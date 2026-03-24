Delcourt gagne contre Oxymore : la justice annule les marques Métamorphose et Noctambule

Dans l’édition, les batailles de catalogue se mènent d’ordinaire à voix basse. Celle-ci a fini devant les juges. Le dossier ne surgit pas de nulle part et relève d’une histoire éditoriale plus ancienne. La collection Métamorphose a été lancée en 2008 chez Soleil par les deux directrices de collection et la seconde, Noctambule a suivi en 2009. En 2011, la société qu’avait fondée Mourad Boudjellal est rachetée par Guy Delcourt pour intégrer le groupe éponyme.

Une dizaine d’années plus tard, en janvier 2023, Mourad Boudjellal dévoile la création d’Oxymore au sein de Madrigall, et reforme autour de lui une équipe issue de Soleil. Dans la foulée, la maison dévoile ses premiers titres dans la collection Métamorphose, dirigée précisément par les anciennes directrices de collection. Le décor du contentieux est déjà planté : même héritage esthétique, mêmes noms, mêmes figures, mais désormais deux maisons et deux légitimités qui se font face.

La collection devenue territoire à conquérir

Sauf que le nœud juridique remonte en réalité à l’automne 2021. Le jugement, consulté par ActuaLitté, rappelle que des marques verbales et figuratives Collection Métamorphose, Métamorphose, Noctambule et Collection Noctambule ont été déposées en octobre 2021, puis enregistrées en février 2022. Après leur départ de Delcourt, les éditrices estimaient pouvoir en contrôler l’usage — à leur profit et non plus à celui de leur ancien employeur — et poursuivre le développement éditorial. C’est cette lecture que le groupe de Guy Delcourt a frontalement contestée, en demandant la nullité des marques et en dénonçant des violations contractuelles.

D’après le jugement, les deux directrices ont notifié en mars 2022 leur refus de renouveler leurs contrats de direction de collection, arrivés à échéance à la fin de cette même année. Le document mentionne aussi le licenciement pour faute grave de l’une des deux, intervenu le 3 mai 2022, puis validé par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2025. Dans cette séquence, la fracture n’est plus seulement économique : elle devient réputationnelle, tant les collections cristallisent une part de l’identité éditoriale de celles qui les ont façonnées comme de l’éditeur qui les a financées et diffusées.

Entre-temps, une médiation avait été engagée. En juin 2023, la juge des référés s’était déclarée incompétente pour trancher la question de la propriété des noms et logos, ordonnant une médiation avant un éventuel jugement au fond. À ce moment-là, Oxymore poursuivait l’usage des noms et logos en dépit de l’opposition de Delcourt – propriété d'Editis depuis janvier 2025. Ce qui apparaissait encore comme un différend de transmission s’est transformé, en quelques mois, en affrontement de souveraineté sur des marques devenues stratégiques.

Derrière les logos, une bataille de propriété

L’affaire Lulu et Nelson a encore durci la ligne de fracture. En avril 2024, Delcourt dénonçait la commercialisation des trois premiers tomes de la série, déjà publiés dans la collection Métamorphose chez Soleil, en coédition avec Hildegarde. Oxymore répliquait, dans un droit de réponse, détenir les droits d’édition à titre exclusif sur ces volumes à la suite d’accords avec les auteurs et Hildegarde, en vertu de contrats régulièrement conclus avec les auteurs. À ce titre, elle prévoyait, conformément à ses obligations d’éditeur, la publication des tomes 1 à 3 de la série, annoncée pour le 29 mai 2024.

Le jugement du 20 mars 2026 ne tranche pas toute cette guerre périphérique, mais il cite expressément le cas : il relève que les tomes 1 à 3 de Lulu et Nelson ont été republiés chez Oxymore alors qu’ils avaient déjà été achevés et publiés chez Delcourt. Sur le fond, le tribunal adopte une logique limpide. Il juge d’abord que rien, dans les contrats de direction de collection, n’avait prévu que les directrices puissent, seules, maîtriser l’usage des noms et logos une fois les contrats terminés.

Au contraire, il ressort, selon le résumé transmis avec le jugement, que l’éditeur peut continuer à exploiter les œuvres incluses dans la collection, en conservant leur identification et en rémunérant les directrices sur les ventes. Le juge souligne également que le succès et la notoriété des collections procèdent aussi des investissements de l’éditeur. Ce rappel change tout : il arrache Métamorphose et Noctambule à une pure logique d’empreinte personnelle pour les replacer dans un faisceau de relations contractuelles, commerciales et patrimoniales.

La collection n’est pas un bien privatisable

Le tribunal a tranché sans ambiguïté, considérant que les éléments « pertinents et concordants » démontrent que les marques ont été déposées dans l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers : autrement dit, de mauvaise foi. Les marques sont donc annulées. Les demandes de contrefaçon au titre du droit d’auteur et du droit des marques, formées par les directrices de collection et Mourad Prod, sont rejetées.

Puis le juge retient des agissements parasitaires et un risque de confusion : publier chez Oxymore des livres sous les noms et logos des collections revenait, selon lui, à exploiter indûment une notoriété issue à la fois du travail des éditrices et des investissements de Delcourt.

Le dispositif est ferme. Mourad Prod se voit enjoindre de cesser tout usage des signes litigieux pour identifier, promouvoir et commercialiser des livres, avec une astreinte de 500 euros par jour après quinze jours suivant la signification du jugement, plafonnée à 50.000 euros. La société doit aussi procéder au rappel effectif des ouvrages concernés dans tous les circuits de distribution, sous une autre astreinte de 500 euros par jour après quarante jours, là encore dans la limite de 50.000 euros.

Le prix juridique du conflit éditorial

L’interdiction bénéficie de l’exécution provisoire : même en cas d’appel, elle doit être appliquée. Le tribunal précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une censure des œuvres, mais d’une mesure classique de droit des marques et de parasitisme portant sur les noms et logos apposés sur les produits.

Reste la question du dommage. Le jugement retient des manquements contractuels, estime que Mourad Prod a contribué sciemment à ces violations et la condamne in solidum avec les éditrices. Delcourt obtient 15.000 euros au titre du préjudice moral lié à l’absence de publication de certains ouvrages annoncés, ainsi que 50.000 euros pour son préjudice d’image.

La demande de publication judiciaire est rejetée, mais le tribunal précise que cela n’empêche pas Delcourt de se prévaloir publiquement de l’interdiction prononcée. Au-delà du litige, la décision rappelle une réalité structurante du secteur : une collection ne constitue pas seulement une signature esthétique, mais un actif éditorial construit dans la durée, au croisement d’une direction artistique et d’investissements industriels. Autrement dit, la création ne suffit pas à en garantir la maîtrise.

Sollicités, Mourad Prod et son conseil n’ont pas encore indiqué s’ils entendaient interjeter appel.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com