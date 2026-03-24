Un appel à candidatures pour créer des estampes autour de la tapisserie de Bayeux

La célèbre tapisserie de près de 70 mètres de long quittera prochainement Bayeux, à l'occasion d'un prêt au Royaume-Uni, jusqu'en juin 2027. Son absence ne l'empêche pas d'agiter les imaginaires et de susciter des créations : Le Radar, espace d'art actuel de Bayeux, lance ainsi un appel à candidatures pour une commande d'estampes inspirées par l'épique broderie du XIe siècle.
Le 24/03/2026 à 10:55 par Dépêche
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
24/03/2026 à 10:55
0
Commentaires
0
Partages
Lauréat en 2025 de l'appel à projets Artothèques en Ruralités, Le Radar, à Bayeux, lance une commande d'estampes inspirée par la Tapisserie de Bayeux grâce au soutien du Centre national des arts plastiques (Cnap) et du ministère de la Culture.
Avec la fermeture pour travaux du Musée de la Tapisserie en 2025 et la perspective du millénaire de Guillaume Le Conquérant en 2027, l'ambition de la commande est de développer différentes lectures de cet artefact historique tout en poursuivant une mission de soutien à la création contemporaine et un travail d'éducation à l'image pour un large public.
« Le sujet de la Tapisserie de Bayeux n'est pas à entendre de façon monolithique et il ne s'agit pas seulement d'y voir un répertoire de formes, la grammaire du point de croix ou les costumes médiévaux », rappelle Le Radar. « Véritable artefact de soft power, la Tapisserie parle de conquête, d'un changement de famille régnante et d'une nouvelle unité géopolitique alors même que la chevalerie n'en est qu'à ses balbutiements. C'est bien dans toutes ses dimensions et ces réceptions que nous invitons les artistes à s'emparer de la commande. »
Soulignant que la tapisserie est parfois présentée comme l'un des premiers exemples de bande dessinée, l'espace d'art actuel qu'est Le Radar insiste sur le fait que la pièce patrimoniale « ouvre un large cadre à même de garantir une liberté de création, de révéler la richesse et diversité des écritures dessinées contemporaines. Cette commande vise à présenter un patrimoine vivant à travers des relectures artistiques qui seront autant de points de discussions et d'échanges ».
La commande passée par Le Radar a pour objectif la réalisation d'une série d'estampes autour de la Tapisserie de Bayeux qui sera diffusée dans une série d'expositions prévues pour 2027 entre la France, le Royaume-Uni et Jersey. Les dimensions des épreuves, au format paysage, sont obligatoirement de 70 cm de haut x 100 cm de large de manière à s'inscrire dans un rapport formel à la Tapisserie de Baveux.
Les œuvres seront réalisées par l'intermédiaire de la sérigraphie dans la contrainte d'un maximum de quatre passages.
À LIRE - Pour déplacer la tapisserie de Bayeux, détricoter l'avis des experts ?
Les estampes viendront ensuite enrichir les collections de l'artothèque du Radar et pourront ainsi être empruntées par des particuliers ou encore être présentées sous forme d'exposition thématique, dans différents lieux, accompagnées par les dispositifs d'actions culturelles et éducatives du Radar.
La date limite de candidature est fixée au 17 mai prochain.
Plus d'informations sur cet appel à candidatures ci-dessous ou à cette adresse.
Photographie : détail de la tapisserie de Bayeux (Marko Kudjerski, CC BY 2.0)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dans les fichiers Excel budgétaires, la culture écope régulièrement des rogatons – à la manière de l'Homme dans le mythe de Prométhée que raconte Platon. Sauf qu'au détour d’une ligne, surgit ce qui compte vraiment : des écrivains dans les classes, des bibliothèques qu’on empêche de vieillir debout, une édition qu’on refuse de laisser glisser hors champ. Au Québec, le budget 2026-2027 raconte moins un triomphe qu’une contre-offensive.
