Un vétéran d’Amazon choisi pour diriger Simon & Schuster

Âgé de 62 ans, Greg Greeley présente un parcours peu classique pour diriger une maison d’édition. Chez Amazon, où il a travaillé pendant près de 19 ans, il a notamment supervisé les activités livres et médias, contribuant au développement de l’autoédition, de l’impression à la demande et à l’expansion du livre audio. Il a également participé au lancement d’Amazon Prime.

Après cette période, il a occupé des fonctions dirigeantes dans des secteurs variés : chez Airbnb, où il dirigeait la branche « Homes », puis chez Opentrons, spécialisée dans l’automatisation des laboratoires, avant de prendre la tête de Thrasio, une entreprise d’agrégation de marques vendues sur Amazon. Il a quitté cette dernière en 2024, dans un contexte de faillite.

Ce profil hybride — à la croisée de la technologie, du commerce et des plateformes — a pesé dans le choix du conseil d’administration. Celui-ci a mis en avant sa capacité à piloter des entreprises à la fois sur des marchés physiques et numériques, un atout jugé déterminant pour accompagner l’évolution du secteur.

Un changement de direction dans un contexte instable

Il devra notamment composer avec des tensions internes récentes. Début 2026, Simon & Schuster a confirmé des « ajustements » dans ses effectifs, incluant le départ de plusieurs éditeurs reconnus, dans un contexte de réorganisation lié à l’évolution du marché.

Ces changements ne sont pas isolés. Depuis son rachat par KKR fin 2023, l’éditeur a engagé plusieurs réorganisations, notamment dans ses activités internationales et commerciales, avec des nominations à la tête de filiales clés et une restructuration de certaines équipes pour adapter son organisation à ses nouvelles ambitions de croissance.

Plus largement, ces ajustements traduisent une recomposition interne typique des groupes passés sous contrôle de fonds d’investissement, où les enjeux de rentabilité, de développement international et d’adaptation aux mutations du marché - notamment numériques - conduisent à redéfinir les priorités éditoriales et commerciales.

Mise en vente par Paramount Global, sa maison mère, Simon & Schuster devait d’abord être rachetée par Penguin Random House dans le cadre d’une opération évaluée à plus de 2 milliards de dollars. Mais, en octobre 2022, un tribunal fédéral américain a bloqué cette fusion à la demande du Department of Justice, estimant qu’elle aurait réduit la concurrence sur le marché des droits américains des futurs best-sellers et pesé sur les avances versées aux auteurs.

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Après cet échec, Paramount a relancé le processus de cession, avant de conclure en août 2023 un accord avec le fonds KKR, finalisé le 30 octobre 2023 pour 1,62 milliard de dollars.

Intelligence artificielle et transformation des usages

La nomination de Greg Greeley intervient également alors que l’intelligence artificielle redessine en profondeur la chaîne du livre. Utilisée pour assister l’écriture, générer des contenus marketing ou encore produire des livres audio, elle suscite à la fois des espoirs et des inquiétudes.

Le nouveau dirigeant y voit un levier d’optimisation, notamment pour la distribution et la mise en avant des ouvrages, ainsi que pour le développement de nouveaux formats. Mais il insiste sur un point : les contenus resteront, selon lui, ancrés dans des voix humaines identifiées, cœur du modèle éditorial de Simon & Schuster.

Fondé il y a plus d’un siècle, Simon & Schuster demeure un acteur central du paysage éditorial américain. Son catalogue rassemble aussi bien des auteurs à succès - Stephen King, Colleen Hoover - que des figures majeures de la littérature et de la non-fiction, comme Don DeLillo, John Irving ou Bob Woodward, sans oublier de nombreuses personnalités politiques et médiatiques.

Sous la direction de Jonathan Karp, la maison a poursuivi son développement, notamment à l’international avec l’acquisition en 2024 du groupe néerlandais VBK, ainsi que dans le secteur audio et numérique.

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Jonathan Karp avait également conservé une activité éditoriale directe, continuant à suivre certains auteurs. Son nouveau projet, Simon Six, s’inscrit dans une logique opposée à l’industrialisation du secteur : une structure réduite, ne publiant que quelques titres par an, avec une attention éditoriale renforcée.

Crédits photo : Greg Greeley (Simon & Schuster)

Par Hocine Bouhadjera

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