Cognac met la Pologne à l’honneur pour sa journée Lire l’Europe

À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission.
Le 24/03/2026 à 10:52 par Dépêche
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24/03/2026 à 10:52
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La journée s’ouvre par la présentation des sélections 2026 des Prix JMJE, destinés aux lycéens, et ALÉ !, pour les collégiens, ainsi que par l’annonce du ou de la lauréat·e de la résidence Jean Monnet. Ce temps introductif structure l’événement autour de la jeunesse et des pratiques de lecture, en lien direct avec les politiques éducatives et culturelles.
Le programme accorde une place centrale à la Pologne, envisagée à travers une perspective historique et littéraire. L’intervention de Beata de Robien, écrivaine et traductrice née à Cracovie, éclaire les circulations entre langues et cultures. Son parcours, entre Pologne et France, illustre ces trajectoires européennes où l’écriture se déploie au-delà des frontières linguistiques.
L’après-midi s’organise autour de la sélection du Prix des Lecteurs et de la découverte d’auteurs et autrices polonais, en présence de Marianne Petit. Ancienne directrice de la Villa Marguerite Yourcenar, elle inscrit cette rencontre dans une logique d’« entremises littéraires », favorisant les échanges entre créateurs et publics.
Ouverte gratuitement à un large public — professionnels du livre, enseignants, lecteurs — la journée s’accompagne d’une vente d’ouvrages assurée par la librairie Le Texte Libre. Installée au Centre des Congrès La Salamandre, elle bénéficie du soutien de la Ville de Cognac et de plusieurs médiathèques départementales, confirmant une articulation étroite entre acteurs territoriaux et initiatives littéraires.
Programme détaillé ci-dessous :
Crédits photo : Pexels C 0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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