19/03/2026, 12:16
Le cabinet de la ministre de la Culture accueille deux nouveaux conseillers. Hélène Dalifard est ainsi chargée de la presse et de la communication, tandis que Christophe Pacohil hérite pour sa part d'un poste de « conseiller spécial » auprès de Catherine Pégard.
19/03/2026, 09:46
Le ministère de la Culture a publié, au Journal officiel du 5 février 2026, un avis de vacance (ou de vacance imminente) pour l’emploi de chef du Service du livre et de la lecture (SLL). Traduction administrative : le fauteuil ne bascule pas encore, mais la succession de Nicolas Georges – en poste depuis le début des années 2010 – s’organise.
18/03/2026, 16:06
Emmanuel Macron s’apprête à nommer Nicolas Idier comme conseiller culture à l’Élysée, révèle La Lettre. Un choix qui tranche avec les profils précédents, et notamment celui de Catherine Pégard, récemment nommée ministre de la Culture.
18/03/2026, 13:26
Le Conseil d’État et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont signé, mardi 17 mars 2026, une convention de partenariat, faisant de la bibliothèque du Conseil d’État un « pôle associé » de la BnF. Une première entre les deux institutions, qui entendent structurer une coopération scientifique et culturelle autour des collections juridiques.
18/03/2026, 13:23
Institution nationale dédiée à l’art contemporain installée à Nice, la Villa Arson réunit un centre d’art, une école supérieure d’art, une résidence d’artistes, une bibliothèque spécialisée ainsi qu'une maison d'édition. Son conseil d'administration est désormais présidé par Bénédicte Alliot, sur décision de la ministre de la Culture.
18/03/2026, 10:03
Le conseiller d'État Philippe Barbat, chargé depuis 2022 de la préfiguration de la Maison du dessin de presse, a été nommé président de la commission consultative des trésors nationaux. Cette dernière examine notamment les propositions de refus du certificat d'exportation pour les biens culturels considérés comme des trésors nationaux.
16/03/2026, 11:50
Entré en tant que directeur de projet au sein de la SAS pass Culture, Pierre Mainguy a été nommé directeur général délégué. Il devient ainsi le numéro deux de la structure et travaillera en étroite collaboration avec sa présidente exécutive, Laurence Tison-Vuillaume.
12/03/2026, 09:50
Fermé depuis le 11 février 2026 à la suite d’une décision du tribunal judiciaire de Perpignan, le magasin Cultura situé dans la zone de la Porte d’Espagne a rouvert ses portes mardi 10 mars, avant même que la cour d’appel ne se prononce sur le recours de l’enseigne. Cultura affirme avoir trouvé une solution juridique avec son bailleur afin de préserver l’activité du site et les 25 emplois concernés. Les commerçants du centre-ville à l’origine de la procédure dénoncent pour leur part un contournement de la décision de justice.
11/03/2026, 12:17
Deux semaines après sa nomination au ministère de la Culture, Catherine Pégard constitue un cabinet qui renouvelle un certain nombre de personnalités à leur poste. C'est le cas de la conseillère livre, lecture, langue française et langues de France, Fleur d'Harcourt, arrivée rue de Valois en février 2025.
11/03/2026, 09:41
L’écrivain américain Dan Brown sera décoré de la médaille de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres le 14 mars 2026 à Paris. L’information a été révélée par RTL. Cette distinction, remise par le ministère de la Culture, salue l’ensemble de la carrière de l’auteur, dont les romans ont rencontré un succès mondial.
09/03/2026, 11:23
Catherine Pégard a choisi son directeur de cabinet, en misant sur un habitué du ministère de la Culture : Luc Allaire, qui était jusqu'à présent son secrétaire général, depuis 2020. Stéphane Lagier, administrateur de l'État, a pris sa place au secrétariat général, par intérim.
05/03/2026, 09:33
Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 4 mars, la ministre de la Culture Catherine Pégard a proposé la nomination de Stéphane Lagier comme secrétaire général du ministère, par intérim. Il remplace Luc Allaire, appelé à son cabinet.
