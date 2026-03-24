Les fallacieux de Guillaume Clicquot : anatomie d’une duplicité

Alors quand on apprend qu’un nouveau roman de cet auteur scénariste arrive dans les librairies, on se réjouit d’avance. Surprise pour celui-ci, on ne rit pas avec ses personnages, on grince des dents voire on se retient de leur foncer dedans tant ils sont détestables, on aurait dû se méfier avec le titre : Les fallacieux.

Fallacieux vient du latin fallacia qu’on traduit par tromperie, duperie. Guillaume Clicquot nous plonge dans l’univers cynique des fils à papa biberonnés aux rallyes et aux études HEC. Un huis clos dans une clinique chic dans laquelle un patient appelé « Robert » tétraplégique à la suite d’un accident de kayak, demande un suicide assisté.

Le professeur qui suit ce patient, demande à une jeune consœur d’examiner ce cas en restant toute une nuit à ses côtés afin de confirmer ou d’infirmer sa demande. Robert entreprend alors un long récit sur sa vie de trader, qui a commencé par un crime.

Le talent de Guillaume Clicquot tient dans une écriture sans fausses notes, un art de nous immerger sans ménagement dans un monde qui n’est pas le nôtre pour être au plus près de ses héros et partager leur déconvenue ou leur combat, et ce, toujours avec humour, avec lui, on ne se moque pas, on rit avec.

Mais ici, si on reconnaît la qualité des répliques et le sens aigu des portraits de familles, c’est un autre registre, celui d’un personnage sans scrupule qui va pendant toute une nuit détailler comment fonctionne le monde de la finance, dévoiler comment, avec perfidie et sans aucune ombre de remord, il a réussi un hold-up sur une entreprise à la suite d’un pari stupide avant de conduire un homme probe, mais naïf, au désespoir.

Guillaume Clicquot n’a rien perdu de sa plume acérée, de ses petites touches pour nous décrire un monde fait d’arrogance, de mépris, d’une classe sociale qui se côtoie de génération en génération, s’entraide, afin de maintenir son rang et son ascendance sur les autres.

Dans les précédents romans, c’étaient des héroïnes qui étaient au-devant la scène et méritaient toute notre sympathie ou empathie, dans celui-ci, ce sont des hommes et ils ne méritent aucune indulgence de notre part. Oui, Guillaume Clicquot raconte cliniquement l’impudence de deux jeunes as de la finance, aidés par leur bourgeois de pères à dégommer une entreprise familiale pour en prendre le contrôle comme on prend plaisir sur un stand de tir à la fête foraine, mais le lot à gagner in fine est peut-être trop lourd à supporter.

L’auteur a mis plusieurs années à écrire ce roman, et trouver un éditeur. En France, on n’aime pas les mélanges de genre, même s’ils sont synonymes de succès. Ce roman devrait être distribué dans les écoles de commerces en début d’année scolaire pour alerter les étudiants sur les risques d’avanies encourues, la perte d’une certaine éthique dans ce milieu.

Mais l’argent est-il moral ? Le capitalisme est une machine huilée par l’avidité et le manichéisme, le rêve du confort et de l’autosatisfaction passe très souvent par des coups bas, des tromperies, on gagne beaucoup à perdre une partie de son âme.

Les fallacieux ont de beaux jours devant eux tant que ce monde sera gouverné par une finance aveugle à l’humain, et Guillaume Clicquot s’est appuyé sur une histoire familiale pour nous raconter ce qu’il déteste le plus dans notre société. Éloigné de la comédie, l’auteur se dévoile en un La Bruyère contemporain, maitrisant la subtilité des caractères de notre époque.

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Par Christian Dorsan

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