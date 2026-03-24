Un timbre dédié au Discours de la servitude volontaire de La Boétie

L’émission prend la forme d’un timbre en taille-douce représentant Étienne de La Boétie, accompagné du titre de son œuvre. Le format retenu est de 30 x 40,85 mm, avec une présentation en feuilles de 15 unités. Sa valeur faciale est fixée à 1,52 €, correspondant à l’affranchissement d’une lettre verte de 20 grammes.

La commercialisation débutera officiellement le 18 mai 2026 dans de nombreux bureaux de poste, mais aussi par abonnement, correspondance et via le site internet de La Poste. Le timbre sera également disponible au Musée de La Poste à Paris, ainsi qu’au Carré d’Encre à partir du 19 mai.

Les ventes anticipées organisées mi-mai s’inscrivent dans une logique territoriale liée à la biographie de l’auteur. Elles se tiendront notamment à Sarlat-la-Canéda, où il est né en 1530, et au Taillan-Médoc, où il est décédé en 1563. Une séance de dédicaces par le graveur Pierre Bara est prévue à Sarlat-la-Canéda le 15 mai.

Une analyse du pouvoir avant-gardiste

Rédigé au XVIe siècle, le Discours de la servitude volontaire examine les ressorts de la domination politique. Étienne de La Boétie y soutient que la tyrannie repose principalement sur l’adhésion des individus, plus que sur la contrainte exercée par le pouvoir.

L’auteur décrit une société dans laquelle la soumission devient une habitude, entretenue par différents mécanismes sociaux. Il évoque notamment l’influence de l’éducation, de la coutume ou encore des avantages accordés par les dirigeants pour maintenir l’obéissance.

Il développe également l’idée d’une organisation pyramidale du pouvoir, où chaque niveau contribue à maintenir l’ensemble. « Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres » : cette affirmation souligne la possibilité d’un renversement du système par un refus collectif d’obéir.

Une œuvre diffusée après la mort de son auteur

Le texte n’a pas été publié du vivant de La Boétie, alors conseiller au parlement de Bordeaux. Après sa mort à 32 ans, sa diffusion reste incertaine, notamment en raison de la portée politique de son contenu.

Il est finalement édité en 1574 sous le titre Contr’un, dans un contexte de tensions religieuses et politiques. Le texte est alors repris par les monarchomaques, opposés à la monarchie absolue et engagés dans les débats de leur temps.

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Cette publication contribue à inscrire durablement le Discours de la servitude volontaire dans l’histoire des idées politiques. L’émission du timbre s’inscrit dans la continuité des initiatives visant à valoriser ce type d’héritage à travers la philatélie.

Crédits illustration : La Poste

Par Ewen Berton

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