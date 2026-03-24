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IA coupables : le Conseil d’État réarme les ayants droit, sans lever tous les verrous

Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’IAvresse, dirait-on : à ce titre, le livre aura discrètement servi de socle pour la formation des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État remet un peu de gravité dans ce carnaval d’optimisme automatique : dans les machines se nichent des catalogues entiers des droits, des contrats, des revenus. Et surtout cette vieille question que la tech déteste : qui paie quoi, et à qui ?

Le 24/03/2026 à 15:42 par Nicolas Gary

| 3 Partages

Publié le :

24/03/2026 à 15:42

Nicolas Gary

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Il y a, dans ce rapport du Conseil d’État, une appréciable vertu : il ne se paie pas de mots. Ni grand manifeste contre l’intelligence artificielle ni posture d’effroi technologique — et pas non plus de ces promesses magiques aux créateurs, celles qui n’engagent etc.

Le document regarde en face un problème devenu banal par sa masse et vertigineux par ses effets. En résumé, des systèmes d’IA ont absorbé des quantités industrielles de contenus, tandis que créatrices et créateurs peinent à établir que leurs œuvres ont servi de carburant.

Ainsi, la proposition de loi examinée par la haute juridiction répond à cette impasse par un geste précis : instaurer une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA lorsqu’un indice lié au développement, au déploiement du système ou à ses résultats rend cette exploitation vraisemblable.

Quand la preuve manque, le droit tousse

Son analyse ne réinvente le droit d’auteur : elle desserre l’étau probatoire. Car c’est bien là que se niche le scandale pratique : les ayants droit se débattent comme de tristes diables, s’épuisant en vérifications et coïncidences — parfois même trouvent dans les productions générées des fragments troublants. Mais à ce niveau, les industries se heurtent à l’opacité des modèles, option secret des affaires, avec l’échelle démesurée des usages pour codicille.

ANALYSE - Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

Le rapport part de ce constat sans ambages : le monde de la création est au fait de l’utilisation massive et non rémunérée de contenus protégés, et constate que les productions concurrenceront (bientôt, sinon déjà…) les œuvres ainsi « pillées ». Le Conseil d’État présente d’ailleurs les artistes comme « doublement victimes » et dans l’économie du livre, on réduirait à tort cette formule à un effet de plume. Elle décrit le brutal déplacement de valeur en cours.

La proposition de loi a donc un mérite immédiat : elle redonne une prise. Le Conseil d’État rappelle qu’elle s’inscrit dans une « réponse graduée » de l’État, après l’échec d’un premier cycle de concertation conduit sous l’égide du ministère de la Culture, et avant, peut-être, d’autres outils plus offensifs. Le départ de Rachida Dati aide peut-être à envisager l’approche plus sereinement, l’ancienne locataire de Valois ayant soufflé le chaud et le froid quand elle était en responsabilité.

Le droit comme levier, pas une baguette magique

Les auteurs du texte espèrent rééquilibrer le rapport de force pour rendre des négociations possibles entre développeurs d’IA et organismes de gestion collective, parmi lesquels la SACEM, la SACD ou le SNE. Voilà pourquoi le sujet concerne directement la filière du livre. Le rapport dessine en creux bien plus qu’un outil judiciaire : il vise une nouvelle discussion sur la valeur des catalogues, la rémunération des usages et le prix réel d’une exploitation massive. Laquelle reste diluée dans l’esbroufe du progrès technique.

Pour les éditeurs, le déplacement est tout sauf théorique. Le rapport rappelle que les droits voisins couvrent aussi les éditeurs et agences de presse. Il rappelle également que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle relèvent d’un contentieux spécialisé, judiciaire, complexe, où il faut déjà identifier le titulaire, qualifier l’usage, puis vérifier s’il existait une autorisation ou une exception applicable.

En somme, la présomption peut rendre le premier verrou moins étanche, mais ne transforme pas un dossier difficile en promenade de santé. Pour l’écosystème du livre, son intérêt est ailleurs : elle peut restaurer de la crédibilité dans la menace contentieuse, donc dans la négociation. Dans un secteur où la fragmentation des acteurs affaiblit souvent la capacité de pression, cet effet-là compte presque autant que la règle elle-même.

