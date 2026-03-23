À l’occasion des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné, Le Passeur Éditeur publie en format poche Je ne suis ni à Dieu ni au diable. La vie spirituelle de Madame de Sévigné, essai de Roger Duchêne initialement paru en 1968.

Historien spécialiste du Grand Siècle, Roger Duchêne fut l’un des plus fins connaisseurs de la marquise, à laquelle il consacra de nombreux travaux, dont une édition de référence de sa correspondance. Cet essai, l’un de ses premiers livres, demeure pourtant singulier dans son parcours : il ne s’agit ni d’une simple étude littéraire, ni d’une biographie, mais d’une plongée au cœur de la vie spirituelle de Mme de Sévigné.

S’appuyant sur ses lettres, Duchêne reconstitue le cheminement spirituel d’une femme prise dans une tension profonde : l’amour passionné qu’elle voue à sa fille et l’exigence chrétienne de tourner cet attachement vers Dieu. De la séparation de 1671 aux dernières années marquées par une forme d’apaisement, se dessine une conscience inquiète, traversée par la peur du salut, le doute, la culpabilité, mais aussi par une quête sincère de foi.

La préface est signée par son fils, Hervé Duchêne, qui rappelle combien cette enquête, à la fois érudite et accessible, éclaira d’un jour neuf l’œuvre de la marquise. Elle montre surtout que ses lettres ne relèvent pas d’une simple mondanité : elles donnent à voir, au plus près, le mouvement d’une pensée confrontée aux grandes questions : le temps, la mort, la grâce.

Cette édition de poche remet à disposition un texte longtemps difficile à trouver, essentiel pour comprendre la complexité spirituelle d’une des plus grandes plumes du XVIIe siècle.