu à l'absence d'une intention de nuire aux ayant droits vivants.
19/03/2026, 13:05
Dans les fichiers Excel budgétaires, la culture écope régulièrement des rogatons – à la manière de l'Homme dans le mythe de Prométhée que raconte Platon. Sauf qu'au détour d’une ligne, surgit ce qui compte vraiment : des écrivains dans les classes, des bibliothèques qu’on empêche de vieillir debout, une édition qu’on refuse de laisser glisser hors champ. Au Québec, le budget 2026-2027 raconte moins un triomphe qu’une contre-offensive.
19/03/2026, 12:16
Les prix ne grimpent jamais seuls dans les cybercommerces : ils avancent suivant des logiques d'algorithmes, particulièrement étudiés. L’affaire Amazon raconte ce vieux réflexe des empires modernes : tout consigner quand cela sert, tout volatiliser quand le dossier se rapproche trop près du nerf. À Seattle, le prétoire n’examine plus seulement un géant : il ausculte la fabrique même de l’opacité.
19/03/2026, 11:11
Le cabinet de la ministre de la Culture accueille deux nouveaux conseillers. Hélène Dalifard est ainsi chargée de la presse et de la communication, tandis que Christophe Pacohil hérite pour sa part d'un poste de « conseiller spécial » auprès de Catherine Pégard.
19/03/2026, 09:46
DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.
19/03/2026, 09:15
Disney a mis fin à la licence confiée à Unique Heritage Media pour l’édition en français de plusieurs magazines, dont Le Journal de Mickey et Picsou Magazine. L’éditeur l’a confirmé ce mardi 18 mars et indique que ces titres continueront à paraître sous sa responsabilité jusqu’au 31 mars 2027, date de fin annoncée du dispositif actuel. Dans l’intervalle, une réorganisation interne est en discussion et les abonnés doivent être informés ultérieurement de l’identité du nouvel éditeur.
18/03/2026, 17:28
Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.
18/03/2026, 17:20
Les Humanoïdes Associés et Pictavita ont une nouvelle interlocutrice presse. Léa Guillonnet est devenue, à compter de mars, la nouvelle responsable presse et communication des Humanoïdes Associés et Pictavita, il y a peu La Boîte à Bulles.
18/03/2026, 16:42
L’enquête ouverte après la perquisition de la librairie féministe Violette and Co, à Paris, pour « importation de publication destinée à la jeunesse comportant un contenu dangereux pour elle en raison de son caractère pornographique, illégal ou immoral », a été classée sans suite, ce 17 mars 2026. Aucune infraction n’ayant été retenue, la procédure engagée par le parquet s’arrête sans poursuite. L’intervention policière, vivement contestée, s’inscrivait dans un contexte de tensions récurrentes autour de l’établissement.
18/03/2026, 16:20
Le ministère de la Culture a publié, au Journal officiel du 5 février 2026, un avis de vacance (ou de vacance imminente) pour l’emploi de chef du Service du livre et de la lecture (SLL). Traduction administrative : le fauteuil ne bascule pas encore, mais la succession de Nicolas Georges – en poste depuis le début des années 2010 – s’organise.
18/03/2026, 16:06
Secteur culturel où l'évocation de la rémunération reste un sujet tabou, l'édition n'est pourtant pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes, sur ce terrain. Pour la première fois, l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication fournit un aperçu des revenus moyens et médians des artistes-auteurs. Les écarts restent conséquents.
18/03/2026, 13:35
Emmanuel Macron s’apprête à nommer Nicolas Idier comme conseiller culture à l’Élysée, révèle La Lettre. Un choix qui tranche avec les profils précédents, et notamment celui de Catherine Pégard, récemment nommée ministre de la Culture.
18/03/2026, 13:26
Le Conseil d’État et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont signé, mardi 17 mars 2026, une convention de partenariat, faisant de la bibliothèque du Conseil d’État un « pôle associé » de la BnF. Une première entre les deux institutions, qui entendent structurer une coopération scientifique et culturelle autour des collections juridiques.
18/03/2026, 13:23
La Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) a adopté en janvier 2026 une gouvernance collégiale pour représenter ses 500 maisons membres. Cette réorganisation vise à renforcer leur capacité d’action face aux mutations économiques, numériques et écologiques du secteur du livre, en s’appuyant sur une prise de décision partagée et une stratégie collective à moyen terme.
18/03/2026, 13:00
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