Dans la boîte noire, beaucoup de livres et peu d’aveux

Le rapport a, sur ce point, l’intelligence de ne pas feindre l’innocence technique. Il décrit des modèles d’IA à usage général entraînés sur des volumes considérables de données, nourris par le crawling et le scraping (indexation et collecte de données) de contenus accessibles sur l’internet mondial — parfois même en piratant allégrement. Si c’est sur le oueb, autant se servir, non ?

Il souligne qu’aucun modèle de cette nature ne peut, en pratique, se développer sans recourir au moins en partie à des contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins. Sont également mentionnés plusieurs travaux sur la mémorisation des données d’entraînement.

Ilcite une décision du tribunal régional de Munich du 11 novembre 2025, dans laquelle la restitution reproductible de paroles de chansons a été regardée comme un indice sérieux d’intégration de contenus protégés dans le modèle. La leçon est nette : la boîte noire industrielle n’interdit pas la démonstration, elle en déplace seulement la difficulté.

Victoire d’étape, pas fin de partie

C’est là que l’article doit résister à la tentation du triomphalisme, car cette présomption n’inaugure pas le Grand Soir des ayants droit. La proposition de loi sénatoriale ne facilite que la première étape d’un chemin contentieux complexe. La preuve de l’originalité demeure, or le rapport rappelle longuement combien cette notion reste insaisissable, surtout dans des exploitations de masse.

Il faut encore caractériser l’atteinte, démontrer que l’usage n’était pas couvert par une autorisation, et composer avec un cadre européen déjà dense, entre directives InfoSoc, IPRED et droit d’auteur dans le marché numérique. Pour le livre, cette réalité compte plus que les slogans. 

Une arme procédurale nouvelle modifie peut-être l’atmosphère des négociations, mais ne dissout ni la complexité des chaînes de droits ni la lourdeur des litiges. Et certainement pas l’inégalité de moyens entre groupes technologiques et acteurs culturels dispersés.

À LIRE - Les IA présumées coupables : au Sénat, une guillotine juridique met le droit sur le billot

Reste l’autre fragilité, plus fine et plus décisive : la notion d’indice « vraisemblable ». Le rapport explique pourquoi le seul critère de ressemblance serait insuffisant. Trop faible, il transformerait la présomption en automatisme. Trop fort, il exigerait presque la preuve complète de la contrefaçon, ruinant l’utilité du mécanisme. D’où ce choix d’un faisceau d’indices : sorties générées, publications scientifiques sur l’entraînement, expertises techniques, déclarations publiques du fournisseur, éléments obtenus en justice.

Le juge entre dans la machine, mais prudemment

Le Conseil d’État y voit un mécanisme probatoire compatible avec le procès équitable, parce qu’il organise un échange contradictoire sans abolir la défense. C’est juridiquement subtil, politiquement habile, mais aussi terriblement exigeant. Toute l’efficacité future du texte dépendra de ce calibrage. Un dispositif trop timide n’impressionnera personne ; un dispositif trop large s’exposera aussitôt à la contestation.

Il faut donc lire ce rapport pour ce qu’il est vraiment : ni une bénédiction pleine et entière ni un simple exercice d’école. Le Conseil d’État réarme les ayants droit, sans lever tous les verrous. Pour l’industrie du livre, cela change déjà beaucoup. Non parce que le conflit serait réglé, mais parce qu’il cesse d’être posé dans les termes préférés des plateformes.

On ne discute plus seulement de prouesses, d’innovation ou de fluidité des usages. On reparle de preuve, de responsabilité, de licences, donc de valeur. Et, dans ce débat-là, les catalogues, les auteurs, les éditeurs et leurs intermédiaires retrouvent enfin autre chose qu’un rôle décoratif : une position de négociation. C’est peu au regard de l’ampleur du choc. C’est déjà considérable au regard de l’impuissance installée.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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“Un livre visionnaire parle avant tout de notre époque“

Médiathécaire engagée dans le prix littéraire des Visionnaires, Nathalie Pascal participe à la sélection des romans proposés aux lecteurs. Pour elle, un texte visionnaire ne se contente pas d’imaginer l’avenir : il éclaire le présent et invite à réfléchir. À condition, insiste-t-elle, que la force du sujet s’accompagne d’une véritable écriture.

