Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir

Reportages de guerre (1944-1945)

Lee Miller

À l’occasion de l’exposition consacrée à Lee Miller, présentée du 10 avril au 2 août 2026 au Musée d’Art Moderne de Paris, les Éditions Bartillat publient ce jour une nouvelle édition de Lee Miller. Reportage de guerre – 1944-1945, ouvrage paru une première fois en 2022 et que je vous avais alors présenté.

Le livre retrace le parcours hors norme de cette figure singulière : ancienne mannequin, muse de Man Ray, proche de Pablo Picasso, devenue correspondante de guerre pour Vogue. Le 2 août 1944, elle débarque en Normandie dans le sillage des troupes alliées, entamant une traversée de l’Europe au plus près des combats.

De la Normandie aux hôpitaux de campagne, du siège de Saint-Malo à Paris libéré, Lee Miller observe et raconte sans détour. Elle saisit la complexité de la Libération, entre enthousiasme populaire et violences persistantes, et met en lumière la réalité concrète de la guerre, loin de toute mise à distance.

Son témoignage se fait plus sombre encore lorsqu’elle découvre les camps. À Buchenwald puis à Dachau, son écriture mêle ironie grinçante et sidération face à l’inhumanité. Derrière une apparente retenue, on devine l’épuisement, les doutes et le choc durable provoqué par ce qu’elle voit.

Cette nouvelle édition permet de redécouvrir un document rare, à la fois reportage de terrain et témoignage personnel, porté par une voix singulière qui s’est imposée, au cœur du conflit, comme l’une des plus lucides de son temps.

 
 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
23/03/2026 à 18:09

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Reportages de guerre

Lee Miller trad. Noëlle Akoa

Paru le 26/07/2022

222 pages

Bartillat

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782841007295
9782841007295
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture Boualem Sansal quitte Antoine Gallimard pour Vincent Bolloré, une décision peu surprenante
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.