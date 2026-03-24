Delcourt gagne contre Oxymore : la justice annule les marques Métamorphose et Noctambule

Ce 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt dans le conflit qui l’oppose à ses anciennes directrices de collection, ainsi qu’à la société Mourad Prod, qui possède les éditions Oxymore. Les marques liées à Métamorphose et Noctambule sont annulées, leur dépôt étant jugé effectué de mauvaise foi. De même, l’usage des noms et logos litigieux est interdit et l’éditeur obtient réparation sur plusieurs chefs de préjudice.
Le 24/03/2026 à 10:53 par Nicolas Gary
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24/03/2026 à 10:53
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Dans l’édition, les batailles de catalogue se mènent d’ordinaire à voix basse. Celle-ci a fini devant les juges. Le dossier ne surgit pas de nulle part et relève d’une histoire éditoriale plus ancienne. La collection Métamorphose a été lancée en 2008 chez Soleil par les deux directrices de collection et la seconde, Noctambule a suivi en 2009. En 2011, la société qu’avait fondée Mourad Boudjellal est rachetée par Guy Delcourt pour intégrer le groupe éponyme.
Une dizaine d’années plus tard, en janvier 2023, Mourad Boudjellal dévoile la création d’Oxymore au sein de Madrigall, et reforme autour de lui une équipe issue de Soleil. Dans la foulée, la maison dévoile ses premiers titres dans la collection Métamorphose, dirigée précisément par les anciennes directrices de collection. Le décor du contentieux est déjà planté : même héritage esthétique, mêmes noms, mêmes figures, mais désormais deux maisons et deux légitimités qui se font face.
Sauf que le nœud juridique remonte en réalité à l’automne 2021. Le jugement, consulté par ActuaLitté, rappelle que des marques verbales et figuratives Collection Métamorphose, Métamorphose, Noctambule et Collection Noctambule ont été déposées en octobre 2021, puis enregistrées en février 2022. Après leur départ de Delcourt, les éditrices estimaient pouvoir en contrôler l’usage — à leur profit et non plus à celui de leur ancien employeur — et poursuivre le développement éditorial. C’est cette lecture que le groupe de Guy Delcourt a frontalement contestée, en demandant la nullité des marques et en dénonçant des violations contractuelles.
D’après le jugement, les deux directrices ont notifié en mars 2022 leur refus de renouveler leurs contrats de direction de collection, arrivés à échéance à la fin de cette même année. Le document mentionne aussi le licenciement pour faute grave de l’une des deux, intervenu le 3 mai 2022, puis validé par le conseil de prud’hommes de Paris le 23 janvier 2025. Dans cette séquence, la fracture n’est plus seulement économique : elle devient réputationnelle, tant les collections cristallisent une part de l’identité éditoriale de celles qui les ont façonnées comme de l’éditeur qui les a financées et diffusées.
Entre-temps, une médiation avait été engagée. En juin 2023, la juge des référés s’était déclarée incompétente pour trancher la question de la propriété des noms et logos, ordonnant une médiation avant un éventuel jugement au fond. À ce moment-là, Oxymore poursuivait l’usage des noms et logos en dépit de l’opposition de Delcourt – propriété d'Editis depuis janvier 2025. Ce qui apparaissait encore comme un différend de transmission s’est transformé, en quelques mois, en affrontement de souveraineté sur des marques devenues stratégiques.
L’affaire Lulu et Nelson a encore durci la ligne de fracture. En avril 2024, Delcourt dénonçait la commercialisation des trois premiers tomes de la série, déjà publiés dans la collection Métamorphose chez Soleil, en coédition avec Hildegarde. Oxymore répliquait, dans un droit de réponse, détenir les droits d’édition à titre exclusif sur ces volumes à la suite d’accords avec les auteurs et Hildegarde, en vertu de contrats régulièrement conclus avec les auteurs. À ce titre, elle prévoyait, conformément à ses obligations d’éditeur, la publication des tomes 1 à 3 de la série, annoncée pour le 29 mai 2024.
Le jugement du 20 mars 2026 ne tranche pas toute cette guerre périphérique, mais il cite expressément le cas : il relève que les tomes 1 à 3 de Lulu et Nelson ont été republiés chez Oxymore alors qu’ils avaient déjà été achevés et publiés chez Delcourt. Sur le fond, le tribunal adopte une logique limpide. Il juge d’abord que rien, dans les contrats de direction de collection, n’avait prévu que les directrices puissent, seules, maîtriser l’usage des noms et logos une fois les contrats terminés.
Au contraire, il ressort, selon le résumé transmis avec le jugement, que l’éditeur peut continuer à exploiter les œuvres incluses dans la collection, en conservant leur identification et en rémunérant les directrices sur les ventes. Le juge souligne également que le succès et la notoriété des collections procèdent aussi des investissements de l’éditeur. Ce rappel change tout : il arrache Métamorphose et Noctambule à une pure logique d’empreinte personnelle pour les replacer dans un faisceau de relations contractuelles, commerciales et patrimoniales.