04/03/2026, 16:10
Mardi 3 mars à 20 heures, Emmanuel Macron a pris la parole depuis son bureau de l’Élysée pour s’exprimer sur la guerre opposant Israël et les États-Unis à l’Iran, un conflit qui attise les tensions dans l’ensemble du Moyen-Orient. Lors de cette allocution, le président de la République a précisé la position de la France et annoncé plusieurs mesures, notamment pour assurer la sécurité des ressortissants français et renforcer la présence militaire française dans la zone. Sur son bureau, un ouvrage, et pas n'importe lequel...
04/03/2026, 11:52
Dans une communication aux acteurs culturels, l'équipe du Pass Culture a confirmé un budget de 62 millions € pour la part collective du dispositif. Le montant sera réparti sur les deux périodes scolaires de l'année 2026, de janvier à août, puis de septembre à décembre. L'année dernière, le budget réservé à cette part collective s'était avéré insuffisant face aux demandes, débouchant sur un gel des dépenses.
03/03/2026, 09:36
L'Élysée a officialisé, ce jeudi 26 février, la composition du gouvernement, sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu. À l'issue de ce remaniement et après la démission de Rachida Dati, Catherine Pégard prend ses quartiers rue de Valois. Longtemps présidente de l'établissement public du château de Versailles, elle était la conseillère culture d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025.
27/02/2026, 09:41
Le mardi 10 mars 2026, à l’initiative du Centre national du livre (CNL), la France sera invitée à interrompre le cours de sa journée pour lire pendant quinze minutes. Organisé en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et l’ensemble de ses partenaires, le Quart d’heure de lecture national célèbre cette année sa cinquième édition.
26/02/2026, 17:22
« Le combat de ma vie, c'est Paris ! », a assuré Rachida Dati sur le réseau social X, en écho à sa démission du gouvernement Lecornu II et à quelques semaines des élections municipales, pour lesquelles elle s'est portée candidate dans la capitale. Elle laisse derrière elle un bilan peu reluisant, ponctué d'effets d'annonce, de séquences navrantes et de soupçons de corruption.
26/02/2026, 09:41
Dans le Parc naturel du Perche, les 1500 habitants du village de Bretoncelles accueillent désormais une nouvelle médiathèque depuis une dizaine de jours. Projet phare de la ville, elle aura mobilisé durant 15 jours de nombreux bénévoles pour ranger les ouvrages du précédent fonds. Depuis son ouverture, elle attire l'attention des foules… pour un livre dont le maire a refusé l’achat.
24/02/2026, 16:11
Le ministère de l'Intérieur a interdit à la vente aux mineurs, par un arrêté pris ce 23 février, l'ouvrage Moi, la jeune Musulmane, écrit par le docteur Ahmad Ibn Moubarak ibn Qadhlan Al Mazru'i et publié par les éditions Ibn Badis. Paru en février 2025, le titre présente des éléments « susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance et de la jeunesse ».
24/02/2026, 10:11
Parmi les nombreux défis liés au climat, la transformation des villes pour les adapter aux bouleversements écologiques, mais aussi pour limiter leurs impacts sur l'environnement, en constitue un de taille. Si la Commission d'enrichissement de la langue française n'a pas réponse à tout, elle fournit en tout cas les outils pour formuler des propositions en français...
23/02/2026, 09:18
Au sein des filières culturelles aussi, la réflexion et les pratiques écologiques s'installent et se systématisent petit à petit. La création se met également au vert, et les structures qui l'accompagnent, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent adopter des comportements plus vertueux pour l'environnement. Des cadres juridiques sont toutefois à respecter, comme le détaille une étude proposée par le ministère de la Culture.
19/02/2026, 14:58
La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, se confronte régulièrement à différents domaines, plus ou moins techniques, afin de proposer des équivalents, en français, à des termes tirés de langues étrangères — le plus souvent l'anglais. Non pas une, mais deux listes sont consacrées au vocabulaire de l'informatique et des télécommunications.
