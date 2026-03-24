Michelle Perrot : une vie de recherche désormais aux Archives nationales

Ce dépôt est l’aboutissement de près de dix années de travail. Il aura fallu près de dix ans pour trier, classer et inventorier l’ensemble des documents, selon un processus mené de manière progressive, à raison d’une journée de travail hebdomadaire, rapporte le journal de 8h de France Culture, signé Margot Delpierre.

Quatre axes structurent le fonds Perrot

À l’origine de cette démarche, la conservatrice Denise Ogilvie, qui a convaincu l’historienne d’organiser et de transmettre ses papiers, avant d’en assurer elle-même le traitement sur la durée.

Ce patient travail d’archivage a permis de faire émerger quatre grands ensembles thématiques structurants : l’histoire des femmes et des féminismes, champ auquel Michelle Perrot est indissociablement liée, mais aussi le travail et les grèves, l’histoire de la vie privée, ainsi que l’univers carcéral. Autant de domaines qui dessinent, à travers les archives, une véritable cartographie intellectuelle de son parcours.

L’ensemble bénéficie aujourd’hui d’un inventaire particulièrement détaillé - un niveau de description encore rare, réservé à quelques fonds majeurs. Les Archives nationales indiquent que ce fonds, conservé sous la cote 757 AP, s’inscrit pleinement dans leur mission de conservation et de mise à disposition des archives privées contemporaines, consultables sur le site de Pierrefitte-sur-Seine.

L’historienne a avant tout conservé des documents utiles à son travail : notes de lecture, dossiers, esquisses de projets. Ces matériaux sont souvent accompagnés de notes dites « de prospective », où apparaissent idées et pistes de recherche. Sur certaines d’entre elles, de simples mentions — « ut » pour « utiliser » — signalent les éléments à exploiter ultérieurement.

Une journée pour éclairer le fonds

La richesse de cet ensemble a été mise en lumière lors d’une journée d’étude organisée aux Archives nationales, en présence de Michelle Perrot, aujourd’hui âgée de 97 ans. À cette occasion, la directrice de l’institution, Marie-Françoise Limon-Bonnet, saluait une œuvre qui a formé des générations de chercheurs : « Nous sommes toutes et tous vos élèves », déclarait-elle.

« Je suis le témoin de l’évolution de l’enseignement de l’histoire, de l’évolution des manières de faire et de raconter l’histoire », a également souligné l’historienne, qui n’a rien perdu de sa passion pour sa discipline ni de son intérêt pour la littérature, qu’elle considère comme un véritable « matériau pour l’Histoire ». En parallèle, Michelle Perrot a fait don de ses ouvrages consacrés à l’histoire des femmes et du genre à la bibliothèque de l’université Paris 8.

Une exception toutefois : Michelle Perrot a conservé chez elle les ouvrages liés à George Sand, auxquels elle reste particulièrement attachée.

La rencontre s’est achevée par une table ronde réunissant, autour de Michelle Perrot, le philosophe Jacques Rancière, l’historien Philippe Artières et Laure Adler, journaliste et ancienne étudiante de l’historienne. « Michelle Perrot parle de ceux qui n’ont pas la parole : les ouvriers, les femmes, les révolutionnaires. Pour moi, Michelle est d’abord une écrivaine. Je commence toujours à lire ses livres à voix haute pour m’imprégner de son rythme, ses mots et sa sensibilité », a-t-elle confié. Une centaine de participants ont assisté à cette journée d’étude, ponctuée d’échanges avec l’historienne.

Face à ses propres archives, Michelle Perrot adopte toutefois une posture de retrait. « Je n’ai pas beaucoup revu mes archives. Je suis un peu étonnée de pourquoi il y a ça. Je me pose à moi-même des questions sur mon itinéraire intellectuel. Mais ça, je n’ai pas envie de le faire. Ce n’est plus à moi de le faire », confiait-elle, laissant aux chercheurs le soin d’interpréter ce corpus.

Une pionnière de l’histoire sociale

Historienne majeure du contemporain, Michelle Perrot s’est imposée comme l’une des figures centrales du renouvellement de l’histoire sociale en France. Formée à la Sorbonne sous la direction d’Ernest Labrousse, elle débute par des travaux sur le mouvement ouvrier et les grèves du XIXe siècle, avec une attention constante aux classes populaires et aux formes de conflictualité sociale.

Sa carrière universitaire, notamment à l’université Paris-Diderot, s’inscrit dans cette volonté de « faire l’histoire par le bas », en s’intéressant aux anonymes, aux marges et aux silences des archives. Elle travaille également sur le système carcéral, en dialogue avec des figures comme Michel Foucault, et participe activement aux renouvellements méthodologiques de l’histoire sociale dans les années 1960-1980.

À partir des années 1970, Michelle Perrot joue un rôle pionnier dans l’émergence de l’histoire des femmes et du genre en France. Elle contribue à faire entrer ces objets dans l’université, notamment avec la création de cours et de groupes de recherche dédiés, et dirige avec Georges Duby la monumentale Histoire des femmes en Occident. Son œuvre explore les invisibilités, les rapports de pouvoir et les conditions d’existence des femmes dans l’histoire, tout en articulant engagement intellectuel et réflexion féministe.

À LIRE - Les archives Sagan rejoignent l’IMEC en Normandie

Militante, engagée contre la guerre d’Algérie ou dans les luttes féministes, elle n’a cessé de défendre une histoire attentive aux voix minorées. Par ses travaux comme par son enseignement, elle a profondément marqué plusieurs générations de chercheurs, contribuant à faire de l’histoire des femmes un champ central de la recherche historique contemporaine.

Crédits photo : Le bâtiment des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, conçu par l’architecte Massimiliano Fuksas (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com