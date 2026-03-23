Houellebecq, Frédéric Lo, André Velter : La Grande librairie renoue avec la poésie

L’auteur du prix Goncourt pour La carte et le territoire revient avec un nouveau recueil de poésie, Combat toujours perdant. Fidèle à son esthétique du désenchantement, l’écrivain y déploie une écriture sombre, où s’expriment solitude, fatigue du monde et vision crépusculaire de l’Occident.

Plusieurs de ces textes ont été mis en musique par le compositeur Frédéric Lo, dans l’album Souvenez-vous de l’homme, prolongeant la dimension mélancolique par une approche sonore à la fois ample et élégiaque.

La musique irrigue également l’ouvrage Que la joie demeure, cosigné par Erik Orsenna et la pianiste Claire-Marie Le Guay. Publié chez Albin Michel, le livre explore la figure de Jean-Sébastien Bach à travers une forme hybride mêlant récit, analyse musicale et témoignage personnel. Les auteurs interrogent la puissance émotionnelle de certaines œuvres, cherchant à comprendre ce qui fonde leur capacité à élever l’auditeur.

Changement d’échelle avec Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche émérite au CNRS, qui propose avec Les origines du monde une vaste anthologie des récits de création. Paru dans la collection Bouquins, l’ouvrage traverse les grandes cosmogonies, des traditions mésopotamiennes aux spéculations scientifiques modernes. De Platon à Albert Einstein, en passant par Edgar Allan Poe, il met en regard les tentatives humaines pour penser l’origine de l’univers.

La poésie contemporaine trouve enfin sa place avec André Velter, ancien directeur de la collection Poésie/Gallimard. Son nouveau recueil, Où se risque la chance, à paraître chez Gallimard, s’inscrit dans le contexte du Printemps des poètes. L’auteur y prolonge une œuvre marquée par l’exploration du langage, du voyage et de l’expérience sensible.

Comme à l’accoutumée, l’émission s’appuie aussi sur le regard de libraires indépendants. Camille Laravoire, de la librairie Mouche à Saint-Grégoire, et Margaux Froidefont, de la librairie La Nuit des temps à Rennes, partageront leurs recommandations.

Enfin, la lecture à voix haute prolonge la soirée avec Armance Merle, finaliste du concours « Si on lisait à voix haute », qui interprétera un extrait des Métamorphoses de Ovide au Musée Rodin.

Une programmation qui articule exigence intellectuelle et diversité des formes, confirmant la place de l’émission comme espace de circulation entre les savoirs et les sensibilités. Rendez-vous sur France 5, ce 25 mars, à 21h05, pour retrouver Augustin Trapenard et ses invités.

Par Dépêche

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