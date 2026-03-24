Droit d'auteur : l'édition critique d'une oeuvre du domaine public reste protégée

La Cour de Justice de l'Union européenne a été sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Bucarest, en Roumanie, afin de trancher sur une question, en apparence du moins, assez simple : « [L]’édition critique d’une œuvre, dont l’objectif est d’établir le texte d’une œuvre originale, en consultant le manuscrit [et en l’accompagnant] de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut-elle être considérée comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur ? »

L'affaire C-649/23 fait suite à un litige, en Roumanie, autour de l’édition critique d’un ouvrage écrit en latin par le prince Dimitrie Cantemir au début du XVIIIe siècle, établie par le professeur Dan Slușanschi et publiée pour la première fois en 2001 par la maison d’édition Amarcord, établie à Timișoara. Auteur, mathématicien, compositeur, cartographe ou encore architecte, Cantemir est une figure culturelle d'envergure en Roumanie, puisqu'il est réputé être l'auteur du premier roman écrit en roumain.

Dans le cadre de son travail sur cette édition critique, Slușanschi s'était appuyé sur le manuscrit en latin de Dimitrie Cantemir, découvert en 1984 à l’université de Harvard, aux États-Unis, institution propriétaire du document depuis 1901.

Une seconde édition critique, revue et corrigée par le professeur Slușanschi lui-même, a ensuite été publiée en 2008 par Paideia (Bucarest), puis rééditée en 2010 et 2012. En 2013, deux héritiers de Slușanschi, décédé en 2008, signent une convention avec l’Institut Călinescu, les autorisant à utiliser les transcriptions et les traductions du professeur disparu dans la perspective d’une édition intégrale de l'œuvre de Dimitrie Cantemir. L'institut aurait alors mis les travaux du professeur Slușanschi à disposition de la Fundația Națională pentru Știință și Artă (FNSA), la Fondation nationale pour la science et l'art.

Liberté de choix ou contraintes de fidélité ?

Le litige survient avec les parutions, en 2015, d'une version bilingue latin-roumain d'un ouvrage en deux volumes, lequel reproduit le texte latin de l'œuvre originale de Cantemir, accompagné des notes critiques élaborées par les auteurs de la FNSA, mais aussi le texte de l’édition critique de Slușanschi parue en 2001.

Les deux héritiers ont alors saisi le tribunal de grande instance de Bucarest pour violation du droit d’auteur, en décembre 2015. En première instance, le jugement rendu en 2017 a été favorable aux héritiers, reconnaissant que l'édition de la FNSA avait « utilisé les ajouts et les corrections, non publiés à l’époque » du professeur Slușanschi, sans le mentionner ailleurs que dans des notes en bas de page.

En 2021, la cour d’appel de Bucarest a confirmé le jugement, estimant que l’édition critique de Slușanschi était une œuvre dérivée. L'Institut Călinescu et le FNSA ont alors formé un pourvoi, considérant que « le degré de liberté de l’auteur d’une édition critique est extrêmement limité » et que « les choix libres et créatifs [...] sont exclus ». En somme, l'édition critique de Slușanschi ne reflèterait pas « la personnalité de son auteur ».

La Haute Cour de cassation et de justice de Bucarest faisait alors face à un dilemme : peut-on en effet parler de choix libres et créatifs quand l'auteur d'une édition critique s'efforce d'établir le contenu d’un texte préexistant « sous une forme compréhensible et aussi proche que possible de l’intention de l’auteur de l’œuvre originale » ? Par ailleurs, une édition critique se confond-elle avec l'œuvre originale, « étant donné que son objectif est précisément d’établir le texte de l’œuvre préexistante » ?

Originalité et créativité

Au-delà du cas roumain précis, on comprend la portée de l'arrêt de la Cour : une traduction ne s'efforce-t-elle pas, ainsi, de rendre le plus fidèlement possible l'intention de l'auteur de l'œuvre originale ? Et, dans la suite des questions posées par la Haute Cour de cassation et de justice de Bucarest, se confond-elle, dans ce cas avec l'œuvre originale ? Si tel était le cas, cela signifierait que la traduction d'une œuvre, quand cette dernière entre dans le domaine public, deviendrait aussi libre de droits...

La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt (accessible en français en fin d'article), a cependant reconnu « que l’édition critique d’une œuvre tombée dans le domaine public, dont l’objectif est de restituer le texte de cette œuvre en l’accompagnant de commentaires et de l’apparat critique nécessaire, peut être considérée comme étant une œuvre protégée par le droit d’auteur ».

Elle ajoute deux conditions à cette reconnaissance : d'une part, qu’elle soit « une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier », et, d'autre part, « qu’elle puisse être identifiée avec suffisamment de précision et d’objectivité ».

Dans le cas de l’édition critique du professeur Slușanschi, ces critères étaient réunis. La cour cite ainsi, entre autres, « la structure conférée à l’ouvrage concerné », « les choix grammaticaux, lexicaux, littéraires et stylistiques effectués par l’auteur » ou « son expertise philologique, ses connaissances et sa compréhension de l’époque » de rédaction de l'œuvre.

À LIRE - Que peuvent faire les organismes de gestion collective avec l'argent des auteurs ?

Quant au caractère identifiable, l'édition critique le porte aussi, puisque « l’auteur d’une édition critique peut apporter des adaptations ou des ajouts à une œuvre, afin de restituer le sens original du manuscrit de celle-ci », de telle sorte qu'elle ne se confonde pas avec l'œuvre originale.

La réponse apportée par la CJUE à la question préjudicielle doit désormais alimenter le jugement de la Haute Cour de cassation et de justice de Bucarest, qui doit encore se prononcer sur le litige entre les héritiers de Slușanschi et les deux institutions roumaines.

L'arrêt de la CJUE dans l'affaire C-649/23 est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com