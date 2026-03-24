Allemagne : Berlin stoppe l’extension de la Bibliothèque nationale à Leipzig

Le projet concernait un cinquième bâtiment d’extension à Leipzig. Son coût total attendu dépassait 100 millions d’euros, avec un calendrier de réalisation envisagé entre 2027 et 2032. L’enjeu n’avait rien d’ornemental : il s’agissait d’accueillir des entrées physiques nouvelles ainsi que des fonds plus anciens, dont certains ne sont pas aujourd’hui conservés dans des conditions climatiques jugées suffisantes. Autrement dit, l’affaire touche au cœur matériel d’une bibliothèque nationale : stocker, protéger, transmettre.

Le gouvernement, lui, défend une autre hiérarchie des urgences. Dans sa communication officielle, Wolfram Weimer, ministre d’État à la Culture et aux Médias, explique qu’une réforme de la loi sur la Deutsche Nationalbibliothek est en préparation, afin de mieux prendre en compte l’évolution des marchés des médias, l’essor de la numérisation et la praticabilité du dépôt légal.

Berlin veut aussi rendre plus souple la mission de collecte de l’institution, notamment par « remplacement des seconds exemplaires par des exemplaires numériques ». Le raisonnement est limpide : si l’écosystème documentaire change, l’architecture de la conservation doit changer aussi.

Encore faut-il que cette inflexion n’ait pas l’allure d’un désengagement budgétaire maquillé en modernisation doctrinale. Weimer l’assure : « Bien entendu, la Fédération reste engagée envers la Bibliothèque nationale allemande, véritable chambre forte de notre patrimoine écrit, ainsi qu’envers son site de Leipzig. »

Il ajoute aussitôt : « Nous voulons toutefois recourir davantage aux possibilités de la numérisation pour l’accomplissement de sa vaste mission de collecte. » Or, l'adaptation doit aussi se lire « au regard du resserrement des marges financières dans les années à venir. » Le patrimoine, ici, rencontre la contrainte.

C’est précisément ce que le Börsenverein a dénoncé le 13 mars, en critiquant l’arrêt du chantier projeté. Son intervention, relayée dans la presse professionnelle allemande, ne relève pas du réflexe corporatiste. Elle pointe une tension plus large entre deux temporalités incompatibles : celle des arbitrages budgétaires immédiats, et celle, beaucoup plus lente, de la mémoire nationale.

Car une bibliothèque nationale n’est pas un service que l’on redimensionne comme une ligne de dépense ordinaire. Elle engage une responsabilité de long terme, d’autant plus lourde que la production imprimée persiste, malgré le numérique, et que la collecte physique demeure explicitement maintenue par le gouvernement lui-même.

Le paradoxe allemand tient tout entier là. L’État affirme que le projet n’est pas enterré, qu’il pourra encore être versé dans la procédure budgétaire en cours et débattu au Parlement. Mais en suspendant aujourd’hui l’élan du chantier, il installe un doute sur la continuité de son engagement.

Dans le monde du livre, chacun sait ce qu’un moratoire peut contenir : parfois un délai, parfois un enterrement en douceur. À Leipzig, il ne s’agit pas seulement d’un bâtiment de plus. Il s’agit de savoir à quel point une nation consent encore à donner de l’espace physique à sa mémoire écrite.

Crédits photo : Leipzig.de

Par Clément Solym

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