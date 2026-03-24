Allemagne : Berlin stoppe l’extension de la Bibliothèque nationale à Leipzig

Le coup d’arrêt a la brutalité des décisions prises au nom du réel. Le 13 mars, lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral, l’abandon du projet d’extension de la Deutsche Nationalbibliothek à Leipzig a surgi comme un signal politique net. Quelques jours plus tard, le 18 mars, le ministère délégué à la Culture a précisé qu’il s’agissait d’un moratoire et non d’une suppression définitive.
Le 24/03/2026 à 12:32 par Clément Solym
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24/03/2026 à 12:32
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Le projet concernait un cinquième bâtiment d’extension à Leipzig. Son coût total attendu dépassait 100 millions d’euros, avec un calendrier de réalisation envisagé entre 2027 et 2032. L’enjeu n’avait rien d’ornemental : il s’agissait d’accueillir des entrées physiques nouvelles ainsi que des fonds plus anciens, dont certains ne sont pas aujourd’hui conservés dans des conditions climatiques jugées suffisantes. Autrement dit, l’affaire touche au cœur matériel d’une bibliothèque nationale : stocker, protéger, transmettre.
Le gouvernement, lui, défend une autre hiérarchie des urgences. Dans sa communication officielle, Wolfram Weimer, ministre d’État à la Culture et aux Médias, explique qu’une réforme de la loi sur la Deutsche Nationalbibliothek est en préparation, afin de mieux prendre en compte l’évolution des marchés des médias, l’essor de la numérisation et la praticabilité du dépôt légal.
Berlin veut aussi rendre plus souple la mission de collecte de l’institution, notamment par « remplacement des seconds exemplaires par des exemplaires numériques ». Le raisonnement est limpide : si l’écosystème documentaire change, l’architecture de la conservation doit changer aussi.
Encore faut-il que cette inflexion n’ait pas l’allure d’un désengagement budgétaire maquillé en modernisation doctrinale. Weimer l’assure : « Bien entendu, la Fédération reste engagée envers la Bibliothèque nationale allemande, véritable chambre forte de notre patrimoine écrit, ainsi qu’envers son site de Leipzig. »
Il ajoute aussitôt : « Nous voulons toutefois recourir davantage aux possibilités de la numérisation pour l’accomplissement de sa vaste mission de collecte. » Or, l'adaptation doit aussi se lire « au regard du resserrement des marges financières dans les années à venir. » Le patrimoine, ici, rencontre la contrainte.
C’est précisément ce que le Börsenverein a dénoncé le 13 mars, en critiquant l’arrêt du chantier projeté. Son intervention, relayée dans la presse professionnelle allemande, ne relève pas du réflexe corporatiste. Elle pointe une tension plus large entre deux temporalités incompatibles : celle des arbitrages budgétaires immédiats, et celle, beaucoup plus lente, de la mémoire nationale.
Car une bibliothèque nationale n’est pas un service que l’on redimensionne comme une ligne de dépense ordinaire. Elle engage une responsabilité de long terme, d’autant plus lourde que la production imprimée persiste, malgré le numérique, et que la collecte physique demeure explicitement maintenue par le gouvernement lui-même.
Le paradoxe allemand tient tout entier là. L’État affirme que le projet n’est pas enterré, qu’il pourra encore être versé dans la procédure budgétaire en cours et débattu au Parlement. Mais en suspendant aujourd’hui l’élan du chantier, il installe un doute sur la continuité de son engagement.
Dans le monde du livre, chacun sait ce qu’un moratoire peut contenir : parfois un délai, parfois un enterrement en douceur. À Leipzig, il ne s’agit pas seulement d’un bâtiment de plus. Il s’agit de savoir à quel point une nation consent encore à donner de l’espace physique à sa mémoire écrite.
Crédits photo : Leipzig.de
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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19/03/2026, 11:11
Le cabinet de la ministre de la Culture accueille deux nouveaux conseillers. Hélène Dalifard est ainsi chargée de la presse et de la communication, tandis que Christophe Pacohil hérite pour sa part d'un poste de « conseiller spécial » auprès de Catherine Pégard.
19/03/2026, 09:46
DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.
19/03/2026, 09:15
Disney a mis fin à la licence confiée à Unique Heritage Media pour l’édition en français de plusieurs magazines, dont Le Journal de Mickey et Picsou Magazine. L’éditeur l’a confirmé ce mardi 18 mars et indique que ces titres continueront à paraître sous sa responsabilité jusqu’au 31 mars 2027, date de fin annoncée du dispositif actuel. Dans l’intervalle, une réorganisation interne est en discussion et les abonnés doivent être informés ultérieurement de l’identité du nouvel éditeur.
18/03/2026, 17:28
Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.
18/03/2026, 17:20
Les Humanoïdes Associés et Pictavita ont une nouvelle interlocutrice presse. Léa Guillonnet est devenue, à compter de mars, la nouvelle responsable presse et communication des Humanoïdes Associés et Pictavita, il y a peu La Boîte à Bulles.
18/03/2026, 16:42
L’enquête ouverte après la perquisition de la librairie féministe Violette and Co, à Paris, pour « importation de publication destinée à la jeunesse comportant un contenu dangereux pour elle en raison de son caractère pornographique, illégal ou immoral », a été classée sans suite, ce 17 mars 2026. Aucune infraction n’ayant été retenue, la procédure engagée par le parquet s’arrête sans poursuite. L’intervention policière, vivement contestée, s’inscrivait dans un contexte de tensions récurrentes autour de l’établissement.
18/03/2026, 16:20
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