Le tribunal a tranché sans ambiguïté, considérant que les éléments « pertinents et concordants » démontrent que les marques ont été déposées dans l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts d’un tiers : autrement dit, de mauvaise foi. Les marques sont donc annulées. Les demandes de contrefaçon au titre du droit d’auteur et du droit des marques, formées par les directrices de collection et Mourad Prod, sont rejetées.
Puis le juge retient des agissements parasitaires et un risque de confusion : publier chez Oxymore des livres sous les noms et logos des collections revenait, selon lui, à exploiter indûment une notoriété issue à la fois du travail des éditrices et des investissements de Delcourt.
Le dispositif est ferme. Mourad Prod se voit enjoindre de cesser tout usage des signes litigieux pour identifier, promouvoir et commercialiser des livres, avec une astreinte de 500 euros par jour après quinze jours suivant la signification du jugement, plafonnée à 50.000 euros. La société doit aussi procéder au rappel effectif des ouvrages concernés dans tous les circuits de distribution, sous une autre astreinte de 500 euros par jour après quarante jours, là encore dans la limite de 50.000 euros.
L’interdiction bénéficie de l’exécution provisoire : même en cas d’appel, elle doit être appliquée. Le tribunal précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une censure des œuvres, mais d’une mesure classique de droit des marques et de parasitisme portant sur les noms et logos apposés sur les produits.
Reste la question du dommage. Le jugement retient des manquements contractuels, estime que Mourad Prod a contribué sciemment à ces violations et la condamne in solidum avec les éditrices. Delcourt obtient 15.000 euros au titre du préjudice moral lié à l’absence de publication de certains ouvrages annoncés, ainsi que 50.000 euros pour son préjudice d’image.
La demande de publication judiciaire est rejetée, mais le tribunal précise que cela n’empêche pas Delcourt de se prévaloir publiquement de l’interdiction prononcée. Au-delà du litige, la décision rappelle une réalité structurante du secteur : une collection ne constitue pas seulement une signature esthétique, mais un actif éditorial construit dans la durée, au croisement d’une direction artistique et d’investissements industriels. Autrement dit, la création ne suffit pas à en garantir la maîtrise.
Sollicités, Mourad Prod et son conseil n’ont pas encore indiqué s’ils entendaient interjeter appel.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Dans un paysage où les nouveautés défilent à toute vitesse et où la recommandation se fragmente, certains repères semblaient encore tenir, à l’écart du bruit. Des lieux de lecture lente, de tri, de confrontation d’idées. Leur disparition ne relève pas d’un simple ajustement économique. Elle accompagne un déplacement plus profond : celui d’une culture du livre qui change de rythme, de support et, parfois, de mémoire.
22/03/2026, 08:31
Les grandes manœuvres du livre ne sont pas l'apanage des bruyantes capitales ni des métropoles. Le groupe italien Feltrinelli a pris l’avion pour Montevideo, avec un grand projet. Une librairie, un bâtiment mythique, des ministres, un orchestre et cette vieille intuition européenne : on peut encore faire de la géographie culturelle avec des étagères.
22/03/2026, 08:09
Un roman surgit, circule, puis s’évapore, tout aussi vite qu'il était apparu. Entre emballement numérique et soupçon algorithmique, l’édition affronte une zone grise où la preuve se dérobe et la réputation vacille. Derrière Shy Girl, ce n’est pas qu’un livre qui chute, c’est une faille qui s’ouvre : qui écrit encore, et comment le démontrer quand le doute devient viral ?
21/03/2026, 10:38
Les livres n'attendent plus sagement sur une étagère qu’un lecteur discipliné se présente : désormais, il faut planter des romans dans le sable, cartographier les rencontres littéraires comme des urgences vitales et traquer les jeunes lecteurs dans le tumulte des usages numériques. Le vieux prestige du papier ne suffit plus : le monde du livre redescend dans la rue, sur la plage, dans le flux, là où l’attention se gagne à la force du réel.
21/03/2026, 09:50
Au Japon, les empires de papier finissent par tousser. Le manga, qu’on croyait lancé sur rails jusqu’à l’horizon, se découvre de nouvelles limites, pendant qu’en coulisses les grands manœuvriers de la diffusion mondiale déplacent leurs pièces. Derrière les chiffres et les acquisitions, une vieille question revient, intacte : qui parle encore quand un livre change de langue, de marché, de vitesse ?
21/03/2026, 09:34
Madrid n’en finit plus de recycler ses lieux, ses héritages, ses élites culturelles. Cette fois, ce ne sont ni un musée de plus, ni une librairie conceptuelle de façade. Dans un ancien écrin du marché de l’art, des livres, des archives, des idées sur la ville et une certaine idée du prestige intellectuel se mêlent sous le même toit. Au fond, c’est peut-être là que se joue quelque chose de plus vaste : la revanche du livre comme espace physique de pouvoir.
