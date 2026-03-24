20 000 € à la clé : voici les finalistes du Grand prix du Roman Michel Reybier 2026

Doté de 20.000 €, ce prix distingue un roman francophone publié au cours des douze derniers mois, en mettant en avant des œuvres de fiction qui se signalent par la qualité de leur écriture, la force de leur récit et la singularité de leur regard sur le monde contemporain.

Le lauréat sera annoncé en avril 2026.

Cinq titres figurent dans la sélection finale :

Protocoles, de Constance Debré, Flammarion

Une Forêt, de Jean-Yves Jouannais, Albin Michel

Debout, comme une reine, d’Emily Barnett, Gallimard

Les années souterraines, de Hugo Lindenberg, Flammarion

Les courants d’arrachement, d’Élise Lépine, Grasset

Le jury réuni pour cette édition rassemble Mathias Enard, Alice Zeniter, Catherine Cusset et Virginie Bloch-Lainé.

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Le prix a été lancé à l’initiative de Karen Reybier. Les échanges et les délibérations se tiendront à La Réserve Paris, adresse du groupe Michel Reybier Hospitality, où se déroulera également la remise du prix.

Le Prix littéraire Michel Reybier 2025 a été attribué à Sylvain Prudhomme pour son ouvrage Coyote, paru en 2024.

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Par Hocine Bouhadjera

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