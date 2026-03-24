IA coupables : le Conseil d’État réarme les ayants droit, sans lever tous les verrous

Il y a, dans ce rapport du Conseil d’État, une appréciable vertu : il ne se paie pas de mots. Ni grand manifeste contre l’intelligence artificielle ni posture d’effroi technologique — et pas non plus de ces promesses magiques aux créateurs, celles qui n’engagent etc.

Le document regarde en face un problème devenu banal par sa masse et vertigineux par ses effets. En résumé, des systèmes d’IA ont absorbé des quantités industrielles de contenus, tandis que créatrices et créateurs peinent à établir que leurs œuvres ont servi de carburant.

Ainsi, la proposition de loi examinée par la haute juridiction répond à cette impasse par un geste précis : instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA lorsqu’un indice lié au développement, au déploiement du système ou à ses résultats rend cette exploitation vraisemblable.

Quand la preuve manque, le droit tousse

Son analyse ne réinvente le droit d’auteur : elle desserre l’étau probatoire. Car c’est bien là que se niche le scandale pratique : les ayants droit se débattent comme de tristes diables, s’épuisant en vérifications et coïncidences — parfois même trouvent dans les productions générées des fragments troublants. Mais à ce niveau, les industries se heurtent à l’opacité des modèles, option secret des affaires, avec l’échelle démesurée des usages pour codicille.

ANALYSE - Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

Le rapport part de ce constat sans ambages : le monde de la création est au fait de l’utilisation massive et non rémunérée de contenus protégés, et constate que les productions concurrenceront (bientôt, sinon déjà…) les œuvres ainsi « pillées ». Le Conseil d’État présente d’ailleurs les artistes comme « doublement victimes » et dans l’économie du livre, on réduirait à tort cette formule à un effet de plume. Elle décrit le brutal déplacement de valeur en cours.

La proposition de loi a donc un mérite immédiat : elle redonne une prise. Le Conseil d’État rappelle qu’elle s’inscrit dans une « réponse graduée » de l’État, après l’échec d’un premier cycle de concertation conduit sous l’égide du ministère de la Culture, et avant, peut-être, d’autres outils plus offensifs. Le départ de Rachida Dati aide peut-être à envisager l’approche plus sereinement, l’ancienne locataire de Valois ayant soufflé le chaud et le froid quand elle était en responsabilité.

Le droit comme levier, pas une baguette magique

Les auteurs du texte espèrent rééquilibrer le rapport de force pour rendre des négociations possibles entre développeurs d’IA et organismes de gestion collective, parmi lesquels la SACEM, la SACD ou le SNE. Voilà pourquoi le sujet concerne directement la filière du livre. Le rapport dessine en creux bien plus qu’un outil judiciaire : il vise une nouvelle discussion sur la valeur des catalogues, la rémunération des usages et le prix réel d’une exploitation massive. Laquelle reste diluée dans l’esbroufe du progrès technique.

Pour les éditeurs, le déplacement est tout sauf théorique. Le rapport rappelle que les droits voisins couvrent aussi les éditeurs et agences de presse. Il rappelle également que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle relèvent d’un contentieux spécialisé, judiciaire, complexe, où il faut déjà identifier le titulaire, qualifier l’usage, puis vérifier s’il existait une autorisation ou une exception applicable.

En somme, la présomption peut rendre le premier verrou moins étanche, mais ne transforme pas un dossier difficile en promenade de santé. Pour l’écosystème du livre, son intérêt est ailleurs : elle peut restaurer de la crédibilité dans la menace contentieuse, donc dans la négociation. Dans un secteur où la fragmentation des acteurs affaiblit souvent la capacité de pression, cet effet-là compte presque autant que la règle elle-même.

Dans la boîte noire, beaucoup de livres et peu d’aveux

Le rapport a, sur ce point, l’intelligence de ne pas feindre l’innocence technique. Il décrit des modèles d’IA à usage général entraînés sur des volumes considérables de données, nourris par le crawling et le scraping (indexation et collecte de données) de contenus accessibles sur l’internet mondial — parfois même en piratant allégrement. Si c’est sur le oueb, autant se servir, non ?



Il souligne qu’aucun modèle de cette nature ne peut, en pratique, se développer sans recourir au moins en partie à des contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins. Sont également mentionnés plusieurs travaux sur la mémorisation des données d’entraînement.

Ilcite une décision du tribunal régional de Munich du 11 novembre 2025, dans laquelle la restitution reproductible de paroles de chansons a été regardée comme un indice sérieux d’intégration de contenus protégés dans le modèle. La leçon est nette : la boîte noire industrielle n’interdit pas la démonstration, elle en déplace seulement la difficulté.

Victoire d’étape, pas fin de partie

C’est là que l’article doit résister à la tentation du triomphalisme, car cette présomption n’inaugure pas le Grand Soir des ayants droit. La proposition de loi sénatoriale ne facilite que la première étape d’un chemin contentieux complexe. La preuve de l’originalité demeure, or le rapport rappelle longuement combien cette notion reste insaisissable, surtout dans des exploitations de masse.

Il faut encore caractériser l’atteinte, démontrer que l’usage n’était pas couvert par une autorisation, et composer avec un cadre européen déjà dense, entre directives InfoSoc, IPRED et droit d’auteur dans le marché numérique. Pour le livre, cette réalité compte plus que les slogans.

Une arme procédurale nouvelle modifie peut-être l’atmosphère des négociations, mais ne dissout ni la complexité des chaînes de droits ni la lourdeur des litiges. Et certainement pas l’inégalité de moyens entre groupes technologiques et acteurs culturels dispersés.

À LIRE - Les IA présumées coupables : au Sénat, une guillotine juridique met le droit sur le billot

Reste l’autre fragilité, plus fine et plus décisive : la notion d’indice « vraisemblable ». Le rapport explique pourquoi le seul critère de ressemblance serait insuffisant. Trop faible, il transformerait la présomption en automatisme. Trop fort, il exigerait presque la preuve complète de la contrefaçon, ruinant l’utilité du mécanisme. D’où ce choix d’un faisceau d’indices : sorties générées, publications scientifiques sur l’entraînement, expertises techniques, déclarations publiques du fournisseur, éléments obtenus en justice.

Le juge entre dans la machine, mais prudemment

Le Conseil d’État y voit un mécanisme probatoire compatible avec le procès équitable, parce qu’il organise un échange contradictoire sans abolir la défense. C’est juridiquement subtil, politiquement habile, mais aussi terriblement exigeant. Toute l’efficacité future du texte dépendra de ce calibrage. Un dispositif trop timide n’impressionnera personne ; un dispositif trop large s’exposera aussitôt à la contestation.

Il faut donc lire ce rapport pour ce qu’il est vraiment : ni une bénédiction pleine et entière ni un simple exercice d’école. Le Conseil d’État réarme les ayants droit, sans lever tous les verrous. Pour l’industrie du livre, cela change déjà beaucoup. Non parce que le conflit serait réglé, mais parce qu’il cesse d’être posé dans les termes préférés des plateformes.

On ne discute plus seulement de prouesses, d’innovation ou de fluidité des usages. On reparle de preuve, de responsabilité, de licences, donc de valeur. Et, dans ce débat-là, les catalogues, les auteurs, les éditeurs et leurs intermédiaires retrouvent enfin autre chose qu’un rôle décoratif : une position de négociation. C’est peu au regard de l’ampleur du choc. C’est déjà considérable au regard de l’impuissance installée.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com