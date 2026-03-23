Entre parenthèses, une enquête théâtrale sur les violences sexuelles

L’intrigue s’ouvre sur un appel de la brigade des mineurs adressé à Alma, interrogée sur une plainte déposée trente ans plus tôt. L’enquête relancée concerne un agresseur ayant sévi sur une longue période, dont les crimes ont impliqué de nombreuses victimes.

Le spectacle met en lumière les conséquences durables de l’agression sur la vie du personnage. Il aborde notamment l’amnésie traumatique et la difficulté à nommer les faits, ainsi que le moment où les mots permettent de requalifier l’expérience.

Le récit s’élargit à une dimension collective en évoquant les 72 plaintes recensées et les témoignages portés devant la justice. Il souligne également le rôle des enquêtrices et l’usage des analyses ADN dans la résolution de l’affaire.

Une écriture scénique entre intime et politique

Pauline Bureau inscrit cette création dans la continuité de son travail sur les récits invisibilisés et les violences sexuelles. Le spectacle met en regard le silence individuel et les mécanismes sociaux qui contribuent à l’effacement de ces violences.

La dramaturgie repose sur un double mouvement : l’enquête intérieure d’Alma et celle menée par la police. Cette construction permet de suivre simultanément la progression psychique du personnage et l’avancée judiciaire du dossier.

Le dispositif scénique, conçu comme un espace unique, fait coexister différents lieux et temporalités. Il s’appuie sur une esthétique inspirée de l’enfance et sur la métaphore de la « banquise », qui traduit un état de sidération et de dissociation.

La production prévoit plusieurs aménagements pour élargir l’accès au spectacle. Une représentation « relax » est organisée pour les publics en situation de handicap, ainsi que des séances avec audiodescription.

Trois rencontres publiques prolongent les représentations autour de thématiques liées aux violences sexuelles, à leur traitement judiciaire et à leur écriture. Elles réunissent notamment magistrats, avocats, autrices et spécialistes.

Enfin, un dispositif d’accueil est mis en place en partenariat avec le Collectif Féministe Contre le Viol. Des bénévoles sont présents pour proposer un espace d’écoute et orienter vers des ressources adaptées.

Crédits illustration : Entre parenthèses

Par Dépêche

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