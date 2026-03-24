Un appel à candidatures pour créer des estampes autour de la tapisserie de Bayeux

Lauréat en 2025 de l'appel à projets Artothèques en Ruralités, Le Radar, à Bayeux, lance une commande d'estampes inspirée par la Tapisserie de Bayeux grâce au soutien du Centre national des arts plastiques (Cnap) et du ministère de la Culture.

Avec la fermeture pour travaux du Musée de la Tapisserie en 2025 et la perspective du millénaire de Guillaume Le Conquérant en 2027, l'ambition de la commande est de développer différentes lectures de cet artefact historique tout en poursuivant une mission de soutien à la création contemporaine et un travail d'éducation à l'image pour un large public.

« Le sujet de la Tapisserie de Bayeux n'est pas à entendre de façon monolithique et il ne s'agit pas seulement d'y voir un répertoire de formes, la grammaire du point de croix ou les costumes médiévaux », rappelle Le Radar. « Véritable artefact de soft power, la Tapisserie parle de conquête, d'un changement de famille régnante et d'une nouvelle unité géopolitique alors même que la chevalerie n'en est qu'à ses balbutiements. C'est bien dans toutes ses dimensions et ces réceptions que nous invitons les artistes à s'emparer de la commande. »

Soulignant que la tapisserie est parfois présentée comme l'un des premiers exemples de bande dessinée, l'espace d'art actuel qu'est Le Radar insiste sur le fait que la pièce patrimoniale « ouvre un large cadre à même de garantir une liberté de création, de révéler la richesse et diversité des écritures dessinées contemporaines. Cette commande vise à présenter un patrimoine vivant à travers des relectures artistiques qui seront autant de points de discussions et d'échanges ».

La commande passée par Le Radar a pour objectif la réalisation d'une série d'estampes autour de la Tapisserie de Bayeux qui sera diffusée dans une série d'expositions prévues pour 2027 entre la France, le Royaume-Uni et Jersey. Les dimensions des épreuves, au format paysage, sont obligatoirement de 70 cm de haut x 100 cm de large de manière à s'inscrire dans un rapport formel à la Tapisserie de Baveux.

Les œuvres seront réalisées par l'intermédiaire de la sérigraphie dans la contrainte d'un maximum de quatre passages.

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Les estampes viendront ensuite enrichir les collections de l'artothèque du Radar et pourront ainsi être empruntées par des particuliers ou encore être présentées sous forme d'exposition thématique, dans différents lieux, accompagnées par les dispositifs d'actions culturelles et éducatives du Radar.

La date limite de candidature est fixée au 17 mai prochain.

Plus d'informations sur cet appel à candidatures ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : détail de la tapisserie de Bayeux (Marko Kudjerski, CC BY 2.0)

Par Dépêche

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