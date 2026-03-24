Étonnants Voyageurs 2026 : Pierre Lemaitre invité d’honneur et les sagas au cœur de la programmation

La liste des invités témoigne d’une large ouverture internationale, fidèle à l’identité du festival. Des auteurs venus d’Europe, d’Afrique, d’Asie ou des Amériques figurent dans la programmation, parmi lesquels Kaouther Adimi, Kapka Kassabova, Michael Crummey, Dinaw Mengestu, Donald Ray Pollock ou encore Jón Kalman Stefánsson.

Cette diversité se retrouve aussi dans les parcours, avec des écrivains liés à plusieurs espaces culturels, comme Yahia Belaskri (France/Algérie), Ananda Devi (France/Maurice), Adama Diop (France/Sénégal) ou Scholastique Mukasonga (France/Rwanda).

La scène française occupe une place importante, avec la présence d’auteurs confirmés et de figures issues de différents champs d’écriture : Laurent Gaudé, Sorj Chalandon, Franck Bouysse, Philippe Besson, Jérôme Ferrari, Éric Vuillard, Riad Sattouf ou encore Camille de Toledo.

À ces noms s’ajoutent des auteurs de bande dessinée, des essayistes, des journalistes, ainsi que des réalisateurs et artistes, confirmant la dimension transversale du festival. Depuis sa création en 1990, Étonnants Voyageurs revendique une programmation qui dépasse les seuls cadres de la littérature pour inclure films documentaires, créations scéniques et performances.

Chaque année, l’événement rassemble à Saint-Malo un large public autour d’un programme dense, qui mêle rencontres, projections et lectures. Cette édition ne déroge pas à ce format, avec près de 200 cafés littéraires et rencontres annoncés, auxquels s’ajoutent une cinquantaine de projections et une trentaine de lectures, spectacles et performances.

Pierre Lemaitre et la question des récits au long cours

Grand invité de cette 36e édition, Pierre Lemaitre participera à plusieurs rencontres avec les lecteurs. Sa présence s’inscrit dans l’actualité de la publication des Belles Promesses (Calmann-Lévy, 2026).

Né à Paris, l’écrivain a d’abord enseigné avant de se consacrer à l’écriture. Il a été récompensé par de nombreux prix littéraires, dont le prix Goncourt en 2013 pour Au revoir là-haut, premier volet de la trilogie Les Enfants du désastre. Ce roman a également été adapté au cinéma, avec un César de la meilleure adaptation en 2018.

Ses livres s’inscrivent dans une tradition romanesque qui mêle intrigue, tension narrative et ancrage historique. Le festival souligne un travail marqué par « un rythme haletant, un humour omniprésent » et une attention particulière portée aux personnages et aux rebondissements.

Avec Les Belles Promesses, il poursuit et achève un cycle consacré aux Trente Glorieuses, amorcé avec Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. Le roman s’ouvre sur « un incendie, un bébé… et un sanglier », et suit la famille Pelletier dans un contexte de transformations urbaines, de tensions sociales et de dilemmes moraux.

Séries, romance et nouvelles dynamiques du récit

L’édition 2026 développe un cycle thématique consacré aux formes sérielles, en s’intéressant à des genres variés, de la dystopie à la fiction politique en passant par la romance. L’objectif est d’examiner l’essor de ces formats et leur place croissante dans le paysage éditorial.

Le festival évoque un mouvement de fond : « le roman contemporain se donne de plus en plus à lire en séries ». Cette évolution est mise en relation avec l’influence des séries télévisées et des plateformes, qui ont réinstallé des récits au long cours dans les pratiques culturelles.

Plusieurs auteurs invités illustrent cette dynamique. Laurent Gaudé ou Benjamin Dierstein ont récemment développé des cycles narratifs où les personnages et les univers se déploient sur plusieurs livres, dans des registres allant de la dystopie à la fiction politique.

Le festival accorde également une place spécifique à la romance, présentée comme un genre largement structuré en séries et en sagas. Pour la première fois, des auteurs et autrices de romance seront invités, à la fois dans le salon du livre et dans les rencontres, afin d’aborder ce phénomène éditorial.

Un festival entre littérature, images et formes hybrides

Au-delà de sa programmation littéraire, le festival Étonnants Voyageurs conserve une dimension pluridisciplinaire. Films et documentaires de création occupent une place importante, et souvent en dialogue avec les textes et les auteurs invités.

Le festival propose également des lectures, des spectacles et des performances, qui prolongent les œuvres dans d’autres formes d’expression. Cette approche vise à décloisonner les pratiques et à faire circuler les récits entre différents supports.

Un salon du livre gratuit de 3000 m² complète le dispositif, en réunissant auteurs, éditeurs et libraires. La littérature jeunesse constitue un autre axe structurant, avec des propositions destinées aux publics scolaires et aux jeunes lecteurs.

Installé à Saint-Malo, le festival s’inscrit dans le paysage des grandes manifestations littéraires européennes. Il poursuit une ligne fondée sur l’ouverture internationale, la diversité des formes et l’attention portée aux évolutions contemporaines du récit.

Crédits illustration : Festival Étonnants Voyageurs

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com