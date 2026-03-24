Andrzej Sapkowski, créateur de The Witcher, sera à la Foire du livre de Bruxelles

Il suffit de parcourir la programmation pour s’en rendre compte : l’imaginaire n’est pas cantonné à un espace, ni à un seul genre. Il circule. Il relie.

D’abord, une présence qui ne passe pas inaperçue. Andrzej Sapkowski. L’auteur de The Witcher figure parmi les invités les plus rares de cette édition. L’écrivain polonais se déplace peu — et sa venue à Bruxelles prend, de fait, une dimension particulière. Son univers, largement diffusé au-delà du livre, s’est imposé dans la culture populaire.

Dans son sillage, une autre génération d’autrices attire l’attention. Julie Soto, très attendue, incarne ce courant de la romantasy qui mêle codes sentimentaux et mondes imaginaires. Laura Swan s’inscrit dans cette dynamique. Tashan Mehta, publiée aux éditions L’Atalante, partage quant à elle une rencontre avec Christelle Dabos autour de leurs univers respectifs. Avec La Passe-miroir, cette dernière a su fédérer un lectorat fidèle et nourrir de nombreuses discussions.

Mais l’imaginaire ne se limite pas aux mondes fantastiques. La rencontre autour du thème « Le passé ne meurt jamais » explore la persistance du passé et sa manière d’imprégner le présent, un motif récurrent dans le polar.

Autre terrain : celui du futur. Plusieurs rendez-vous abordent les fake news et les deepfakes dans la littérature, en lien avec les dérives possibles des sociétés contemporaines. Cette réflexion prend également une dimension européenne. Dans le cadre de « Place à l’Europe », des regards croisés viennent enrichir la programmation.

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Et puis, il y a l’image. Le Quartier Manga propose une exposition consacrée au manga taïwanais, mettant en avant ses spécificités narratives et graphiques. Ce qui se dessine, au fil de ces rendez-vous, c’est une circulation entre les genres et les formats : fantasy, polar, romantasy, manga.

À Bruxelles, l’imaginaire sert ici de fil conducteur pour relier ces propositions.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0

Par Inès Lefoulon

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