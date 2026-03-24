Agde : un festival pour croiser littérature et cinéma

Le Festival Pages & Images se tient pour la première fois à Agde avec une programmation centrée sur les liens entre œuvres littéraires et adaptations audiovisuelles. L’événement explore différents formats, du roman à la bande dessinée, en passant par le manga et le jeu vidéo. Le festival entend aborder l’adaptation comme un processus transversal, qui concerne plusieurs formes de narration et de création.

Porté par l’association Bouillon de Lecture, la librairie La Promenade au Phare et le cinéma Le Travelling, le festival repose sur une collaboration entre acteurs du livre et du cinéma. Cette organisation conjointe donne une programmation qui alterne entre propositions artistiques et temps d’échanges. L’ensemble est conçu pour être accessible à un large public.

Les formats annoncés incluent des lectures-performances, des rencontres avec des auteurs et des réalisateurs, ainsi que des conférences. Le festival met ainsi en avant des formes variées de médiation culturelle autour de la question de l’adaptation.

Une soirée Gatsby comme temps fort

Le 10 avril, une soirée est consacrée à Gatsby le Magnifique, avec la projection du film de Baz Luhrmann mettant notamment en scène Leonardo DiCaprio. Cette programmation s’inscrit dans le cadre du centenaire de la publication du roman de F. Scott Fitzgerald et de sa première adaptation au cinéma.

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Autour de la projection, plusieurs animations sont prévues en lien avec l’univers des années 1920. Le programme mentionne la présence de voitures anciennes, de musique d’époque et de danseurs de charleston, dans une volonté de replacer l’œuvre dans son contexte culturel.

La soirée, qui se déroulera au cinéma Le Travelling à Agde, inclut également une réception avec vin pétillant sans alcool. Elle constituera l’un des moments centraux de cette première édition du festival.

Crédits illustration : Warner Bros. France - Leonardo DiCaprio dans Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann (2013)

Par Dépêche

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