19/02/2026, 10:15
En pleine campagne pour les municipales, la Maison de la BD s’invite dans le débat public. L’association bd BOUM, organisatrice du festival de bande dessinée créé en 1984, est formelle : « La Maison de la BD est en danger. » Une prise de parole qui a immédiatement suscité des réactions dans l’opposition...
18/02/2026, 16:38
Dans un contexte d'événements climatiques de plus en plus extrêmes, et après plusieurs incidents aux importantes conséquences patrimoniales, les autorités organisent la protection d'urgence du patrimoine culturel. Un document interministériel ORSEC, tout juste publié, vise l'anticipation des risques, mais aussi une bonne coordination des acteurs impliqués en cas de situation de crise.
18/02/2026, 10:18
Le Département des Yvelines lance « Dessins & Liberté », troisième volet de son programme pédagogique Citoyenneté. Conçu en partenariat avec Cartooning for Peace, association internationale de dessinateurs de presse, ce nouveau parcours s’adresse aux collégiens, aux jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance et aux seniors.
16/02/2026, 14:19
Le ministère de la Culture a publié un avis d'appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'un plat ovale aux armes du connétable Anne de Montmorency réalisé par l'émailleur Léonard Limosin (vers 1505-1576/1577). La scène représentée n'est autre qu'un banquet des dieux auquel est invitée Psyché, un épisode tiré des Métamorphoses d'Apulée (125-170)...
16/02/2026, 09:52
Dans une économie mondialisée, encore dominée par le dollar, difficile d'échapper aux termes tirés de l'anglais lorsque l'on évoque la finance et le secteur bancaire. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une liste d'équivalents dans la langue de Molière, pour ne pas uniquement parler taux de change et devises...
12/02/2026, 10:30
Sur proposition de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL), la ministre de la Culture Rachida Dati a nommé trois nouveaux présidents de commission. Ils prendront leurs fonctions lors des sessions de janvier et mars 2026. Ces nominations concernent les commissions Vie littéraire, Partir en Livre et Printemps des Poètes.
11/02/2026, 18:14
À l'occasion de la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est finalement exprimée au sujet de la vague d'agressions et de dégradations vécues par les librairies indépendantes ces derniers mois. « Je le redis : la violence n'a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture », a-t-elle ainsi déclaré. Sans évoquer la perquisition subie par la librairie parisienne Violette & Co, ni le comportement de son camp politique au Conseil de Paris.
11/02/2026, 12:03
Depuis quelques mois, les PFAS se sont ajoutés à la longue liste des éléments nocifs pour l'environnement et la santé humaine, dérivés des activités industrielles. Ces composés per- et polyfluoroalkylés, extrêmement résistants, se retrouvent dans l'eau, l'air, le sol et les sédiments, avec des effets délétères sur les organismes vivants. À défaut d'une méthode pour s'en débarrasser, la Commission d'enrichissement de la langue française a proposé une abréviation française, en équivalent à la version anglophone.
10/02/2026, 10:10
Avec une attention particulière portée au chrono, la Commission d'enrichissement de la langue française a publié une liste de vocabulaire relative aux sports d'hiver. Pendant les Jeux olympiques, il devient ainsi possible de commenter les exploits des concurrents sans pour autant déraper vers les anglicismes...
09/02/2026, 10:22
Lancée dans la course pour la mairie de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati devrait — a priori — abandonner la rue de Valois prochainement, selon ses propres dires. Conséquence ou coïncidence, l'équipe qui l'entoure connait quelques mouvements. Le chef de son cabinet, David Foltz, quitte ainsi ses fonctions le 9 février prochain.
04/02/2026, 09:18
Quelques semaines après les États généraux de la lecture pour la jeunesse, moment de réflexion mené conjointement avec le ministère de la Culture, l'Éducation nationale publie un livret revenant sur trois piliers considérés comme indispensables à la pratique de la lecture. Une initiative toujours utile, mais qui survient alors que le budget de l'État, imposé par un article 49.3, a tranché dans les crédits consacrés au secteur du livre et à l'éducation populaire.
