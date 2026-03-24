Julian, une adaptation du livre de Fleur Pierets

Nina Meurisse, Laurence Roothooft ou encore Rosalia Cuevas incarnent les protagonistes du premier long-métrage de la réalisatrice belge Cato Kusters. Cette dernière a fait la découverte de Fleur Pierets et de son livre à l'occasion d'un entretien entendu à la radio, bien avant de rencontrer l'autrice.

« Découvrir à quoi elle ressemblait après a été très fort. Mais au début, elle n’était qu’une voix, et elle parlait simplement d’elle et de Julian » se souvient-elle. « Elles sont immédiatement devenues des êtres fantastiques dans mon imagination. La façon dont elle parlait de leur amour, de leur projet et de la folie dans laquelle elles ont vécu. J’ai trouvé cela incroyablement beau. J’ai dû garer ma voiture sur le bord de la route parce que je pleurais, mais en silence. »

Cato Kusters a adapté le récit de Fleur Pierets avec Angelo Tijssens (Girl, Close), en conservant la narration non linéaire de son livre. « Cela produit une conscience extrême de la notion de temps », indique-t-elle, tout en renforçant la puissance des émotions exprimées.

Par Antoine Oury

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