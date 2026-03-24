En Russie, Rostelecom ferme Wink Книги et secoue le marché du livre audio

Le signal paraît modeste, presque technique : un service ferme, un catalogue disparaît d’une interface, une offre s’efface d’un bouquet d’abonnements. Mais la fermeture de Wink Книги, annoncée autour du 20 mars par Kommersant, dit davantage qu’un simple retrait de produit. Elle éclaire, en Russie, la brutalité d’un marché du livre audio désormais dominé par des effets de taille, des logiques d’écosystème et des coûts d’acquisition que tous les acteurs ne peuvent plus soutenir.

Lancé en 2024, le service de Rostelecom affichait en 2026 un catalogue de 40.000 audiolivres. Selon Kommersant, il comptait 50.000 abonnés à la fin de 2024, d’après les données de J’son & Partners Consulting.

L’échelle n’avait rien de dérisoire sur le papier. Elle reste pourtant insuffisante dans un secteur où la masse critique ne se mesure plus seulement au nombre de titres, mais à la capacité de retenir l’usager dans une offre globale, mêlant vidéo, musique, lecture et services annexes. L’abonnement ne se vend plus par segment : il s’impose par enveloppe.

La justification avancée mérite d’être lue sans fard. Relayant un message de Maksim Petrovski, directeur des services médias de Wink, le média russe rapporte que le projet ne correspondait plus aux priorités du groupe. Il évoque un « marché complexe », la présence d’« acteurs forts », une « audience étroite » et un coût d’acquisition trop élevé.

La formule, traduite du russe, a la sécheresse des décisions déjà prises : « Après avoir essayé pendant six mois de faire décoller les livres, nous avons compris que cela ne correspond pas aux priorités actuelles de l’entreprise. » Elle ne dit pas l’échec du livre audio. Elle décrit plutôt le tri impitoyable auquel procèdent désormais les grands opérateurs.

Car, dans le même temps, le marché russe du livre numérique continue sa progression. D’après les chiffres présentés en février 2025 et rapportés par Real Noevremya, les ventes de livres numériques ont progressé de 30 % en 2024, à 18,9 milliards de roubles. Le segment des audiolivres, à lui seul, a crû de 40 %, à 6,6 milliards de roubles.

Plus révélateur encore, les revenus issus des abonnements ont bondi de 72 %, à 7,9 milliards de roubles, sous l’effet de l’essor des grandes plateformes écosystémiques, notamment Yandex Books et Stroki. Le paradoxe est donc net : le marché monte, mais il se concentre.

C’est là que Wink Книги devient un symptôme. Sa disparition n’infirme pas la dynamique du livre audio ; elle confirme au contraire que la croissance du secteur profite d’abord aux acteurs capables d’absorber les coûts, d’adosser la lecture à d’autres usages et d’installer la consommation dans un abonnement large, presque invisible. En 2024, LitRes détenait encore 50 % du marché russe du livre numérique. Dans un tel paysage, exister ne suffit plus. Il faut peser.

La fermeture de Wink Книги rappelle ainsi une évidence que le secteur éditorial connaît bien : l’abondance de catalogue ne garantit ni l’audience ni la rentabilité. Quarante mille audiolivres peuvent impressionner ; ils ne forment pas à eux seuls un modèle.

Comme sur d'autres territoires, le livre audio russe entre dans une phase moins pionnière, plus industrielle, où la question n’est plus seulement de proposer des contenus, mais de savoir qui possède la puissance de distribution, la fidélité des abonnés et le temps d’écran. Derrière la disparition d’un service, c’est toute une recomposition qui se laisse lire.

Crédits photo : Wink Книги

Par Cécile Mazin

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