03/02/2026, 11:23
L’Académie française a choisi Boualem Sansal. L’écrivain franco-algérien a été élu dès le premier tour pour occuper le siège numéro trois, resté vacant depuis la disparition, en 2021, de l’historien Jean-Denis Bredin. Âgé de 81 ans, l’auteur rejoint une institution qui compte actuellement 35 membres en exercice.
29/01/2026, 18:32
Ce mercredi 28 janvier, le Sénat a adopté le projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d'États qui, du fait d'une appropriation illicite, en ont été privés. Ce texte, qui émane donc du ministère de la Culture, doit faciliter le processus de restitution aux pays lésés, « dans une démarche résolue de réparation, matérielle et symbolique ».
29/01/2026, 15:41
Autres articles de la rubrique Métiers
Ce 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt dans le conflit qui l’oppose à ses anciennes directrices de collection, ainsi qu’à la société Mourad Prod, qui possède les éditions Oxymore. Les marques liées à Métamorphose et Noctambule sont annulées, leur dépôt étant jugé effectué de mauvaise foi. De même, l’usage des noms et logos litigieux est interdit et l’éditeur obtient réparation sur plusieurs chefs de préjudice.
24/03/2026, 10:53
À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission.
24/03/2026, 10:52
Décernés chaque année à un éditeur et à une initiative dont les actions améliorent l'accessibilité aux ouvrages, dans le monde entier, les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing seront remis lors de la Foire du livre de Bologne, le 13 avril prochain. Parmi les sélectionnés, la maison d'édition FeniXX, liée au très contesté projet ReLIRE autour des livres « indisponibles ».
24/03/2026, 10:19
Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
24/03/2026, 09:00
Ils publient, signent, dédicacent — et pourtant, nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée révèle un écart profond entre identité professionnelle et réalité économique. Être auteur ne signifie plus vivre de son travail, mais s’y maintenir, malgré tout, dans un équilibre fragile.
24/03/2026, 00:03
Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.
24/03/2026, 00:02
On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.
24/03/2026, 00:01
Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.
23/03/2026, 18:24
À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.
23/03/2026, 18:14
Lionel Jospin est mort à 88 ans. L’annonce de sa disparition, rendue publique lundi 23 mars, referme une trajectoire politique majeure, mais elle invite aussi à relire une œuvre de livres moins abondante que cohérente : chez lui, l’écrit n’a jamais servi d’ornement. Il a servi à penser, à répondre, à reprendre la main sur l’Histoire quand la politique, elle, se dérobait.
23/03/2026, 18:06
Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.
23/03/2026, 12:12
Dans les vitrines policées de l’édition commerciale, certaines langues entrent encore comme par effraction. Au Pérou, l’arrivée d’un livre en quechua chez Penguin Random House n’a rien d’un détail folklorique : elle heurte une vieille organisation des lettres, où les idiomes autochtones survivaient dans les marges pendant que le marché, lui, parlait presque exclusivement castillan.
23/03/2026, 11:09
Genre sulfureux s'il en est, déjà embarqué dans plusieurs polémiques, la dark romance s'insère au sein de la catégorie romance, en décrivant toutefois des relations amoureuses condamnées par la morale ou la loi, voire marquées par l'abus et la violence. La Commission d'enrichissement de la langue française avance l'équivalent « romance toxique » à l'anglicisme, soulignant ainsi l'aspect problématique des interactions.
23/03/2026, 10:45
Dans un paysage où les nouveautés défilent à toute vitesse et où la recommandation se fragmente, certains repères semblaient encore tenir, à l’écart du bruit. Des lieux de lecture lente, de tri, de confrontation d’idées. Leur disparition ne relève pas d’un simple ajustement économique. Elle accompagne un déplacement plus profond : celui d’une culture du livre qui change de rythme, de support et, parfois, de mémoire.
