Et si on cessait de réduire Camille Claudel au drame ?

Quand on évoque Camille Claudel, c’est toujours par la fin qu’on raconte l’histoire. On relit sa vie à partir de l’asile, des trahisons, de l’horreur, comme si ça ne pouvait pas s’être passé autrement. Pourquoi ne retient-on du trajet que le désastre, s’attachant à ce qu’elle a subi et non à ce qu’elle a (brillamment) réalisé, aux voies que son travail ouvre à l’avenir ?

Un jour j’écrirai sur elle. C’était une promesse, comme on en fait à vingt ans, parce qu’au contact d’une artiste on a senti une intensité, une danse, un rapport au monde, au travail, qui demande à être incarné. Régulièrement, j’y revenais. Engluée dans la légende, embarquée dans les débats, j’aboutissais à un chaos où tout se mêle : sa vie, l’état du monde, les dominations, mes propres incertitudes…

Au sortir du Covid, les conversations avec mes amies tournaient autour de la question : qu’est-ce qui compte pour toi ? Je me demandais ce qu’elle répondrait à cette question. J’ai parié sur le fait qu’elle dirait : la sculpture, et mon désir s’est retourné. Je me trompais de sujet. Ce n’était pas sur « Camille » qu’il fallait écrire mais sur ce que « Claudel, statuaire », nous a laissé. Parler de son travail, des fulgurances, de l’exigence et de l’infinie patience.

Il fallait quitter la table, entrer en relation avec les statues, comprendre pourquoi j’y puise la force de continuer, ce qu’elles nous font aujourd’hui et ce qu’elles permettent d’inventer. Passer du temps en compagnie de son travail, des livres, des oeuvres, des paysages qui lui étaient familiers, interroger son savoir, ses compétences. Comprendre ce qui résonne, se transmet, ajoute à nos vies.

Le texte s’est peuplé. Les statues ne sont jamais seules. On les regarde parmi d’autres, dans des espaces publics. Elles convoquent des paysages, des mythes, des expériences. Elles nous déplacent, nous demandent de nous positionner, de mettre notre corps en mouvement pour nous situer face à elles. Mais quelque chose, dans les musées, me manquait, et manquait au livre.

À l’été 2024, je suis allée à Villeneuve, là où Claudel aurait voulu retourner. J’ai passé du temps sur la colline de la Hottée du diable où elle a tant joué, enfant. Ce temps au milieu des rochers et leurs alliances avec le végétal dans ce musée de grès à ciel ouvert, au carrefour des routes, m’a permis de faire une reprise. Il y avait là une réserve de vie, une invitation à faire l’expérience physique du temps, de la matière minérale, de la lumière, entre ciel et terre ; tout s’est réagencé.

L’écriture s’est nourrie, concrètement, de l’expérience de la sculpture. Peu à peu, le texte m’apparaissait en volumes, axes, plans d’importances. J’ébauchais, cherchant le mouvement, pour modeler les blocs, y inscrire des spirales et des diagonales, ajouter, retrancher, creuser la matière, y inscrire du vide, créer des tensions. Je tournais autour des images – un polissage. Le travail de Claudel m’a rendue minutieuse, obsessionnelle, rythmique - dans un va et vient d’étonnements et de doutes. J’avais tout mon temps et un os à ronger.

J’ai beaucoup pensé aux jeunes femmes qui se font un chemin avec leurs intuitions et leur corps dans un monde souvent hostile, ces femmes qui se rassemblent et entament le monde avec leurs créations. Je me suis demandé ce que je pourrais leur dire des tentatives, des élans, de la détermination de cette artiste inspirante. C’est en elles que je retrouve Claudel aujourd’hui.

Veronika Mabardi

Née à Leuven, Veronika Mabardi a grandi à Louvain-la-Neuve dans un univers marqué par la circulation des langues, des cultures et des livres. D’abord comédienne, elle s’est formée au théâtre au sein de jeunes compagnies, où l’écriture s’est peu à peu imposée. Autrice de pièces, de textes hybrides et de récits, elle fait aujourd’hui de l’écriture le cœur de son travail.

Son œuvre compte notamment Loin de Linden, Les Cerfs, Peau de louve, Rue du Chêne et Sauvage est celui qui se sauve. Elle a reçu en 2022 le Grand prix du Roman de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique pour Sauvage est celui qui se sauve. La même année, le Prix SACD & Scam est venu saluer l’ensemble de son œuvre.

Crédits photo : Veronika Mabardi (Pio Kalinski, 2022)

Par Hocine Bouhadjera

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