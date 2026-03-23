Reportages de guerre (1944-1945)

À l’occasion de l’exposition consacrée à Lee Miller, présentée du 10 avril au 2 août 2026 au Musée d’Art Moderne de Paris, les Éditions Bartillat publient ce jour une nouvelle édition de Lee Miller. Reportage de guerre – 1944-1945, ouvrage paru une première fois en 2022 et que je vous avais alors présenté.

Le livre retrace le parcours hors norme de cette figure singulière : ancienne mannequin, muse de Man Ray, proche de Pablo Picasso, devenue correspondante de guerre pour Vogue. Le 2 août 1944, elle débarque en Normandie dans le sillage des troupes alliées, entamant une traversée de l’Europe au plus près des combats.

De la Normandie aux hôpitaux de campagne, du siège de Saint-Malo à Paris libéré, Lee Miller observe et raconte sans détour. Elle saisit la complexité de la Libération, entre enthousiasme populaire et violences persistantes, et met en lumière la réalité concrète de la guerre, loin de toute mise à distance.

Son témoignage se fait plus sombre encore lorsqu’elle découvre les camps. À Buchenwald puis à Dachau, son écriture mêle ironie grinçante et sidération face à l’inhumanité. Derrière une apparente retenue, on devine l’épuisement, les doutes et le choc durable provoqué par ce qu’elle voit.

Cette nouvelle édition permet de redécouvrir un document rare, à la fois reportage de terrain et témoignage personnel, porté par une voix singulière qui s’est imposée, au cœur du conflit, comme l’une des plus lucides de son temps.