22/03/2026, 08:31
Les grandes manœuvres du livre ne sont pas l'apanage des bruyantes capitales ni des métropoles. Le groupe italien Feltrinelli a pris l’avion pour Montevideo, avec un grand projet. Une librairie, un bâtiment mythique, des ministres, un orchestre et cette vieille intuition européenne : on peut encore faire de la géographie culturelle avec des étagères.
22/03/2026, 08:09
Un roman surgit, circule, puis s’évapore, tout aussi vite qu'il était apparu. Entre emballement numérique et soupçon algorithmique, l’édition affronte une zone grise où la preuve se dérobe et la réputation vacille. Derrière Shy Girl, ce n’est pas qu’un livre qui chute, c’est une faille qui s’ouvre : qui écrit encore, et comment le démontrer quand le doute devient viral ?
21/03/2026, 10:38
Les livres n'attendent plus sagement sur une étagère qu’un lecteur discipliné se présente : désormais, il faut planter des romans dans le sable, cartographier les rencontres littéraires comme des urgences vitales et traquer les jeunes lecteurs dans le tumulte des usages numériques. Le vieux prestige du papier ne suffit plus : le monde du livre redescend dans la rue, sur la plage, dans le flux, là où l’attention se gagne à la force du réel.
21/03/2026, 09:50
Au Japon, les empires de papier finissent par tousser. Le manga, qu’on croyait lancé sur rails jusqu’à l’horizon, se découvre de nouvelles limites, pendant qu’en coulisses les grands manœuvriers de la diffusion mondiale déplacent leurs pièces. Derrière les chiffres et les acquisitions, une vieille question revient, intacte : qui parle encore quand un livre change de langue, de marché, de vitesse ?
21/03/2026, 09:34
Madrid n’en finit plus de recycler ses lieux, ses héritages, ses élites culturelles. Cette fois, ce ne sont ni un musée de plus, ni une librairie conceptuelle de façade. Dans un ancien écrin du marché de l’art, des livres, des archives, des idées sur la ville et une certaine idée du prestige intellectuel se mêlent sous le même toit. Au fond, c’est peut-être là que se joue quelque chose de plus vaste : la revanche du livre comme espace physique de pouvoir.
21/03/2026, 08:52
Il y a les livres qui traversent les frontières avec des rubans rouges, des slogans bien peignés et l’odeur douce du prestige national. Et ceux qui passent en biais, dans une valise, entre deux contrôles, parce qu’ils dérangent encore. Entre la vitrine mondiale dressée par Pékin et les étagères que Hong Kong apprend à surveiller, le monde chinois du livre révèle moins un marché qu’un champ de forces, où chaque page devient un test de puissance.
20/03/2026, 16:52
Les Belles Lettres enrichissent leur catalogue avec le lancement d’une nouvelle collection intitulée « Bibliothèque médiévale », consacrée à la traduction et à l’étude de textes majeurs du Moyen Âge.
20/03/2026, 16:51
Pierre Samson revient sur une enfance marquée par la fascination pour les machines et les images, nourrissant une réflexion sur l’émerveillement et la perception. À travers ce souvenir intime, il esquisse une conception de la littérature comme expérience sensorielle et vivante. Un regard singulier qui éclaire les enjeux et la démarche de son roman L’irréparable, publié chez Héliotrope.
20/03/2026, 16:01
Placée en redressement judiciaire il y a quelques semaines, L'Île aux livres est finalement entrée en procédure de liquidation, a appris ActuaLitté. Cette librairie jeunesse, située à Annecy (Haute-Savoie), avait été inaugurée en 1998.
20/03/2026, 13:08
Le distributeur américain Baker & Taylor a initié une procédure de sauvegarde, en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, qui permet à une structure de se placer sous la surveillance du tribunal. Une surprise, pour la chaine du livre américaine, alors que le grossiste se dirigeait vers une cessation d'activité, en fin d'année 2025.
