Entre parenthèses, une enquête théâtrale sur les violences sexuelles

À La Colline, à Paris, Pauline Bureau présente Entre parenthèses, adaptation du récit La Petite Fille sur la banquise d’Adélaïde Bon (Grasset), du 27 mars au 19 avril 2026. Le spectacle suit une femme confrontée à la réouverture d’une plainte déposée dans son enfance pour agression sexuelle, en articulant enquête intime, investigation policière et enjeux de reconnaissance des violences.
Le 23/03/2026 à 18:22 par Dépêche
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23/03/2026 à 18:22
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L’intrigue s’ouvre sur un appel de la brigade des mineurs adressé à Alma, interrogée sur une plainte déposée trente ans plus tôt. L’enquête relancée concerne un agresseur ayant sévi sur une longue période, dont les crimes ont impliqué de nombreuses victimes.
Le spectacle met en lumière les conséquences durables de l’agression sur la vie du personnage. Il aborde notamment l’amnésie traumatique et la difficulté à nommer les faits, ainsi que le moment où les mots permettent de requalifier l’expérience.
Le récit s’élargit à une dimension collective en évoquant les 72 plaintes recensées et les témoignages portés devant la justice. Il souligne également le rôle des enquêtrices et l’usage des analyses ADN dans la résolution de l’affaire.
Pauline Bureau inscrit cette création dans la continuité de son travail sur les récits invisibilisés et les violences sexuelles. Le spectacle met en regard le silence individuel et les mécanismes sociaux qui contribuent à l’effacement de ces violences.
La dramaturgie repose sur un double mouvement : l’enquête intérieure d’Alma et celle menée par la police. Cette construction permet de suivre simultanément la progression psychique du personnage et l’avancée judiciaire du dossier.
Le dispositif scénique, conçu comme un espace unique, fait coexister différents lieux et temporalités. Il s’appuie sur une esthétique inspirée de l’enfance et sur la métaphore de la « banquise », qui traduit un état de sidération et de dissociation.
La production prévoit plusieurs aménagements pour élargir l’accès au spectacle. Une représentation « relax » est organisée pour les publics en situation de handicap, ainsi que des séances avec audiodescription.
Trois rencontres publiques prolongent les représentations autour de thématiques liées aux violences sexuelles, à leur traitement judiciaire et à leur écriture. Elles réunissent notamment magistrats, avocats, autrices et spécialistes.
Enfin, un dispositif d’accueil est mis en place en partenariat avec le Collectif Féministe Contre le Viol. Des bénévoles sont présents pour proposer un espace d’écoute et orienter vers des ressources adaptées.
Crédits illustration : Entre parenthèses
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Du 19 au 25 mars 2026, la galerie Robillard à Paris présente Un air de famille, une exposition consacrée au travail de l’illustrateur belge Quentin Gréban. L’événement réunit les illustrations originales de son album Grands-Parents, récemment publié aux éditions Mijade, ainsi qu’une sélection d’œuvres issues de ses livres consacrés aux relations familiales. Un vernissage en présence de l’artiste est organisé le 18 mars à partir de 18h.
10/03/2026, 10:27
La langue française ne voyage plus en paquebot diplomatique. Elle circule en réseau, dans les halls d’Alliance française, les bibliothèques publiques, les écoles et les villes où l’on parle français comme on garde une braise. Entre Kuala Lumpur, New York et Philadelphie, le livre avance sans fanfare d’État, mais avec obstination. Ce n’est plus un centre qui rayonne : ce sont des foyers dispersés qui refusent de s’éteindre.
10/03/2026, 10:23
Un nouveau récit de Roberto Saviano se dirige vers les écrans de cinéma. Les sociétés de production italiennes PiperFilm et Palomar ont déclaré ouvert le tournage de Super Santos, basé sur le livre Cuore Puro. Paru en 2022 en Italie chez Giunti, le roman est resté inédit en français à ce jour.
10/03/2026, 09:31
Le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration de Strasbourg consacre au dessinateur F’murrr une grande exposition intitulée « Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr, annoté par Camille Potte », présentée du 6 mars au 30 août 2026. Organisée dans le cadre des Rencontres de l’Illustration et du Printemps du dessin, elle constitue à ce jour la plus vaste exposition institutionnelle dédiée à l’auteur.
09/03/2026, 18:13
Aux Cadets de Bretagne, à Rennes, le festival Rue des livres réunit auteurs, artistes et publics autour d’une programmation dense mêlant rencontres, lectures et ateliers, le 14 et 15 mars 2026. Parmi les nombreuses propositions, certaines dessinent un fil conducteur possible : celui de l’amitié, envisagée à la fois comme expérience intime et comme prisme pour observer les tensions du monde contemporain.
09/03/2026, 16:28
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