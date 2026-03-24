20 000 € à la clé : voici les finalistes du Grand prix du Roman Michel Reybier 2026

Le Grand prix du Roman Michel Reybier a dévoilé sa sélection de finalistes pour son édition 2026. La récompense salue chaque année un roman francophone publié au cours des 12 derniers mois, choisi par un jury d'auteurs et d'autrices.
Le 24/03/2026 à 11:21 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
24/03/2026 à 11:21
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Doté de 20.000 €, ce prix distingue un roman francophone publié au cours des douze derniers mois, en mettant en avant des œuvres de fiction qui se signalent par la qualité de leur écriture, la force de leur récit et la singularité de leur regard sur le monde contemporain.
Le lauréat sera annoncé en avril 2026.
Cinq titres figurent dans la sélection finale :
Protocoles, de Constance Debré, Flammarion
Une Forêt, de Jean-Yves Jouannais, Albin Michel
Debout, comme une reine, d’Emily Barnett, Gallimard
Les années souterraines, de Hugo Lindenberg, Flammarion
Les courants d’arrachement, d’Élise Lépine, Grasset
Le jury réuni pour cette édition rassemble Mathias Enard, Alice Zeniter, Catherine Cusset et Virginie Bloch-Lainé.
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Le prix a été lancé à l’initiative de Karen Reybier. Les échanges et les délibérations se tiendront à La Réserve Paris, adresse du groupe Michel Reybier Hospitality, où se déroulera également la remise du prix.
Le Prix littéraire Michel Reybier 2025 a été attribué à Sylvain Prudhomme pour son ouvrage Coyote, paru en 2024.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 07/01/2026
144 pages
Flammarion
19,00 €
Paru le 02/01/2026
112 pages
Albin Michel
16,90 €
Paru le 15/01/2026
216 pages
Editions Gallimard
20,50 €
Paru le 07/01/2026
272 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 07/01/2026
352 pages
Grasset & Fasquelle
23,00 €
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