17/03/2026, 18:06

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Pourquoi Lire entre les lignes séduit autant les amateurs de casse-tête littéraire

Dans la grande foire des applications mobiles, où la couleur crie plus fort que l’idée, Lire entre les lignes avance avec l’air modeste des jeux qui n’ont qu’une arme : l’intelligence. Pas de saga, pas d’effets pyrotechniques, pas d’univers gonflé au vide. Juste des mots, des images, des pièges et ce moment délicieux où le cerveau comprend une seconde trop tard qu’il s’est fait avoir. C’est peu. C’est beaucoup.

14/03/2026, 18:09

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Entretien caviardé : Livres Hebdo juge “irrecevable” le droit de réponse de Jean-Yves Mollier

Après la modification d'un entretien sans l'accord du principal intéressé, l’historien Jean-Yves Mollier, la revue Livres Hebdo refuse à présent la publication d'un droit de réponse, selon l'avocat du professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay/Versailles-Saint-Quentin. 

13/03/2026, 16:35

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Entre Montaigne, Nerval et Pascal Quignard : le voyage littéraire d’Éric Poindron

Passionné par les auteurs mineurs, les petites éditions, le tout jeune sexagénaire Éric Poindron nous parle de livres, de voyages et d’amitié à travers un récit autobiographique qu’on pourrait qualifier d’hybride. Propos recueillis par Étienne Ruhaud.

 

13/03/2026, 15:37

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La Peuplade a 20 ans : “Plus la maison va bien, plus on peut prendre des risques”

Fondateur de La Peuplade en 2006 aux côtés de Mylène Bouchard, Simon Philippe Turcot dirige aujourd’hui une maison québécoise solidement implantée au Canada et désormais installée dans le paysage français. À l’heure des 20 ans, il revendique moins la taille que le mouvement, moins la posture que l’élan. Portrait d’un éditeur qui traverse l’Atlantique comme il défend ses livres : sans relâche.

12/03/2026, 12:34

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Pour une politique commune du jeu en tant que pratique culturelle

Le domaine du jeu, qu'il soit de société ou vidéo, accueille aujourd'hui de nouveaux publics, et se trouve de plus en plus légitimé au sein des pratiques culturelles. Ludothèques et médiathèques le rendent plus accessible, tandis que les professionnels assurent une indispensable médiation. L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et l'Association des Ludothèques Françaises (ALF) appellent, dans un texte reproduit ci-dessous, à une politique publique ambitieuse pour affirmer la place du jeu dans les lieux culturels.

11/03/2026, 11:29

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Un Cultura à Forbach : “Pourquoi faire ?”

L'enseigne de produits culturels et créatifs Cultura pourrait s'inviter prochainement à Forbach, en Moselle, après la cession d'une parcelle à Valimmo, la société foncière du groupe. La Librairie-Pâtisserie Autonome, installée dans la ville depuis juillet 2025, interpelle les candidats à la mairie sur les conséquences d'une telle installation pour le tissu commercial du centre-ville. Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la tribune adressée par les libraires aux six candidats et candidates.

10/03/2026, 16:20

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“Internet, l’eldorado utopiste qui a fini en LIDL”

Il y a environ vingt-cinq ans Thierry Théolier faisait la couverture de Technikart. Avec son look original, branché, sa casquette Paris enflammée et son style unique, l’homme était coutumier des soirées mondaines, où il venait délibérément jouer les pique-assiettes et les provocateurs. Influencé par le concept de happening, Thierry, polyvalent, s’illustre à la fois sur le web, sur scène en tant que DJ, poète-performer, mais aussi en tant qu’auteur, et en tant que théoricien, volontairement « crevard », de la dude attitude, telle qu’exposée dans le Dude manifesto, essai publié en 2015. Propos recueillis par Etienne Ruhaud.

10/03/2026, 12:08

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Jean-Yves Mollier : “Cette censure a entraîné une déformation complète de mon entretien”

Nous publions ci-dessous le texte d’un droit de réponse adressé le 2 mars 2026 au directeur de la publication du magazine Livres Hebdo par l’historien Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay / Versailles-Saint-Quentin. Ce document a été transmis par l’intermédiaire de son conseil, Me Stephan Alamowitch, avocat à la Cour.  

