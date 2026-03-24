Accessibilité : la sulfureuse maison d'édition FeniXX en lice pour un fameux prix

Les finalistes 2026 des ABC International Excellence Award for Accessible Publishing

Catégorie Éditeurs

France : FeniXX

Italie : Zanichelli Editore S.p.A

Pologne : Have a Book

Catégorie Initiatives

Brésil : Fundação Dorina Nowill para Cegos

Chine : China Braille Press

Guatemala : Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala

Décernées par l'Accessible Books Consortium, partenariat public-privé dirigé par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing saluent chaque année les actions en faveur d'une plus grande accessibilité des livres pour les personnes empêchées de lire.

L'année passée, l'Accessible Books Consortium avait ainsi distingué APACE, une initiative portée par la Fondazione LIA — Libri Italiani Accessibili qui réunit éditeurs, associations professionnelles et bibliothèques spécialisées autour d’un objectif commun : préparer le secteur à l’European Accessibility Act, la directive qui imposera, dès 2025, des standards renforcés pour les publications numériques accessibles.

FeniXX, structure française présente parmi les finalistes, est une maison d'édition créée pour assurer l'exploitation d'ouvrages dits « indisponibles » — qui ne sont plus commercialisés —, numérisés par la Bibliothèque nationale de France et dont les droits numériques ont été cédés collectivement à la Sofia, organisme de gestion collective.

Cette nouvelle exploitation des œuvres s'était basée sur une loi adoptée en 2012, largement critiquée par certains auteurs parce qu'elle se passait de leur autorisation préalable et ne mettait en place aucune information individuelle effective pour s'assurer de leur consentement. La Cour de justice de l’Union européenne avait d'ailleurs condamné ce mécanisme en 2016, estimant qu’il violait la directive 2001/29/CE relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins.

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En 2017, le Conseil d’État avait à son tour annulé le décret d’application, constatant lui aussi le manquement au droit européen. FeniXX revendique aujourd'hui un catalogue de 96.000 œuvres, dont 30.000 accessibles pour les personnes en situation de handicap visuel.

La société FeniXX est aujourd'hui dirigée par Émilie Delaporte avec, comme actionnaire unique, le groupe Le Cercle de la Librairie, dont le conseil de surveillance réunit des représentants des grands groupes d'édition français (Média-Participations, Editis, Madrigall, Hachette Livre), sous la présidence de Denis Mollat, PDG de la Librairie Mollat.

Le chiffre d’affaires de la maison d'édition, entre 2023 et 2024, a chuté de presque 5 %, à 431.000 €, quand le résultat net plongeait de 36 %, à -192.000 €.

Par Antoine Oury

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