21/03/2026, 08:52
Il y a les livres qui traversent les frontières avec des rubans rouges, des slogans bien peignés et l’odeur douce du prestige national. Et ceux qui passent en biais, dans une valise, entre deux contrôles, parce qu’ils dérangent encore. Entre la vitrine mondiale dressée par Pékin et les étagères que Hong Kong apprend à surveiller, le monde chinois du livre révèle moins un marché qu’un champ de forces, où chaque page devient un test de puissance.
20/03/2026, 16:52
Les Belles Lettres enrichissent leur catalogue avec le lancement d’une nouvelle collection intitulée « Bibliothèque médiévale », consacrée à la traduction et à l’étude de textes majeurs du Moyen Âge.
20/03/2026, 16:51
Pierre Samson revient sur une enfance marquée par la fascination pour les machines et les images, nourrissant une réflexion sur l’émerveillement et la perception. À travers ce souvenir intime, il esquisse une conception de la littérature comme expérience sensorielle et vivante. Un regard singulier qui éclaire les enjeux et la démarche de son roman L’irréparable, publié chez Héliotrope.
20/03/2026, 16:01
Placée en redressement judiciaire il y a quelques semaines, L'Île aux livres est finalement entrée en procédure de liquidation, a appris ActuaLitté. Cette librairie jeunesse, située à Annecy (Haute-Savoie), avait été inaugurée en 1998.
20/03/2026, 13:08
Le distributeur américain Baker & Taylor a initié une procédure de sauvegarde, en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, qui permet à une structure de se placer sous la surveillance du tribunal. Une surprise, pour la chaine du livre américaine, alors que le grossiste se dirigeait vers une cessation d'activité, en fin d'année 2025.
20/03/2026, 10:49
Le 7 mai paraîtra au Seuil, La Veuve, premier roman de José Saramago, écrit en 1947 et resté inédit en France jusqu’à aujourd’hui. Traduit du portugais par Dominique Nédellec, cette publication constitue un événement éditorial en donnant accès aux débuts littéraires du futur prix Nobel de littérature.
19/03/2026, 18:32
Dans les fichiers Excel budgétaires, la culture écope régulièrement des rogatons – à la manière de l'Homme dans le mythe de Prométhée que raconte Platon. Sauf qu'au détour d’une ligne, surgit ce qui compte vraiment : des écrivains dans les classes, des bibliothèques qu’on empêche de vieillir debout, une édition qu’on refuse de laisser glisser hors champ. Au Québec, le budget 2026-2027 raconte moins un triomphe qu’une contre-offensive.
19/03/2026, 12:16
Le cabinet de la ministre de la Culture accueille deux nouveaux conseillers. Hélène Dalifard est ainsi chargée de la presse et de la communication, tandis que Christophe Pacohil hérite pour sa part d'un poste de « conseiller spécial » auprès de Catherine Pégard.
19/03/2026, 09:46
DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.
19/03/2026, 09:15
Disney a mis fin à la licence confiée à Unique Heritage Media pour l’édition en français de plusieurs magazines, dont Le Journal de Mickey et Picsou Magazine. L’éditeur l’a confirmé ce mardi 18 mars et indique que ces titres continueront à paraître sous sa responsabilité jusqu’au 31 mars 2027, date de fin annoncée du dispositif actuel. Dans l’intervalle, une réorganisation interne est en discussion et les abonnés doivent être informés ultérieurement de l’identité du nouvel éditeur.
18/03/2026, 17:28
Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.
18/03/2026, 17:20
Les Humanoïdes Associés et Pictavita ont une nouvelle interlocutrice presse. Léa Guillonnet est devenue, à compter de mars, la nouvelle responsable presse et communication des Humanoïdes Associés et Pictavita, il y a peu La Boîte à Bulles.
18/03/2026, 16:42
Le ministère de la Culture a publié, au Journal officiel du 5 février 2026, un avis de vacance (ou de vacance imminente) pour l’emploi de chef du Service du livre et de la lecture (SLL). Traduction administrative : le fauteuil ne bascule pas encore, mais la succession de Nicolas Georges – en poste depuis le début des années 2010 – s’organise.
18/03/2026, 16:06
Secteur culturel où l'évocation de la rémunération reste un sujet tabou, l'édition n'est pourtant pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes, sur ce terrain. Pour la première fois, l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication fournit un aperçu des revenus moyens et médians des artistes-auteurs. Les écarts restent conséquents.
18/03/2026, 13:35
Emmanuel Macron s’apprête à nommer Nicolas Idier comme conseiller culture à l’Élysée, révèle La Lettre. Un choix qui tranche avec les profils précédents, et notamment celui de Catherine Pégard, récemment nommée ministre de la Culture.
18/03/2026, 13:26
Le Conseil d’État et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont signé, mardi 17 mars 2026, une convention de partenariat, faisant de la bibliothèque du Conseil d’État un « pôle associé » de la BnF. Une première entre les deux institutions, qui entendent structurer une coopération scientifique et culturelle autour des collections juridiques.
18/03/2026, 13:23
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