09/03/2026, 14:06

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Auteurs autoédités : pourquoi Amazon ne suffit plus pour vivre de ses livres

Le numérique avait promis l’émancipation ; il a surtout dressé des péages partout. Derrière l’écran lisse, des auteurs comptent des pages lues, mendient une mise en avant, regardent filer la marge et le lecteur avec. Dans cette foire aux algorithmes, Thotario entre comme un démonteur de machine : pas pour repeindre la cage, mais pour rouvrir les issues et rendre aux créateurs un territoire qu’ils avaient cessé d’habiter. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

09/03/2026, 13:58

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Le marché d'occasion numérique, un continent juridique encore inexploré

Le numérique culturel s’impose partout, mais un détail change tout : le marché secondaire demeure un désert juridique. Dans le livre comme dans le jeu vidéo, l’achat en ligne ressemble à une propriété. En réalité, il s’agit le plus souvent d’un droit d’usage personnel, encadré par des conditions générales. Je m’intéresse à cette faille depuis le jeu vidéo, mon premier terrain de culture. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.

06/03/2026, 14:53

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Face au “modèle économique planétaire mortifère” d'Amazon, “unissons-nous”

L'épisode polémique autour du partenariat noué entre Amazon et le Festival du Livre de Paris, avec l'assentiment du Syndicat national de l'édition, laissera des traces dans la chaine du livre. Il témoigne d'une présence de plus en plus banalisée de la multinationale américaine au sein de cette dernière, un constat contre lequel le collectif lyonnais TENIR ! appelle à se mobiliser, dans une tribune.

06/03/2026, 10:50

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De la Mouffe à la Cartoucherie : l’histoire d’un théâtre radical

Dans un rêve survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un ancien interprète d’Artaud retourne au Théâtre de l’Épée de Bois, comme rappelé à une filiation souterraine. De la rue Mouffetard aux laboratoires des années 1960-1970, se dessine un théâtre-champ de bataille où l’ombre d’Artaud continue de travailler les corps et les lieux. Par Ilios Chailly.

05/03/2026, 17:22

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Jean-Claude Ceccarelli : quand la réalité se mêle à la fiction pour raconter l'Histoire

ActuaLitté ouvre ses colonnes à Jean-Claude Ceccarelli, qui revient sur son goût pour les récits mêlant faits historiques et imagination romanesque. À travers ses ouvrages consacrés à Paris et à la Renaissance italienne, il évoque sa manière de faire dialoguer réalité et fiction pour raconter l’Histoire.

05/03/2026, 15:34

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“Les pratiques d’Amazon fragilisent les librairies en France comme à l’étranger”

Suite à la polémique qu'a déclenchée la présence d'Amazon au Festival du livre de Paris, édition 2026, l’association internationale des libraires francophone (AILF) a fait parvenir à ActuaLitté un communiqué. Par ce texte, l'organisation se tient solidaire du Syndicat de la Librairie française dans la dénonciation du partenariat entre le Festival du Livre de Paris et Amazon. Leur texte est proposé dans son intégralité.

04/03/2026, 10:38

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Campagne et roman : la nouvelle vague du rural noir qui chamboule la littérature contemporaine

Ils sont irlandais, gallois, néerlandais, espagnols, belges, américains, français. Ils écrivent des polars, des sagas familiales, des romans d'apprentissage, des récits autofictionnels, des fables politiques. Leurs romans se passent dans des hameaux isolés du Cantal, des marécages de Virginie, des collines de Cumbrie, des plateaux du Jura, des forêts du Jura suisse, des montagnes de Corrèze. Ce qu'ils ont en commun, c'est de faire du monde rural le territoire central de leur fiction.

03/03/2026, 19:24

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Un maire peut-il interdire un livre ? Les bibliothécaires rappellent la loi

L’Association des bibliothécaires de France réaffirme que la censure n’a pas sa place en bibliothèque, à la suite de l’intervention d’un maire auprès d’une professionnelle pour empêcher l’acquisition d’un roman. S’appuyant sur le cadre légal, l’ABF rappelle que les collections doivent être pluralistes et exemptes de toute pression idéologique, politique ou religieuse. 

03/03/2026, 13:20

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Éditeurs, agences, organisations... Quels lobbys pour le secteur du livre ?