20/03/2026, 10:49
Le 7 mai paraîtra au Seuil, La Veuve, premier roman de José Saramago, écrit en 1947 et resté inédit en France jusqu’à aujourd’hui. Traduit du portugais par Dominique Nédellec, cette publication constitue un événement éditorial en donnant accès aux débuts littéraires du futur prix Nobel de littérature.
19/03/2026, 18:32
La propagandiste, premier roman de Cécile Desprairies publié aux éditions du Seuil en 2023, était examinée par la justice française à la demande du frère et d'une cousine de l'autrice. Ces derniers estimaient que le texte portait « atteinte à la mémoire des morts » en présentant différents membres de leur famille comme des collaborateurs avec l'occupant nazi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tribunal judiciaire de Paris, tout en reconnaissant des injures, des atteintes à l'honneur et des passages outrageants, a conclu à l'absence d'une intention de nuire aux ayant droits vivants.
19/03/2026, 13:05
Les prix ne grimpent jamais seuls dans les cybercommerces : ils avancent suivant des logiques d'algorithmes, particulièrement étudiés. L’affaire Amazon raconte ce vieux réflexe des empires modernes : tout consigner quand cela sert, tout volatiliser quand le dossier se rapproche trop près du nerf. À Seattle, le prétoire n’examine plus seulement un géant : il ausculte la fabrique même de l’opacité.
19/03/2026, 11:11
DG Diffusion poursuit l’élargissement de son catalogue littéraire. Depuis janvier 2026, le diffuseur accueille les Éditions Red’Active, renforçant ainsi un positionnement tourné vers l’accompagnement de maisons indépendantes à forte identité éditoriale.
19/03/2026, 09:15
Disney a mis fin à la licence confiée à Unique Heritage Media pour l’édition en français de plusieurs magazines, dont Le Journal de Mickey et Picsou Magazine. L’éditeur l’a confirmé ce mardi 18 mars et indique que ces titres continueront à paraître sous sa responsabilité jusqu’au 31 mars 2027, date de fin annoncée du dispositif actuel. Dans l’intervalle, une réorganisation interne est en discussion et les abonnés doivent être informés ultérieurement de l’identité du nouvel éditeur.
18/03/2026, 17:28
Le groupe Madrigall engage un projet de transformation et de modernisation de son activité de distribution, présenté en début de semaine aux Comités sociaux et économiques de ses filiales concernées, Sodis et Union Distribution.
18/03/2026, 17:20
Les Humanoïdes Associés et Pictavita ont une nouvelle interlocutrice presse. Léa Guillonnet est devenue, à compter de mars, la nouvelle responsable presse et communication des Humanoïdes Associés et Pictavita, il y a peu La Boîte à Bulles.
18/03/2026, 16:42
L’enquête ouverte après la perquisition de la librairie féministe Violette and Co, à Paris, pour « importation de publication destinée à la jeunesse comportant un contenu dangereux pour elle en raison de son caractère pornographique, illégal ou immoral », a été classée sans suite, ce 17 mars 2026. Aucune infraction n’ayant été retenue, la procédure engagée par le parquet s’arrête sans poursuite. L’intervention policière, vivement contestée, s’inscrivait dans un contexte de tensions récurrentes autour de l’établissement.
18/03/2026, 16:20
Secteur culturel où l'évocation de la rémunération reste un sujet tabou, l'édition n'est pourtant pas épargnée par les inégalités entre les hommes et les femmes, sur ce terrain. Pour la première fois, l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication fournit un aperçu des revenus moyens et médians des artistes-auteurs. Les écarts restent conséquents.
18/03/2026, 13:35
La Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) a adopté en janvier 2026 une gouvernance collégiale pour représenter ses 500 maisons membres. Cette réorganisation vise à renforcer leur capacité d’action face aux mutations économiques, numériques et écologiques du secteur du livre, en s’appuyant sur une prise de décision partagée et une stratégie collective à moyen terme.
18/03/2026, 13:00
À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?
18/03/2026, 12:02
Top ArticlesBoualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde
Commenter cet article