Lobbies, groupes de pression ou d'influence... Peu importe leur dénomination, ces entités tentent d'influencer le débat public, le vote des lois et la politique de l'État. Le secteur du livre, dont les logiques sont parfois industrielles, n'échappe pas à ce phénomène. Des données publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) permettent de dresser une carte du lobbying en 2024, avec une présence forte des éditeurs et des organismes de gestion collective.

02/03/2026, 16:19

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Amazon, Microsoft, Fnac-Darty... Les lobbys des multinationales à l'assaut du livre

En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...

02/03/2026, 16:18

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Lobbys et groupes de pression : une transparence insuffisante ?

Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.

02/03/2026, 16:18

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Perrette is The New Queen – et si la laitière avait toujours eu raison ?

Les occasions de rêver, sans arrière-pensée ni messages d’alerte subliminaux, devenant assez rares, j’ai pris comme une bouffée d’oxygène, en une sorte de flash réconfortant, l’image de Perrette et de son fameux pot au lait, rendue populaire par Jean de La Fontaine (Fables, Livre VII).

02/03/2026, 15:53

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Un chef-d’œuvre oublié d’une survivante d’Auschwitz enfin publié en France

Le 6 mars paraîtra aux éditions des Syrtes La Promenade de Mária Földes, « une véritable découverte littéraire », traduit du hongrois (Transylvanie) par Catherine Fay. Un roman autobiographique publié en 1974, écrit par une autrice de langue hongroise en Roumanie, survivante de la Shoah, oubliée ensuite par les vagues de l’histoire. 

02/03/2026, 12:04

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Le tarot : un mystérieux et fascinant jeu de cartes…

À la fin du Moyen-Âge, dans les années 1430, un jeu somptueux fut créé pour le divertissement des riches aristocrates de l’Italie du Nord. Ses cartes magnifiques, enluminées et dorées à l’or fin, se répandent dans les cours italiennes. Et depuis lors, ce jeu, appelé « jeu des triomphes » puis « tarot », fascine les esprits…

02/03/2026, 11:43

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Trump bannit l’IA Claude : un scénario que John le Carré aurait reconnu

Le 27 février 2026, Donald Trump a ordonné à toute l'administration américaine de cesser d'utiliser l'IA d'Anthropic. Derrière la décision : une opération militaire au Venezuela, un garde-fou automatique, et un refus maintenu sous pression directe de la Maison-Blanche. John le Carré aurait reconnu cette histoire. Il l'avait déjà écrite.

01/03/2026, 10:02

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“Pourquoi je suis partie ? Une maison d’édition ne se construit pas avec des tableurs”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 9. Grand final. Oui, je respire encore. Il aura fallu des semaines de négociations pour aboutir. Je m'appelle Victoire. J'ai décidé de tout envoyer paître. Je vous annonce que je me casse, pour retrouver mon indépendance, dans un cadre respectueux et factuel.

27/02/2026, 16:57

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L'édition, “enjeu stratégique pour ces milliardaires en quête d’influence”

En octobre 2025, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne), vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposait une proposition de loi cherchant à empêcher « la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition ». Elle revient pour nous, à l'occasion d'un entretien, sur les motivations derrière ce texte, pensé en réponse à un phénomène qui « représente un danger pour notre démocratie ».

25/02/2026, 10:10

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Parenthèses à Hong Kong : une librairie dédiée aux rencontres et à la langue française

Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.

24/02/2026, 17:25

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Municipales 2026 : les archivistes interpellent les futurs maires

À l’approche des élections municipales de mars 2026, l’Association des archivistes français (AAF) intensifie son plaidoyer. L’organisation lance un appel national aux maires sortants candidats à leur réélection ainsi qu’à l’ensemble des futur·es candidat·es, les invitant à s’engager formellement en faveur d’une gestion rigoureuse des archives communales et intercommunales.

24/02/2026, 14:48

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Fille de pute, victime de la censure : un maire peut-il interdire un roman en médiathèque ?

Qu’une médiathèque de l’Orne reçoive des conseils du maire, quant aux ouvrages qui ont droit de cité ou non dans les étagères, voici qui étonne. Le titre du récit que Swann Dupont a publié chez Istya & Cie, peut-être – Fille de pute –, mais l’argument serait court. Dans une longue tribune, l’autrice détaille cette étonnante situation et combien l’interventionnisme de l’édile va à l’encontre du sens commun – pour ne pas dire, du bien commun.

23/02/2026, 16:43

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